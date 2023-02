วันนี้ (11 ก.พ.) เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงดนตรี Udon Thani International Jazz 2023 "Jazz @ The Museum" อุดรธานี-อัมสเตอร์ดัม สองวัฒนธรรมแห่งดนตรี โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี นายธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมการจัดงานแสดงดนตรี Udon Thani International Jazz 2023 "Jazz @ The Museum" อุดรธานี-อัมสเตอร์ดัม สองวัฒนธรรมแห่งดนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งดนตรี ระหว่างเด็กและเยาวชน ศิลปินของจังหวัดอุดรธานี กับคณะวงดนตรีแจ๊ซ The Biggles Big Band จากประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยจัดให้มีกิจกรรมการ Music Workshop ในภาคกลางวัน และกิจกรรมการแสดงดนตรีร่วมกันในค่ำคืนนี้ซึ่งนอกจากจะเสริมสร้างประสบการณ์ด้านดนตรีให้แก่เยาวชน และสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมแล้ว ยังช่วยสร้างบรรยากาศและสีสันของเมืองเพื่อการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น