เกลื่อนป้ายศาล-หอนาฬิกากลางเมือง! กลุ่มราษฎรฯ ยกคณะแปะป้ายร้องปล่อยคนต้องคดี ม.112

นายสราวุทธิ์ (เซียนแว่น) กุลมธุรพจน์ นักเคลื่อนไหว กลุ่มราษฎรเชียงราย พร้อมพวก ได้พากันนำภาพของผู้ต้องหาเกี่ยวกับมาตรา 112 ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ตามเรือนจำต่างๆ ยืนรณรงค์ในพื้นที่สำคัญในเชียงรายเมื่อเย็นวันที่ 8 ก.พ. 66 ที่ผ่านมาจุดแรกได้พากันนำรูปภาพของผู้ต้องหาคดีดังกล่าวประมาณ 18 คน ส่วนหนึ่งคือภาพของ น.ส.ทานตะวัน ตัวตะลุนนท์ หรือตะวัน และ น.ส.อรวรรณ ภู่พงศ์ หรือแบม ซึ่งเป็นภาพสี่สีขนาดเอ 4 ภายในมีภาพใบหน้าของผู้ต้องหา ชื่อเล่น และสถานะทางคดีว่ายังอยู่ในเรือนจำ ฯลฯ ไปแปะติดป้ายศาล จ.เชียงราย (หลังเก่า) ถนนพหลโยธิน อ.เมืองเชียงรายจากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณสี่แยกหอนาฬิกาฯ ถนนบรรพปราการ อ.เมืองเชียงราย แล้วนำสำเนาภาพเดียวกันอีกชุดลงมือแปะตามจุดต่างๆ ของหอนาฬิกา โดยเฉพาะตรงลานเกาะกลาง ซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนใช้สำหรับเข้าไปดูความงดงามของหอนาฬิกาและถ่ายภาพ ก่อนจะสลายตัวไปโดยไม่ได้ปราศรัยหรืออ่านแถลงการณ์ใดๆ เหมือนการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาทั้งนี้ ช่วงเดือน ม.ค.-.ก.พ.นี้ กลุ่มราษฎรเชียงรายได้ทำกิจกรรมในลักษณะนี้แล้วหลายครั้ง ช่วงแรกมักจะไปทำกิจกรรม “ยืนหยุดขัง” 1 ชั่วโมง 12 นาที บริเวณทางเดินเท้าหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ห้าแยกพ่อขุน อ.เมืองเชียงราย ซึ่งครั้งหนึ่งนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ก็ได้เดินทางไปร่วมด้วยขณะที่คนในเครือข่ายคือนายมงคล ถิระโคตร หรือบาส ได้ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกในฐานความผิดตามมาตรา 112 เป็นเวลา 28 ปี หลังจากได้โพสต์เฟซบุ๊ก 27 ข้อความ มีความผิดใน 14 กรรม จึงให้ลงโทษจำคุกกระทงละ 3 ปี รวมจำคุก 42 ปี แต่เนื่องจากจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาจึงลดโทษเหลือกระทงละ 2 ปี รวมจำคุก 28 ปี ปัจจุบันศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ยื่นขอประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ด้าน จ.เชียงใหม่ ได้มีกลุ่ม We, The people (กลุ่มพลเมืองเสมอกัน) มี น.ส.ภัควดี จิตสกุลชัยเดช นักวิชาการอิสระและแนวร่วมกลุ่ม we, the people จัดกิจกรรมยืนหยุดทรราช นัดพิเศษ ครั้งที่ 6 กลางลานประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีมวลชนเข้าร่วมประมาณ 20 คน กิจกรรมมีการเรียกร้องในลักษณะเดียวกันคือให้ปล่อยผู้ต้องหาทั้งหมด และยืนพร้อมกับป้ายรูปภาพและป้ายข้อความ เช่น บีบแตร ชูสามนิ้ว, ยืนหยุดทรราช, ปล่อยเพื่อนเรา และ คืนสิทธิประกันตัว ฯลฯ บางคนก็ชูสามนิ้วให้แก่ผู้ที่สัญจรไปตามถนน จากนั้นมีการแสดงศิลปะเชิงสัญลักษณ์และสลายตัว