สระบุรี - สระบุรีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาบริการประชาชนเดินปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยให้บริการจุดตรวจเช็ครถยนต์ก่อนเดินทางและซ่อมรถยนต์กรณีฉุกเฉินวันนี้ ( 29 ธ.ค. )ที่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีและสถาบันการศึกษาในสังกัดการอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมจัดตั้งศูนย์ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยให้บริการจุดตรวจเช็ครถยนต์ก่อนเดินทางและซ่อมรถยนต์กรณีฉุกเฉินโดยนายนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 และเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาในการออกให้บริการพี่น้องประชาชน ที่บริเวณปั๊มน้ำมันปตท. ริมถนนมิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี นำอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์และนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตั้งเป็นศูนย์ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ประกาศนโยบายเร่งด่วน (Quick Win)นโยบายที่ 5ขับเคลื่อนศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน โดยกำหนดให้จัดตั้งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้สถานศึกษาในสังกัดได้จัดตั้งศูนย์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่น การบอกเส้นทางการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อให้ประชาชน ที่ เข้ามาใช้บริการมีความพร้อมในการเดินทาง ตลอดจนถึงเป็นจุดพักรถและพักผ่อนร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางไกล เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน บูรณาการร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และความพร้อมของเครื่องยนต์ในการเดินทางของพี่น้องประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 –วันที่ 4 มกราคม 2566สำหรับการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา จะมีการบริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ หม้อน้ำ น้ำมันเครื่อง ระบบไฟฟ้า ระบบแรงดันยางล้อรถยนต์ ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้มีจิตอาสาบริการสังคมแล้ว ยังจะได้เป็นการฝึกประสบการณ์อาชีพ ในสาขาวิชาช่างที่ตนเองศึกษาอยู่ ในการให้บริการอย่างมืออาชีพ และเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับน้องๆนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและสถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ โดยจะมีอาจารย์ประจำแผนกวิชาเป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ และจะมีเจ้าหน้าที่ประจำตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ของทุกวัน พี่น้องประชาชนผ่านจังหวัดสระบุรี รถขัดข้องหรือต้องการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถก่อนเดินทาง สามารถไปขอรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่เป็นการเปลี่ยนอะไหล่เฉพาะรุ่นหรืออุปกรณ์จะต้องจัดซื้อเพิ่มเติมเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีบริการห้องน้ำ น้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น และจุดพักผ่อนชั่วคราวด้วย