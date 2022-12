สุดช้ำใจ! แม่วัย 24 พาตายายตามหาลูกวัย 11 เดือน รู้ที่อยู่แล้ว แต่โดนกีดกันไม่ให้เจอหน้าลูกตัวเอง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE