กระทรวงการท่องเที่ยวฯ-เชียงใหม่ประกาศพร้อมเต็มที่จัดแข่งวิ่งเทรลระดับโลก เทรล Doi Inthanon Thailand by UTMB 2022

วันนี้ (7 ธ.ค. 65) ที่โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมจัดการแข่งขัน และเปิดตัวนักวิ่งชั้นนำที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรล ในรายการ Doi Inthanon Thailand by UTMB 2022 โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิ่งเทรลชั้นนำของโลก และนักวิ่งชั้นนำประเทศไทยเข้าร่วมการแถลงข่าวฯสำหรับการแข่งขันวิ่งเทรลดอยอินทนนท์ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 ธ.ค. 65 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยมีการแข่งขันใน 6 ระยะ ได้แก่ SUMMIT 160 ระยะทาง 170 กิโลเมตร ความสูงสะสม 10,045 เมตร, CLIFFS 100 ระยะทาง 104 กิโลเมตร ความสูงสะสม 6,107 เมตร, PAGODA 50 ระยะทาง 55 กิโลเมตร ความสูงสะสม 3,186 เมตร, TERRACE 20 ระยะทาง 24 กิโลเมตร ความสูงสะสม 1,067 เมตร, TRIBES 10 ระยะทาง 14 กิโลเมตร ความสูงสะสม 712 เมตร และ WARM UP RUN ระยะทาง 4 กิโลเมตร ความสูงสะสม 199 เมตร โดยคาดว่าจะมีนักวิ่งเทรลจากประเทศต่างๆ เดินทางมาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 50,000 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามอีกกว่า 15,000 คนทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้พยายามผลักดันและสนับสนุนการวิ่งเทรลให้ก้าวสู่ระดับสากล ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ที่มีคณะทำงานจากหลากหลายหน่วยงานร่วมกันผนึกกำลังกันจัดการแข่งขันวิ่งเทรลที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ จนได้รับการเลือกให้เป็นหนึ่งในสนาม UTMB World Series เมื่อปี 2560 และสามารถแสดงศักยภาพที่สูงขึ้นทุกปี กระทั่งในปีนี้ Doi Inthanon Thailand by UTMB ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ของสนามเมเจอร์ของโลก และมีนักวิ่งเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นหนึ่งในงานที่ใหญ่ที่สุดใน UTMB World Series และแสดงให้เห็นว่า Doi Inthanon Thailand by UTMB คืองานที่เป็นหมุดหมายสำคัญของนักกีฬาและครอบครัว เพื่อเดินทางมาสัมผัสประเทศที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรีและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สัมผัสเส้นทางเทรลที่งดงามบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และเมืองเชียงใหม่