นักกีฬาชั้นนำพร้อมลุย "Doi Inthanon Thailand by UTMB 2022"

เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมการจัดแข่งขัน และเปิดตัวนักวิ่งชั้นนำ Doi Inthanon Thailand by UTMB 2022 โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย Catherine POLETTI ประธาน UTMB Group และนักวิ่งเทรลชั้นนำของโลก อาทิ แชมป์เก่าจากประเทศจีน Fuzhao Xiang, Jiaju Zhao จากประเทศ China, Christophe Le Saux จากประเทศ France, Tyler Andrew จากประเทศ USA, Jordi Gamito จากประเทศ Spain, Vlad Ixel จากประเทศ Australia, Gediminas Grinius จากประเทศ Lithuania, Jason Schlarb จากประเทศ USA, สัญญา คานชัย และพิชชานันท์ มหาโชค นักวิ่งชั้นนำประเทศไทย ร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจองคำ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้พยายามผลักดัน และสนับสนุนการวิ่งเทรลให้ก้าวสู่ระดับสากล ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ที่มีคณะทำงานจากหลายหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงมหาดไทย และยังมีหน่วยงานอีกมากมาย ที่ได้ผนึกกำลังกันจัดการแข่งขันวิ่งเทรลที่ ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ จนในที่สุดก็ได้รับการเลือกให้เป็นหนึ่งในสนาม UTMB World Series เมื่อปี 2560 สามารถแสดงศักยภาพที่สูงขึ้นทุกปี กระทั่งในปีนี้ Doi Inthanon Thailand by UTMB จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ของสนามเมเจอร์ของโลกขณะนี้จึงสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าประเทศไทยคือ “หนึ่งในศูนย์กลางกีฬาวิ่งเทรลของโลก” เป็นหนึ่งเดียวของทวีปเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของประเทศ ที่จะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในแต่ละปีนับร้อยล้านบาท จากความสำเร็จข้างต้นของการจัดงาน เป็นที่น่ายินดีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอย่างเป็นทางการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน รายการ Doi Inthanon Thailand by UTMB ระหว่างปี 2566-2568 และรายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB ระหว่างปี 2566-2571นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว หากกล่าวว่าสนาม Doi Inthanon Thailand by UTMB เป็นสนามเมเจอร์แห่ง เอเชีย-แปซิฟิก จังหวัดเชียงใหม่ก็คงเปรียบเสมือนเมืองหลวงกีฬาเทรลของประเทศไทย ซึ่งชาวเชียงใหม่มีโอกาสเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักวิ่งและผู้ติดตาม ทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือน ระลึกถึงเมื่อกลับไป และรอคอยกลับมาอีกครั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด อาทิ ด้านสาธารณสุขจังหวัดที่ดูแล การแพทย์และการช่วยเหลือฉุกเฉิน ที่ระดมบุคคลากรมากกว่า 160 คน อาสาสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองที่ระดมกำลังมาร่วมงานมากกว่า 200 คน หรืออาสาสมัครชาวบ้านจาก 20 หมู่บ้านที่เส้นทางการแข่งขันวิ่งผ่านก็อำนวยความสะดวก เตรียมกองเชียร์ไว้คอยให้กำลังใจนักวิ่ง จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า รายการแข่งขัน Doi Inthanon Thailand by UTMB จะเป็นงานประจำปีรายการสำคัญอีกงานของจังหวัด ที่จะคงอยู่กับคนเชียงใหม่สืบไปCatherine Poletti ประธาน UTMB Group กล่าวรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก เพราะหลังจากที่เดินทางมากรุงเทพฯถึงสองครั้ง และในที่สุดครั้งนี้ก็ได้เดินทางถึงเชียงใหม่และดอยอินทนนท์รู้สึกดีใจอย่างยิ่ง สนาม Doi Inthanon Thailand by UTMB เป็นงานระดับ Major งานแรก ของ UTMB World Series Asia-Pacific อีกทั้งยังเป็นงานในระดับชั้นนำในเขตภูมิภาคนี้ ขอแสดงความยินดีกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและ รันนิ่ง คอนเน็ค ในความร่วมมือกันสร้างสรรค์งานที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ ขอแสดงความขอบคุณไปยังกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา หากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีและต่อเนื่อง คงจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ อย่างงดงาม ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างมาก จาก Covid-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พวกเรากลับได้เห็นงานนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นหนึ่งในงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากจำนวนนักวิ่งปีนี้ ทำให้งาน Doi Inthanon Thailand by UTMB กลายเป็นหนึ่งในงานที่ใหญ่ที่สุดใน UTMB World Series และนั่นยังเป็นการแสดงให้เห็นว่า Doi Inthanon Thailand by UTMB คืองานที่เป็นหมุดหมายสำคัญของนักกีฬาและครอบครัว เพื่อเดินทางมาสัมผัสประเทศที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรีและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สัมผัสเส้นทางเทรลที่งดงามบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้ งานดอยอินทนนท์ปีนี้ยังได้มีการถ่ายทอดสดจากทีม UTMB LIVE อีกด้วย พวกเราได้ยกทัพมาทั้งทีมเพื่อทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ชมที่รอคอยรับชม จากทั่วทุกมุมโลกจะสามารถติดตามเหล่านักกีฬาได้อย่างไม่พลาดช็อตเด็ดสำคัญ พร้อมๆไปกับได้รับข้อมูลเชิงลึกในการแข่งขันไปพร้อมๆ กัน หลังจากสองปีที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ ดิฉันและคณะทำงาน UTMB จากเมืองชาโมนิกซ์ ประเทศฝรั่งเศส รู้สึกยินดีและตื่นเต้นที่ได้มายืนอยู่กับพวกคุณในวันนี้และจะได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในสุดสัปดาห์นี้ไปด้วยกันนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วเกือบเท่าตัว มีนักกีฬากว่า 5,400 คน จาก 64 ประเทศทั่วโลกเดินทางมารวมตัวกันในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดมากขึ้นสำหรับเส้นทางแข่งขันในปีนี้ นักวิ่งจะมีโอกาสวิ่งผ่านทุกไฮไลท์บนดอยอินทนนท์ เป็นระยะทางการแข่งขันที่คณะทำงานต้องดูแลนักกีฬาของทั้ง 6 ประเภทรวมระยะทางกว่า 230 กิโลเมตร ผ่านยอดเขาถึง 13 ยอด และรวมความสูงสะสมมากกว่า 21,281 เมตร ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสำหรับนักวิ่งอินทนนท์ SUMMIT 160 ที่จะได้พิชิตจุดสูงแดนสยาม ที่ความสูง 2,565 เมตร ซึ่งสอดคล้องกับปี พ.ศ. 2565 รวมถึงอัตลักษณ์ของการแข่งขันที่ยังคงอยู่อันได้แก่ “ซุ้มสะหลี” ซุ้มเริ่มต้น และเส้นชัย ที่ได้แรงบันดาลใจจากประเพณีของคนอำเภอจอมทอง ซึ่งก่อสร้างจากต้นไผ่ 1,500 ต้น โดยฝีมือสล่าของภาคเหนือ ที่ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 3 สัปดาห์ ถ้วย และเหรียญผู้พิชิต “เขียวไข่กา” เหรียญดินเผาเซรามิกผลิตภัณฑ์เลื่องชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ “น้องช้างอินท์” มาสคอตประจำการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีกองเชียร์และ การแสดงที่ช่วยเพิ่มความสนุกบริเวณจุดบริการบนเส้นทาง การแสดงในพิธีเปิด และปิดจากศิลปินระดับประเทศที่โดดเด่นเอกลักษณ์ความเป็นไทย การตกแต่ง และย้อมไฟบนเส้นทางการแข่งขันที่สวยงาม การออกร้านจากแบรนด์กีฬาชั้นนำของโลก ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์วิ่งเทรลมากมายกว่า 40 แบรนด์กีฬา บนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร ซุ้มอาหารที่มาบริการนักวิ่ง ในช่วงวันแข่งขันตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งเหล่านี้จะเป็นที่จดจำของผู้เข้าร่วมแข่งขัน และผู้ติดตามทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทั้ง 20,000 คน นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอีกหน้าหนึ่งของกีฬาวิ่งเทรลประเทศไทยหลังจากนั้นได้มีพิธีมอบเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนากีฬาวิ่งเทรลของประเทศไทยและฮ่องกง โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการพัฒนาศักยภาพกีฬาวิ่งเทรล ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลของทั้ง 2 ประเทศ และเพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทั่วทั้งภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไทยและฮ่องกงอย่างยั่งยืนโดย MR.SHEUNG-YUEN LEE ประธาน สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพมหานคร (HKTEO Bangkok) มอบให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย รับโดยนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยการแข่งขัน Doi Inthanon Thailand by UTMB 2022 จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยการแข่งขันจะมี 6 ระยะ ได้แก่ SUMMIT 160 ระยะทาง 170 กิโลเมตร ความสูงสะสม 10,045 เมตร, CLIFFS 100 ระยะทาง 104 กิโลเมตร ความสูงสะสม 6,107 เมตร PAGODA 50 ระยะทาง 55 กิโลเมตร ความสูงสะสม 3,186 เมตร TERRACE 20 ระยะทาง 24 กิโลเมตร ความสูงสะสม 1,067 เมตร TRIBES 10 ระยะทาง 14 กิโลเมตร ความสูงสะสม 712 เมตร WARM UP RUN ระยะทาง 4 กิโลเมตร ความสูงสะสม 199 เมตรสามารถร่วมชมการแสดงในพิธีเปิด และปิดจากศิลปินระดับประเทศที่โดดเด่นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ดนตรี การแสดง แสงสีเสียง สุดอลังการ ทั้งในงานและจุดบริการบนเส้นทาง พร้อมกระทบไหล่เหล่าอีลีทที่ร่วมเข้าการแข่งขันครั้งนี้ และพบกับร้านค้าแบรนด์กีฬาชั้นนำของโลก ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์วิ่งเทรลมากมายกว่า 40 แบรนด์กีฬา บนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร เช่น Hoka, Camelbak, Altra, Coros, Oakley, Salomon, The Northface, Suunto, Coros, Rev Runnr, Kailas, Saucony, Base Camp ฯลฯ ในระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2565 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และติดตามการแข่งขันได้ที่ เพจ Facebook Doi Inthanon Thailand by UTMB