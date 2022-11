จับสึกหิ้วขึ้นโรงพักน่านแล้ว! “หลวงพี่โก้” พระหื่นล่วงละเมิดเณร ก่อนเผ่นจากวัดตามรอย “หลวงพี่กาล-พระรุ่นพี่”

ความคืบหน้ากรณีตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ตามจับพระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ หรือหลวงพี่โก้ หัวหน้ากองเลขานุการเจ้าอาวาส วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง ตามหมายจับศาลจังหวัดน่านที่ จ.186/2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ฐานกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และกระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามระหว่างหลบหนีไปกบดานที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตามรอยพระปลัดธเนศ ธงน้อย หรือ หลวงพี่กาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดช้างค้ำวรวิหาร พระรุ่นพี่ที่หลบหนีไปได้ก่อนหน้านี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหลวงพี่โก้ หรือนายอภิวรรณ ผู้ต้องหา ส่งตัวให้พนักงานสอนสวน สภ.เมืองน่าน เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น.ที่ผ่านมา (11 พ.ย. 65) และพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนานกว่า 3 ชั่วโมงพล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผบก.ภ.น่าน กล่าวว่า สำหรับคดีดังกล่าวเหตุเกิดขึ้นมานานแล้ว ทางผู้เสียหายได้ทยอยเข้ามาแจ้งความที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จึงกำชับให้พนักงานสอบสวนให้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้กระทำความผิด เมื่อไปติดตามตัวที่วัดผู้ต้องหาไม่อยู่วัด จึงได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสามารถจับกุมตัวได้ที่กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพยานหลังฐานเพียงพอที่จะดำเนินการเอาผิด“ขณะนี้พระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ หรือหลวงพี่โก้ ได้ยอมรับในความผิด และได้ทำการลาสิกขาเรียบร้อย ซึ่งพนักงานสอบสวนจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป”สามเณรบี (นามสมมติ) อายุวัย 15 ปี หนึ่งในเหยื่อหลวงพี่โก้-พระมหาอภิวรรณ และหลวงพี่กาล-พระปลัดธเนศ เปิดเผยว่า ได้บวชเรียนอยู่โรงเรียนนันทบุรี แผนกพระปริยัติธรรม ที่ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร และจำวัดสังกัดวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารตั้งแต่เดือนเมษายน 2563จนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สามเณรได้รับหน้าที่ให้ไปปิดพระวิหารเพียงคนเดียว แล้วพระมหาอภิวรรณเดินเข้ามาหาและบอกว่าให้ไปช่วยงานเอกสารที่กุฏิเจ้าอาวาส ก็ได้เข้าไปช่วยงานจนถึงเวลา 22.00 น. สามเณรรู้สึกง่วงนอนจึงขอตัวกลับไปจำวัด แต่พระมหาอภิวรรณบอกว่าให้นอนที่ห้องของพระมหาอภิวรรณกระทั่งเวลาประมาณ 01.00 น. สามเณรรู้สึกตัวและสะดุ้งตกใจตื่น เมื่อพระมหาอภิวรรณได้ถลกสบงของสามเณรขึ้นและกำลังใช้ปากอมอวัยวะเพศของสามเณรอยู่ สามเณรจึงดิ้นขัดขืนแต่ไม่สามารถสู้แรงได้ ประกอบกับสามเณรมีอาการเจ็บหลังพร้อมทั้งอาการเพลียจึงหลับไป จนเวลา 06.00 น. สามเณรได้สะดุ้งตื่นและพบว่าพระมหาอภิวรรณนอนอยู่ข้างๆ จึงรีบเก็บของออกไปกุฏิของสามเณรโดยไม่บอกใครสำหรับพระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ หรือ หลวงพี่โก้ หรือนายอภิวรรณ จำปาวรรณ อายุ 41 ปี เป็นหัวหน้ากองเลขานุการเจ้าอาวาส วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหารพระอารามหลวง และเป็นเลขานุการคณะทำงานแผนงานมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก The Memory of the World Program OF UNESCO วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่านซึ่งก่อนหน้านี้ที่วัดดังกล่าวก็ได้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกัน พระที่ก่อเหตุคือ พระปลัดธเนศ คงน้อย ซึ่งเป็นพระในวัดนี้ และดำรงตำแหน่งเป็นฝ่ายหัวหน้ากิจการดูแลนักเรียนที่เป็นสามเณรกว่า 300 รูป ในฐานะฝ่ายปกครองของโรงเรียนวัดแห่งนี้ และยังเป็นพระอาจารย์ที่สอนสามเณรที่มาบวชเรียนของโรงเรียนในวัดดังกล่าวในวิชาพระพุทธศาสนาอีกด้วย