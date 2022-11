มันเยอะมากเลยวิ! ตำรวจภาค 3 โชว์กวาดล้างอาวุธปืน ยาเสพติดอีสานใต้ รวบผู้ต้องหา-ของกลางอื้อ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา -

วันนี้ (9 พ.ย.) ที่หน้ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (ผบช.ภ.3) และคณะ ร่วมกันแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืน ยาเสพติด และบุคคลตามหมายจับ ระหว่างวันที่ 10 ต.ค.-8 พ.ย. 65พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญที่มีการใช้อาวุธปืนในการกระทำผิด คือความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงบัญชาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัดปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และบุคคลตามหมายจับ ให้บังเกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วย เร่งรัด ปราบปราม ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และบุคคลตามหมายจับ ให้บังเกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพดังนั้น เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย ตำรวจภูธรภาค 3 จึงได้สั่งการให้หน่วยในสังกัด ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ยโสธร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี และ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 (บก.สส.ภ.3) ทำการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 19 ต.ค.-8 พ.ย. 65โดยเน้นเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืน การจำหน่ายอาวุธปืน วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมาย (On Ground) และจำหน่ายอาวุธปืน วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืนผ่านระบบออนไลน์และโซเชียลมีเดียโดยผิดกฎหมาย (Online) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และบุคคลตามหมายจับ อย่างจริงจัง และให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถจับกุมผู้ต้องหาและตรวจยึดของกลางในคดีต่างๆ ได้ดังนี้1. ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด จับกุมรวม 1,556 ราย ผู้ต้องหา 1,961 คน ของกลาง อาวุธปืนไม่มีทะเบียน 588 กระบอก อาวุธปืนมีทะเบียน 3 กระบอก วัตถุระเบิด 11 ลูก และเครื่องกระสุนปืน 3,567 นัด2. ความผิดเกี่ยวกับจําหน่ายอาวุธปืน (On Ground) จับกุมได้ 2 ราย ของกลาง อาวุธปืนไม่มีทะเบียน 6 กระบอก3. ความผิดเกี่ยวกับจำหน่ายอาวุธปืน (On Line) จับกุมได้ผู้ต้องหา 6 ราย ของกลาง อาวุธปืนไม่มีทะเบียน 5 กระบอก4. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุมรวม 3,250 ราย ของกลาง ยาบ้า 438,064 เม็ด ยาไอซ์ 34 กรัม และยาเค 299 กิโลกรัม ผู้ต้องหา 3,253 คนและ 5. จับกุมบุคคลตามหมายจับ จับกุมได้ 551 หมาย ผู้ต้องหา 570 คนพล.ต.ท.สมประสงค์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ บก.สส.ภ.3 ได้ดำเนินการกวาดล้างการค้าอาวุธปืนออนไลน์เถื่อน ตามยุทธการกำแหงสงคราม/2 “ปฏิบัติการกวาดล้างการค้าอาวุธปืนออนไลน์เถื่อน” โดยร่วมกันออกหาการสืบสวนและปราบปรามเครือข่ายค้าปืนออนไลน์ จากการสืบสวนและขยายผลพบว่ามีกลุ่มเครือข่ายที่มีการซื้อขายอาวุธปืนออนไลน์รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 เป็นจำนวนหลายจุด บก.สส.ภ.3 กองกำกับการสืบสวนจังหวัดฯ และฝ่ายสืบสวนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 จึงได้ร่วมกันวางแผนเพื่อตรวจค้นเป้าหมาย ซึ่งครอบคลุมทั้ง 8 จังหวัดภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 3 มีจุดตรวจค้นทั้งหมดจํานวน 48 จุดผลการตรวจค้นปรากฏว่าพบอาวุธปืน จำนวน 39 กระบอก และอุปกรณ์ส่วนควบ เช่น เครื่องกระสุนปืน ท่อลดเสียง ลำกล้องปืน แมกกาซีน จำนวน 2,723 รายการ จึงได้แจ้งความดำเนินคดีในข้อหา “มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มีหรือจำหน่ายซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ครอบครองยุทธภัณฑ์ (เครื่องบังคับเสียงปืน หรือ Silencer) โดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงาน สอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป“ตำรวจภูธรภาค 3 จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน และสถานประกอบการทุกแห่งในการแจ้งเบาะแสข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ โดยแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน 1559 และสายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดี ผู้กระทำความผิด ลดปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมต่อไป” พล.ต.ท.สมประสงค์กล่าว