แม่ค้าไข่เมืองอุดรถูกหลอกลงทุนผลิตถุงมือแพทย์ส่งลาวสูญเงินหลายแสน

ตอกย้ำความสำเร็จ 3 ปีซ้อน Emma Clinic คว้า "รางวัลคลินิกเสริมจมูกแห่งปี” โดย Preaw Iconic Beauty 2022

Emma Clinic นำทีมโดยผู้บริหารคนเก่ง “คุณหมอน้ำ พญ.ณัศรัตน์ กุลเกียรติประเสริฐ” ได้เข้ารับรางวัล THE BEST INDIVIDUAL RHINOPLASTY For Beauty เป็นรางวัลคลินิก