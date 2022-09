ศรีราชา จัดกิจกรรม Esports On The Beach เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และต่อยอดเศรษฐกิจภายในจังหวัดชลบุรี

วันนี้( 30 ก.ย.) ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับ บริษัท จัดสนุก คอนซัลแตนท์ จํากัด โดยได้รับการ สนับสนุนการจัดงานจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เนรมิตการจัดงาน Esports On The Beach ใน วันที่ 30 ก.ย. - 1 ต.ค. เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นางสาวสุลัย ศรีพันธุ์โทร์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขต อ.ศรีราชา และนักท่องเที่ยวและ นักแข่งขัน เข้าร่วมจำนวนมากนายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่มีการจัดกิจกรรม “อีสปอร์ต ออน เดอะ บีช” ในวันนี้ โดย กีฬาอีสปอร์ต หรือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ คือกีฬาประเภทบุคคลหรือทีม เป็นกีฬาหนึ่ง ในรูปแบบของวิดีโอเกม เป็นการแข่งขันที่มีทั้ง ระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีรายการแข่งขันเช่นเดียวกับกีฬาทั่วไปโดยการการจัดงานในครั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว พร้อมกับสร้างกิจกรรม ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของ การส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยว ไปพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ในระดับท้องถิ่นให้ไปสู่ระดับภูมิภาค และยังเป็นการเพิ่มความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต รวมถึงยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบการสันทนา การให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะดนตรี รวมถึงร้านค้าที่น่าสนใจดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวที่ในอำเภอศรีราชา ของจังหวัดชลบุรี เพิ่มมากขึ้นที่ผ่านมา จังหวัดชลบุรี เดินหน้าจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ออกมาท่องเที่ยวใช้จ่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตอกย้ำกับนโยบายภาครัฐที่ช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย กระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ โดยกิจกรรมนี้จะเป็นสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ดี เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดเศรษฐกิจภายในจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ ทำคู่ขนานกับ การแสดงฟรีคอนเสิร์ตริมทะเลจากเป็น นักร้องชื่อดัง ให้ผู้เข้ามาร่วมงานได้รับชมฟรีๆ ทั้ง 2 วัน เช่น วง The Parkinson (เดอะ พาร์กิน สันแ และ Whal & Dolph และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายภายในงาน การแข่งขันเกม ROV ชิงรางวัลทุนการศึกษารวม 200,000 บาท อีกด้วย