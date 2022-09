อยุธยาซิตี้พาร์คเตรียมจัดงานออโต้โชว์ 65 แรงสนั่นลั่นทุ่ง 1-9 ต.ค. คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท

ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยผู้บริหารค่ายรถแบรนด์ดังต่างๆ ศูนย์ร้านค้าอุปกรณ์ตกแต่งประดับยนต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “อยุธยาซิตี้พาร์ค ออโต้โชว์ 65” แรง สนั่น ลั่นทุ่ง ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2565 ชั้น 1 ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คดร.สมพล เปิดเผยว่า ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดแสดงและจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ประดับยนต์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “อยุธยาซิตี้พาร์ค ออโต้โชว์ 65” แรง สนั่น ลั่นทุ่ง ผู้มาเที่ยวชมงานจะได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุข สนุกกับสีสันสดใสสไตล์ลูกทุ่ง ผสมผสานกับการจัดแสดงรถยนต์ และกิจกรรมบันเทิงของค่ายรถต่างๆ ที่มาร่วมกับเรา ซึ่งผู้เข้าชมงานจะเกิดความรู้สึกสนุกและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2565 เต็มพื้นที่ชั้น 1 พื้นที่รวมกว่า 3,000 ตารางเมตรโดยให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์แบบครบวงจร และเป็นสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์ เปิดตัวรถรุ่นใหม่ รถที่กำลังเป็นที่นิยม เพื่อรองรับชาวอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าถึงบริการและแคมเปญที่ดีที่สุด ได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ของภาคกลางตอนบน ส่งเสริมการตลาดให้ตลาดรถยนต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้คึกคักและมีสีสันมากขึ้นด้วยการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมความปลอดภัย COVID-19 สร้างกระแสเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจช่วงปลายปี หลังจากผ่านสถานการณ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้กลับมาคึกคักและมีสีสันอีกครั้ง คาดว่าการจัดงานปีนี้จะมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมงาน และมียอดจองรถเพิ่มขึ้นกว่าทุกปี มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาทสำหรับการจัดงานในปีนี้ มีบรรดาค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำมากมายเข้าร่วมจัดแสดง เช่น รถยนต์ ได้แก่ Mitsubishi Motors, MG, Toyota, Isuzu, Mercedes-Benz, Honda, Great Wall Motors, Suzuki, Mazda, Nissan, Hyundai, Thairung, Ford รถจักรยานยนต์ รถ Big Bike จักรยาน สกูตเตอร์ ได้แก่ GPX, Lambretta, Honda, Honda Big Bike, Yamaha, Royal Enfield, Malaguti รถยนต์ไฟฟ้า NETA Suphanburi, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า GREAT EVT มาพร้อมกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ รถปรับโฉมใหม่ เช่น รถไฟฟ้า NETA V รถยนต์ Great Wall Motors รุ่น PHEV H6, New Mazda CX8, All New Honda BR-V จักรยานยนต์ Yamaha Fazzio จักรยานยนต์ Royal Enfield รุ่น Hunter 350 cc นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินมาบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อพร้อมอัดแน่นด้วยโปรโมชัน สิทธิพิเศษ ของแถม และกิจกรรมความสนุกมากมาย เช่น มินิคอนเสิร์ตจาก ปอ อรรณพ ตรี ชัยณรงค์ เป็กกี้ ศรีธัญญา บูท MG, คิง-เหน่ง The Voice บูท Toyota แพรจ๋า The Voice บูท Mitsubishi ก็อต จิรายุ บูท Toyota ป๊อบ ปองกูล บูท Mitsubishi และการแสดงร้องเพลงประสานเสียงจากวง CBH (cheese burger hills) อีกด้วย