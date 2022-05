งดงาม...สืบศิลป์ถิ่นอีสาน “ธุง” 1,600 ต้น นางรำ 2,290 ชีวิต บูชาพระธาตุยาคู

กาฬสินธุ์ - วธ.จัดงาน “วิถีถิ่น วิถีไทย” โชว์ “ธุง” 1,600 ต้น พร้อมนางรำ 2,290 ชีวิต บูชาพระธาตุยาคู พบกับของดีถิ่นอีสาน 20 จังหวัด ระหว่าง 13-17 พ.ค.นี้วันนี้ (13 พ.ค.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมขบวนแห่ธุงในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภายใต้ชื่องาน “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO.DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ทะเลธุงอีสาน ประจำปี 2565โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมทุกระดับ เครือข่ายวัฒนธรรม และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วม ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์นายอิทธิพลกล่าวว่า รัฐบาล โดย วธ.ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึง วธ.มีนโยบายสืบสาน รักษา และต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน (วธ.) นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทุกภาค จึงได้จัดงานมหกรรม “วิถีถิ่นวิถีไทย” 4 ภาคขึ้นครั้งนี้จัดงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ชื่องาน “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ทะเลธุงอีสาน ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคมนี้ ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง ยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติ นับเป็นงานบุญครั้งใหญ่ของจังหวัด ที่รวบรวมพลังแห่งความศรัทธาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 18 อำเภอ โดยมี “ธุง” ที่เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามและความเป็นสิริมงคลภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเพื่อสรงน้ำพระธาตุยาคู พร้อมขบวนนางรำบูชาพระธาตุยาคู 2,290 คน และทะเลธุง 1,600 ต้น นิทรรศการเฮือนอีสานย้อนยุค 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมมรดกโลก โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ลักษมีสีดา หมอลำ และการแสดงนาฏมวยไทย กิจกรรมเสวนาวิชาการ การแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทย การสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand (CPOT) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย Community Cultural Product of Thailand (CCPOT) จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชิญชม ชิม ชอป ไปกับตลาดน้ำโบราณ นอกจากนี้มีการแสดงแสง สี เสียง ชุด “ตุ้มโฮม ม่วนชื่น โฮแซว" ในพิธีเปิดด้วยนางยุพากล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งพิเศษ โดยรวมเอาหลายๆ วาระเข้าด้วยกัน ซึ่งการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จ.กาฬสินธุ์ จัดในช่วงวันวิสาขบูชามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะปีนี้ยกระดับการท่องเที่ยวเทศกาลวิสาขปุณณมีปูชา (ทะเลธุง) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นงานระดับชาติต่อไป ขณะเดียวกันยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม นำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยส่วนบรรยากาศภายในงานจะเห็นชาวกาฬสินธุ์และนักท่องเที่ยว ถือธุงมาสักการะขอพรพระอุปคุต และพระธาตุยาคู เพื่อเป็นสิริมงคล และไปแชะภาพกับทะเลธุงบริเวณลานสนามหญ้า รวมถึงชมนิทรรศการและชอปปิ้งสินค้าพื้นเมืองด้าน สุพัฒน์ ภารแสวง กล่าวว่า ตนได้นุ่งซิ่นห่มสะไบแพรวา ถือธุงมาสักการะพระธาตุยาคูและกราบพระอุปคุต สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว ตนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมสืบสานประเพณีทำธุง ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุต มาประดิษฐานชั่วคราว ใกล้พระธาตุยาคู เพื่อให้ชาวกาฬสินธุ์และผู้ศรัทธาได้กราบขอพร“อยากให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสสืบสานประเพณีทางวัฒนธรรมนี้ จึงมักชักชวนเด็ก เยาวชน ร่วมทำธุงด้วยสองมือ เพื่อเด็กๆ เกิดความภาคภูมิใจ ในอนาคตเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้สืบสานทำทะเลธุงต่อไป และจะไม่มีวันสูญหาย” สุพัฒน์กล่าว