เฒ่านอร์เวย์ท้อชีวิตก่อเหตุฆ่าตัวตายสยองในบ้านพัก ทิ้งข้อความสุดสะพรึงขอเป็นผีเฝ้าบ้าน

ศูนย์ข่าวศรีราชา -

พบที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว โดยมีร่างผู้เสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำ สภาพข้อมือทั้ง 2 ข้าง ขาและลำคอมีร่องรอยของมีคมกรีดจนมีเลือดไหลนองเต็มพื้น นอกจากนั้น ยังพบเชือกสีแดงซึ่งทำเป็นบ่วงรัดรอบคอ ปลายสายโยงขึ้นบนเพดาน ตามฝาผนังยังมีรอยเขียนเป็นภาษาต่างประเทศว่า BEN KILLED ME IWILLBE ONE GHOST IN THE HOUSE 100%

เมื่อเวลา 23.30 น.วานนี้ (7 พ.ค.) ร.ต.อ.มะโนด ทิพย์เวช รอง สว.สอบสวน สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุชาวต่างชาติเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่ 112/69 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.ชลบุรี เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบทราบชื่อคือ MR.JOHN EDVARD อายุ 74 ปี สัญชาตินอร์เวย์ และยังเขียนข้อความในกระดาษในลักษณะเดียวกันจนสร้างความขนหัวลุกให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบกระทั่งเดินเข้ามาในบ้านได้พบกระดาษและฝาผนังเขียนข้อความด้วยปากกาสีแดง และพบผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ จึงรีบโทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบและจากการตรวจสอบอย่างละเอียดไม่พบร่องรอยการต่อสู้ เจ้าหน้าที่จึงส่งศพไปตรวจชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง