ผู้ประกอบการยิ้มหลังพ่อเมืองกาญจน์ประกาศให้ร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเที่ยงคืน

กาญจนบุรี

วันนี้ (1 พ.ค.) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1191/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )ทั้งนี้ ตามอนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 5473/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 72/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (เพิ่มเติม) และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 247/2565 ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) นั้นโดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่คลี่คลายลง จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในจำนวนที่ลดลง อีกทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณยา และเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในระดับเพียงพอ อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการและควบคุมการระบาดของฝ่ายสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรค ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบที่มีการบริหารจัดการและรับมือกับการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขได้รายงานว่า ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจหรือเดินทางเข้ามาในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว แม้จะตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่บ้างแต่ก็มีจำนวนน้อยและสามารถควบคุมได้ จึงมิได้เป็นปัจจัยที่มีผลให้การติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลกที่หลายประเทศได้เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรค และเปิดประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังนั้น เพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ และเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขจึงได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 ได้กำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อ 8 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 และ(ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (เพิ่มเติม) ดังนี้ข้อ 1 การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้เปิดให้บริการได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (AmazingThailand Safety and Health Administration) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในระดับ SHA PLUS ขึ้นไป หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย หรือได้มีการดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Seting) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และจำกัดการให้บริการและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 24.00 นาฬิกา ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี แล้วแต่กรณี พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ข้อ 2 การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการในพื้นจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565 โดยให้กำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง และทบทวนมาตรการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อมุ่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงประโยชน์ของทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญข้อ 3 คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.กาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ห้วงวันที่ 1 ม.ค.65 ถึงปัจจุบัน ข้อมูลวันที่ 1 พ.ค.65 ระบุว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 142 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด จำนวน 138 ราย ผู้ติดเชื้อนอกพื้นที่จังหวัด จำนวน 4ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 25,302 ราย รักษาหายกลับบ้าน จำนวน 414 ราย รักษาหายกลับบ้านสะสม จำนวน 22,021 ราย และอยู่ระหว่างรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 3,139 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ จำนวน 3 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 เม.ย.65 จำนวน 142 ราย