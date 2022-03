น้องภูผาวัย 15 ปี คว้าอันดับ 1 งานประกวดภาพวาดเทศกาลนกฮูกนานาชาติจาก 39 ประเทศทั่วโลก

ราชบุรี

วันนี้ (7 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดการประกวดภาพวาด ภายใต้ชื่องาน International Festival of Owls’ children’s owl art contest. ซึ่งได้มีการรวบรวมผลงานจากทั้ง 38 ประเทศทั่วโลก 2,801 ผลงาน ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นคนไทยได้ส่งผลงานเข้าไปประกวด คือ นายรพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล อายุ 15 ปี หรือที่รู้จักกันคือ น้องภูผา ดีกรีลูกศิษย์ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ แต่ที่น่าภาคภูมิใจคือ น้องภูผา ได้ส่งเข้าประกวดเป็นปีแรก และได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ในรุ่น 15-18 ปี ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รางวัลในรุ่นนี้มาครองผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปยังบ้านของน้องภูผา ตั้งอยู่ที่ 449/50 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อสอบถามรายละเอียด โดยมี น.ส.สาลินี อินทร์ไข่ อายุ 38 ปี แม่น้องภูผา ร่วมพูดคุยและให้ข้อมูล จากการสอบถามทราบว่า ทางแม่น้องภูผา มีเพื่อนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และทราบว่าการแข่งขันรายการนี้จะจัดขึ้นในอีก 1 สัปดาห์ จึงได้บอกแม่มา พอน้องทราบเลยอยากเข้าประกวดเพื่อลองวัดความสามารถของตนดู เลยวาดเป็นภาพนกฮูก พร้อมตั้งชื่อภาพว่า Owl of paradiseจนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 65 ทางเว็บไซต์ทางการของการแข่งขันได้ประกาศว่า ภาพที่น้องภูผา ส่งไปได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมส่งอีเมลยืนยันมาให้ทางแม่ของน้องภูผา ก่อนที่จะส่งเหรียญทอง และใบประกาศนียบัตรมาให้ และขอภาพน้องไปจัดแสดงในนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ในเมือง Houston, USA ตั้งแต่เดือนมีนาคม 65 -กุมภาพันธ์ 66 และภาพยังได้ถูกคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 ภาพ เพื่อทำปฏิทิน โปสการ์ด ของสถาบันวิจัยนกฮูกนานาชาติ และจัดจำหน่ายไปทั่วโลกอีกด้วยน้องภูผา กล่าวว่า มีเพื่อนของแม่ได้ทักมาว่ามีรายการนี้ประกวดอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดมาโดยต่อเนื่องถึง 11 ปีแล้ว ตนเลยอยากส่งประกวดดูแต่ไม่ได้หวังรางวัลอะไร ซึ่งภาพของตนเป็นสไตล์ไทยร่วมสมัย โดยให้มีการตีความต่างๆ ในภาพ พอหลังจากประกาศออกมารู้สึกดีใจมากที่ได้รางวัลที่ 1 ในรุ่นอายุ 15-18 ปี ซึ่งนอกจากภูผา แล้ว ยังมีคนไทยอีกคนหนึ่งคือ น้องไทม์ ได้รับรางวัลชมเชย รุ่น 10-14 ปี ในการประกวดนี้เช่นกัน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลองส่งไปประกวดต่างประเทศ แต่จะมีก่อนหน้าที่ได้ส่งไปที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เพื่อไปร่วมแสดงงานประกวด โดยภาพที่ส่งเข้าไป Concept คือ คนจะนึกถึงนกฮูกเป็นความมืด ตนเลยตีความหมายใหม่ว่า เป็นนกฮูกด้านสว่าง โดยตั้งชื่อภาพว่า Owl of paradise โดยมีการนำลายไทยประยุกต์มาผสม มีการปิดทองและตัดเส้น และมีการรวมเอาเทวทูตของชาติตะวันตกมารวมอยู่ในภาพด้วยทั้งนี้ทาง น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรีเขต 1 ได้ทราบเรื่องเข้ามาพูดคุย พร้อมร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้น้องไว้ต่อยอดสิ่งที่เรียกว่าเป็นพรสวรรค์น้องให้พัฒนาในเส้นทางศิลปะที่น้องชอบต่อไป สามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊ก รพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล