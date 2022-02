ขอโทษแล้ว! สาวนั่งเก้าอี้หักถูกปรับ 500 บาท ถือกระเช้าเข้าขอโทษร้านคาเฟ่ หลังรีวิวทำร้านเสียหายหนัก

ราชบุรี

จากกรณีที่มีกระแสข่าวดรามา คาเฟ่เก้าอี้หักเก็บเงิน 500 บาท ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุด วันนี้ (17 ก.พ.) น.ส.วชิราภรณ์ ทรัพย์อร่าม อายุ 31 ปี เจ้าของโพสต์ดรามาเก้าอี้หัก ถูกปรับ 500 บาท ได้เดินทางมาที่ร้าน POUR OVER LAB สาขาราชบุรี เพื่อนำกระเช้ามามอบให้ทางร้าน พร้อมกล่าวคำขอโทษ โดยมี น.ส.ปาณิสรา เอี่ยมโหมด หุ้นส่วนร้าน และ น.ส.ธัญญพัฒน์ นิธิโชติธนกิจ หุ้นส่วนร้าน มารับฟังคำขอโทษ หลังเกิดจากที่ตนโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลด้วยความเข้าใจผิด ทำให้ทางร้านเกิดความเสียหายขณะที่ น.ส.วชิราภรณ์ เปิดใจว่า วันนี้ตนเองนำกระเช้ามาขอโทษทางร้าน POUR OVER LAB สาขาราชบุรี หลังจากที่ได้โพสต์รีวิวร้านไปแล้วทำให้ทางร้านเกิดความเสียหาย ซึ่งตนโพสต์ไปด้วยความเข้าใจผิด และจะทำการลบโพสต์ดังกล่าว และจะดำเนินการโพสต์ขอโทษทางร้านผ่านหน้าเฟซของเธอเองอีกด้วยด้าน น.ส.ปณิสรา เอี่ยมโหมด หุ้นส่วนร้าน กล่าวว่า จากโพสต์ดังกล่าวทำให้ทางร้าน POUR OVER LAB ของเราได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งร้านของเราไม่ได้มีแค่สาขาเดียว มีหลายสาขา ซึ่งได้รับผลกระทบตามไปด้วย โดยในวันนี้น้องได้ติดต่อเข้ามาขอโทษทางเราก็ยินดี เพราะไม่ได้อยากจะให้เป็นเรื่องใหญ่โตมากไปกว่านี้ และอีกอย่าง น้องเป็นลูกค้าของทางร้านด้วย แต่อยากจะฝากสื่อขอให้นำเสนอข่าวทั้ง 2 ด้าน อย่าตัดสินจากข้อความโพสต์เพียงอย่างเดียว เพราะบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องจริง และทำให้อีกฝั่งได้รับความเสียหายได้