“มข.” จับมือ CIMA พร้อมพัฒนาบัณฑิตหลักสูตรบัญชีอินเตอร์

วันนี้ (17 ก.พ.) ที่ห้องวังเลิศ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดพิธีลงนามหนังสือเจตจำนงร่วมกับ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) เพื่อกำหนดหลักการและแนวทางร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน สนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมอบรม หรือการสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยองค์กร CIMA ตลอดจนร่วมกันดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจและการบัญชีให้นักศึกษาภายในพิธีได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มี รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Mr.Venkkat Ramanan, FCMA, CGMA, Regional Vice President, Asia Pacific Ms GinnyLim, ACMA, CGMA, Senior Regional Manager, South East Asia ร่วมลงนามหนังสือเจตจำนง มีนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า การลงนามหนังสือเจตจำนง จัดขึ้นเพื่อกำหนดหลักการและแนวทางที่องค์กร CIMA และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน เช่น เป็นวิทยากรหรือโค้ชในกิจกรรม CIMA Business Game และสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะร่วมกิจกรรมการอบรม หรือการสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยองค์กร CIMA ตลอดจนร่วมดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจและการบัญชีให้กับนักศึกษาของคณะพร้อมกันนี้ ยังเปิดตัวหลักสูตรใหม่ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ชื่อ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คือหลักสูตรนานาชาติ เป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการบัญชี จากสถานประกอบการจากอุตสาหกรรม พร้อมที่จะสร้างนักบัญชีที่มีประสบการณ์การทำงานกับสถานประกอบการจากอุตสาหกรรมและมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์เป็นหลักสูตรนานาชาติด้านบัญชีแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่เรียนเนื้อหา (Coursework) 3 ปี และฝึกประสบการณ์ทำงาน 1 ปี และยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับ exemption accreditation จาก Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) สำหรับการสอบ Certificate in Business Accounting อีกทั้งนี้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จะเปิดรับเข้ารับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศ ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ และรอบที่ 3 แบบ Admission เปิดรับสมัครในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https:/www.mytcas.comสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ICAS) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 4800, 4809 หรือที่ ดร.ปิ่นประภา แสงจันทร์ E-mail : Pinpsa@kku.ac.th และแฟนเพจ บัญชี มข.ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าหลักสูตรบัญชีอินเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการบัญชีจากสถานประกอบการจากอุตสาหกรรม พร้อมที่จะสร้างนักบัญชีที่มีประสบการณ์การทำงานกับสถานประกอบการจากอุตสาหกรรม และมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์เป็นหลักสูตรนานาชาติด้านบัญชีแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่เรียนเนื้อหา (Coursework) 3 ปี และฝึกประสบการณ์ทำงาน 1 ปีเป็นการเปิดทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มนักศึกษาต่างชาติภูมิภาคอาเซียนและลุ่มน้ำโขง พร้อมสร้างโอกาสในการได้งานด้านวิชาชีพบัญชี ให้แก่ผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรในระดับชาติและนานาชาติด้วยการออกแบบให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการตลอด 1 ปีการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้บัญชีเชิงประยุกต์ (Applied knowledge of accounting) และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งการออกแบบให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในระดับสูง เนื่องจากปัจจุบันหลักสูตรเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับสถานประกอบการชั้นนำทั้งระดับชาติและนานาชาติ เช่น บริษัท (สำนักงาน) สอบบัญชีในกลุ่ม Big 4 (PwC KPMG Deloitte และ EY) กลุ่มบริษัท SCG เป็นต้นนอกจากนี้ หลักสูตรยังมีความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีระดับโลกที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะเข้ามาร่วมเสริมสร้างให้นักบัญชีที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากนายจ้างทั่วโลก