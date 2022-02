“ร็อคกิงคิดส์” เปิดแคมเปญ Love Infinity เจาะตลาดคุณแม่ยุคใหม่

นายปริญญ์ เสริมพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร็อคกิงคิดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 7 คลอบคลุม 4 หมวดหลักในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ ในกลุ่ม กิน นั่ง นอน และเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้กินข้าว Primo และเก้าอี้พร้อมเปลไกวอัตโนมัติยี่ห้อ Royal และเป็นผู้นำเข้าเจ้าเดียวในประเทศไทยของแบรนด์ Apramo, Ggumbi, Qtus, Uniloveโดยสินค้าทุกตัวได้รับรางวัลมาตรฐานความปลอดภัย และมีการรับประกันคุณภาพด้วย Rocking Plus ที่ให้การดูแล เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นและยืนยันในมาตรฐานสินค้านายปริญญ์ กล่าวว่า ในปีนี้ร็อคกิงคิดส์เน้นการสร้างประสบการณ์กับลูกค้า สร้างความสะดวกให้ผู้บริโภคในทุกช่องทาง โดยเฉพาะร็อคกิงคิดส์โชว์รูมที่เมกาบางนา ที่ขอเชิญชวนให้ลูกค้าได้สัมผัสสินค้าใหม่ๆ และมีโปรโมชันดีๆในแต่ละเดือน ทั้งยังคงมีการกำหนดกิจกรรมงานแฟร์แบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายในเรื่องโควิดและเศรษฐกิจที่ทุกคนได้รับผลกระทบ ร็อคกิงคิดส์ จึงนำเสนอสินค้าที่มีความคุ้มค่า ตอบโจทย์ และแก้ปัญหาให้คุณพ่อและคุณแม่ได้อย่างแท้จริง ภายใต้จุดยืนของบริษัทที่ต้องการเข้ามาเป็นตัวช่วยของคุณแม่ยุคใหม่ สนับสนุนให้ลูกคุณแม่เป็นคุณแม่ที่เก่งและเป็นตัวเองที่ภาคภูมิใจร็อคกิงคิดส์ กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคุณแม่มือใหม่ วัย 25-35 ปี ที่สรรหาสิ่งที่ดีๆเพื่อลูก และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ยุคปัจจุบันที่เลี้ยงลูกด้วยตัวเอง และยังทำหน้าที่ในหลายๆ บทบาท เพราะร็อคกิงคิดส์ เราเริ่มต้นธุรกิจด้วยความรัก เราเชื่อว่า หัวใจของคุณพ่อ คุณแม่คือลูก และลูกคือความรักของเรา” นายปริญญ์ กล่าวและว่าร็อคกิงคิดส์จึงตั้งใจศึกษาปัญหา ทำความเข้าใจ และเสาะหาตัวช่วยการเลี้ยงลูกจากทั่วโลก เพื่อตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่และพร้อม ให้บริการอย่างเต็มที่ และส่งต่อสิ่งดีๆ ให้คุณแม่ให้ได้มีความสุข ถึงแม้ว่าจะมีลูกจะต้องไม่ละทิ้งความเป็นตัวเอง ยังรักตัวเองได้ดี เราเน้นมากๆ ในการเลือกสินค้าที่เป็นตัวช่วยที่วางใจได้ด้วยความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย นอกจากนั้น ยังมีดีไซน์สวย ใช้งานสะดวก สบาย มีประโยชน์ คุ้มค่า คุ้มราคาขณะที่ นางปีใหม่ เสริมพงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่า ในปีนี้ ร็อคกิงคิดส์ ได้กำหนดจัดแคมเปญลอดทั้งปี โดยเริ่มจากไตรมาสแรกของปีที่ส่งแคมเปญ Love Infinity รักนี้ไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยการจัดโปรโมชันมีนา พาช้อป ทั้งออนไลน์ พร้อมทั้งการกำหนดจัดกิจกรมร่วมกับ Amarin Baby and Kids และ Thailand Baby Best Buyรวมทั้งการร่วมสนุกในกิจกรรม “RK-Proud Mom-Proudly Presents” ที่มีการเชิญคุณแม่นักรีวิวที่เป็นคุณแม่ตัวจริง ใช้สินค้าแล้วอยากบอกต่อร่วมแสดงจุดยืนสนับสนุน MOM-ME Lifestyle สร้างแรงบันดาลใจให้คุณแม่ ไปพร้อมกับความภูมิใจในการเป็นแม่ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามโปรโมชันและสั่งซื้อสินค้าได้ทาง www.rockingkidsthailand.com FB : rockingkids.thailand หรือ ติดต่อทีมงานผ่าน LINE ID: @Rockingkids ได้ตลอด 24 ชั่วโมง