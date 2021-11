ซีพีน่านได้รับการรับรองโครงการ LESS เพิ่มเติม 2 โครงการ

ซีพีน่านได้รับการรับรองโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ LESS เพิ่มเติม 2 โครงการ หนุนเครือซีพีมุ่งสู่องค์กร Net Zero Carbonนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) ได้กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนสู่การเป็นองค์กร Zero Carbon หรือองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ในปี 2030 ซึ่งเป็นเป้าหมายความยั่งยืนใหม่ที่ท้าทายและเชิญชวนเพื่อนพนักงาน 4.5 แสนคนทั่วโลกและภาคีเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน เช่น เกษตรกร ชุมชน คู่ค้า และลูกค้า มีส่วนร่วมในการช่วยลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในทุกมิติดังนั้น จากแนวนโยบายสู่การปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่ 4 ต้นน้ำภาคเหนือ ปิง วัง ยม น่าน ในการมุ่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เครือซีพีได้ให้การสนับสนุนกลุ่มชาวบ้านพื้นที่บ้านสบขุ่น อ.ท่าวังผา จ.น่าน จนได้รับการรับรองจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ LESS (Low Emission Support Scheme) เป็นที่แรกเมื่อต้นปี 2564 นับเป็นปริมาณ 5,059.534 tCO2eq (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)ล่าสุดนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ประกาศให้การรับรองโครงการ LESS ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2 โครงการที่ให้การสนับสนุนชุมชน ได้แก่ โครงการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ บ้านทุ่งใหม่ อ.ปัว จ.น่าน วัดจำนวนการกักเก็บคาร์บอนได้ 1,161.911 tCO2eq และโครงการฯ พื้นที่บ้านนาบง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดจำนวนการกักเก็บคาร์บอนได้ 1,774.811 tCO2eq รวมเป็น 2,936.722 tCO2eq โดยโครงการที่ได้รับการรับรองเป็นโครงการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เครือซีพีร่วมมือกับชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กอ.รมน.(น่าน) และภาคประชาสังคมในพื้นที่ จ.น่าน