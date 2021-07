ลพบุรีสั่งปิดโรบินสันสาขาลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 17-19 ก.ค. หลังพบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19

ลพบุรี

วันนี้ (16 ก.ค.) เวลา 16.20 น.ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 28/2564 โดยมีการพิจารณาในเรื่องสำคัญ คือ การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว 2 แห่ง คือ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี ต.กกโก อำเภอเมืองลพบุรี และร้านสหชัยอิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรีเนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่ จากการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ผู้ติดเชื้อหลายหลายมีกรณีเชื่อมโยงกับห้างสรรพสินค้าดังกล่าว โดยมีลักษณะการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน และแพร่กระจายไปทั่วบริเวณ รวมทั้งแพร่โรคไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดอีกหลายรายคณะกรรมการควบคุมโรคจึงเห็นควรให้ปิดสถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่ง โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการในทุกมิติ เข่น มาตรการนำผู้ป่วยเข้ารักษา มาตรการนำผู้เสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัว และมาตรการ Bubble and Seal ยื่นต่อคณะทำงานควบคุมโรค และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีพิจารณาก่อนเปิดดำเนินการ โดยสถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่งจะปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2564นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบการปิดการเรียน ณ สถานที่เรียน (Onsite) โดยโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดลพบุรี จะปิดการเรียน ณ สถานที่เรียน (Onsite) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ส่วนโรงเรียนเอกชนจะปิดภาคเรียนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนตามความเหมาะสม ทั้งการเรียน On-Line/On-Demand ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการเรียน On Air ผ่าน TV การศึกษาทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวล และการเรียนแบบ On Hand คือ การเรียนด้วยวิธีการจัดส่งเอกสาร ใบงานไปยังนักเรียนสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดลพบุรี พบผู้ป่วยเพิ่ม 171 ราย เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บีฟู้ดส์ โปรดักส์ฯ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 74 ราย (สะสม 1,071 ราย) เกี่ยวข้องกับบริษัทมินิแบ (โรงงานลพบุรี) จำนวน 9 ราย (สะสม 99 ราย) และจากผู้สัมผัสกับผู้ป่วยและเดินทางไปมาจากพื้นที่เสี่ยง 88 ราย (สะสม 1,169 ราย) มีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 2,335 ราย รักษาหาย 701 ราย วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย (ผู้ป่วยรายที่ 1,848) เป็นเพศชายอายุ 70 ปี อยู่ที่ อ.ลำสนธิ โดยเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 15 ของจังหวัดลพบุรี