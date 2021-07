เปิดกฎเหล็กโคราช! ยกระดับคุมเข้มโควิด สั่งปิด 20 สถานที่เสี่ยง งดออกบ้านสี่ทุ่มถึงตีสี่ ปิด ร.ร.ทั้ง จว. มีผล 12 ก.ค.

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา

วันนี้ (11 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ใน จ.นครราชสีมาว่า หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง 1 ใน 24 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสาน และปัจจุบันผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางจังหวัดฯ ได้ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีความเข้มงวดมากขึ้นตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาโดยออกคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7100/2564 เรื่อง “มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป ลงนามโดย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดนครราชสีมามีสาระสำคัญหลักๆ ดังนี้หรือที่พำนักภายหลังเวลา 22.00 น. จนถึงเวลา 04.00 น. ของวันถัดไป งดการเดินทางข้ามจังหวัด งดการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง งดการเดินทางโดยไม่จำเป็นให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาขยายการดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(Work from home) เพื่อลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโดวิด-19รวมทั้งสถาบันกวดวิชา สถานที่เรียนพิเศษ งดจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรืออาคาร สถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท(แบบ On Site) ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลัก (On air) ระบบอินเทอร์เน็ต (On line) แอปพลิเคชัน (On demand) หรือศึกษาเองที่บ้านโดยหนังสือเขียนแบบฝึกหัด (On Hand) ตามความเหมาะสมแทน ยกเว้นการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นอำนาจหรือดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 1. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ 2. สวนน้ำ สวนสนุก 3. สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก 4. สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ 5. สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบรด หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเตียวกัน 6. สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 7. สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส8. สำหรับพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน ศูนย์การเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และหอศิลป์ ให้บริการได้ แต่ต้องมีมาตรการคัดกรองตามมาตรการ สาธารณสุขก่อนเข้าชม9. ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ 10. สนามมวย และโรงเรียนสอนมวย 11. โรงเรียนสอบศิลปะการต่อสู้ (ยิม) 12. สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 13. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ 14. สถานที่เล่นโยคะ 15. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า 16. สถานที่แสดงมหรสพ สถานที่ที่มีการแสตงหรือการละเล่นสาธารณะ17. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอย แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน 18. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ ลานพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ ทั้งนี้ สามารถทำได้เฉพาะการเดินเล่นหรือออกกำลังกายได้ถึงเวลา 18.00 น. 19. สนามกีฬาทุกประเภท และสนามเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำ 20. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่รับเลี้ยงเด็กเอกชนให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 22.00 น. แต่ให้บริโภคในร้านได้จนถึง 21.00 นาฬิกา ทั้งนี้ ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลา 22.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอย่างเด็ดขาดหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุกยังคงให้งดการให้บริการซูเปอร์มาร์เกตที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดดำเนินการได้ตามปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น. สำหรับร้าน หรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้ดำเนินการได้ในระหว่างเวลา 04.00-22.00 น.สามารถกระทำได้โดยขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ในพื้นที่รับผิดชอบ และหากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 20 คน จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือเป็นความผิด ม.52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งเป็นความผิด ม.18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ