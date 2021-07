จ่อเอาผิด “พิมฐา” บินกลับเชียงใหม่ตะลอนทัวร์ไม่กักตัวก่อนเจอติดโควิด

กรณีศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 1 ก.ค. 64 ว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ CM4254 ระบุว่าเป็นผู้หญิงอายุ 28 ปี อาชีพนักแสดงอิสระ มีประวัติเดินทางด้วยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ กลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 26 มิ.ย. 64โดยผู้ป่วยรายนี้มีประวัติเดินทางไปใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสถานที่ต่างๆ หลายแห่ง ก่อนที่จะเริ่มมีอาการในวันที่ 28 มิ.ย. 64 จากนั้นอยู่บ้าน และเข้ารับการตรวจพบเชื้อในวันที่ 30 มิ.ย. 64 พร้อมรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นรุ่งขึ้น (2 ก.ค.) “พิมฐา” หรือ นางสาวฐานิดา มานะเลิศเรืองกุล อายุ 28 ปี เน็ตไอดอลชื่อดังชาวเชียงใหม่ ที่มีผู้ติดตามในโลกโซเชียลหลายล้านคน ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งให้ทราบว่าป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายดังกล่าว พร้อมทั้งขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องพิมฐาระบุว่า “เนื่องจากในวันที่ 26-28 มิถุนายนที่ผ่านมาพิมได้มีการเดินทางกลับมาที่เชียงใหม่ด้วยสายการบิน Thai smile WE 102 เพื่อเยี่ยมครอบครัวและติดต่อธุรกิจส่วนตัว โดยตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ พยายามดูแลตัวเองอย่างดีและหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยง และได้มีการเข้าตรวจหาเชื้อ Covid-19 เรื่อยๆ เพื่อเป็นการตรวจเช็กก่อนการทำงาน หลังจากนั้นได้ออกไปทำงานในช่วงวันที่ 21 และกลับเข้ามาอยู่ในที่พักจนถึงวันเดินทาง (26 มิถุนายน) และในคืนวันที่ 28 มิถุนาฯ เริ่มมีอาการไข้ต่ำๆ วันที่ 29 จึงกักตัวแยกจากครอบครัวอยู่ที่บ้าน เช้าวันที่ 30 ยังคงมีไข้สูง จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดผลแล็บได้แจ้งว่าพบเชื้อ Covid-19 และได้เข้าแอดมิตที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ”หลังจากที่มีการโพสต์แล้วปรากฏว่ามีผู้เข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมาก ทั้งให้กำลังใจ และตำหนิพิมฐาที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวสังเกตอาการสำหรับไทม์ไลน์ของพิมฐา ตามรายงานการสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่ สสจ.เชียงใหม่นั้น มีประวัติเดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 64 ด้วยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE102 เวลา 07.55 น. เมื่อถึงสนามบินเชียงใหม่พ่อมารับด้วยรถยนต์ส่วนตัว ไปรับประทานอาหารที่ร้านเนื้อวัวรสเยี่ยมย่านคูเมือง ไปร้านกาแฟ the baristo ย่านวัดอุโมงค์ และไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านครัวอาจารย์สายหยุด, วันที่ 27 มิ.ย. 64 เดินทางไปร้าน ฮ้านถึงเจียงใหม่ ร้านกาแฟ Brewging coffee ย่านช้างม่อย วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ร้าน black to basic และรับประทานอาหารเย็นที่ร้าน Inbox Coffee bar,จากนั้นวันที่ 28 มิ.ย. 64 ไปรับประทานอาหารที่ร้านสุกี้ช้างเผือก สาขาหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้านกาแฟ GRAPH ย่านศิริมังคลาจารย์ และร้านขนม ซีดู คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคืนวันเดียวกันเริ่มมีอาการไข้ หนาวสั่น จากนั้นวันที่ 30 มิ.ย. 64 จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชน ผลเป็นบวกและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยจากการสอบสวนพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว และผู้ที่ร่วมเดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE102 วันที่ 26 มิ.ย. 64 เวลา 07.55-09.00 น. ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำตามร้านต่างๆ ให้เฝ้าสังเกตอาการจนครบ 14 วันแหล่งข่าวในจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวัน จะมีการนำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมว่าจะดำเนินการต่อผู้ป่วยรายนี้ (พิมฐา) อย่างไร เนื่องจากตรวจสอบไทม์ไลน์แล้วพบว่ามีการเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม เช่น กรุงเทพมหานคร แต่ไม่ได้กักตัวเมื่อลงจากเครื่องบินมาแล้วเดินทางไปท่องเที่ยวในหลายที่ แต่จะเข้าองค์ประกอบความผิดใดบ้างนั้น ที่ประชุมจะมีการหารืออีกครั้งก่อนพิจารณาดำเนินคดี เช่น มาถึงเชียงใหม่แล้วมีการลงทะเบียนผ่าน CM-CHANA หรือไม่ ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลมีชื่อเสียง จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินคดีอย่างแน่นอน