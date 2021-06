“เพชรบูรณ์”สั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัด กลับเข้าโหมดเรียนออนไลน์อีกรอบถึงสิ้นเดือนนี้

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังมีการแพร่ระบาดอยู่หลายอำเภอ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ งดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ Onsite ทั้งหมดแต่ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เช่น Online, On demand, On hand, On air ตามบริบทและความพร้อม ของสถานศึกษาแต่ละแห่งตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2564 ยกเว้นสถานศึกษาที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ เป็นการประจำ เช่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไม่มีการเข้าออกของนักเรียนไม่น้อยกว่า 14 วันแล้วนอกจากนั้น ยังมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ ยกเว้นที่มีการรับไว้ค้างคืนเป็นปกติ โรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน งดให้บริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าต่างๆอีกด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านั้นได้มีบางโรงเรียนเปิดให้มีการเรียนการสอบแบบ onsite ปรากฎว่าได้มีนักเรียนบางคน(ผู้ป่วยรายที่ 200)ซึ่งไปอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในต่างจังหวัดระหว่างปิดภาคเรียน เมื่อเปิดเทอมจึงได้เดินทางกลับมาในพื้นที่ ต่อมาตรวจพบว่าป่วยติดเชื้อโควิด-19นอกจากนั้นยังมีนักเรียน(ผู้ป่วยรายที่ 199) ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.หล่มสัก ก่อนหน้าที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนได้เดินทางไปต่างจังหวัด เมื่อเปิดเรียนจึงได้ไปโรงเรียนตามปกติ แต่ต่อมาพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เช่นกัน ทำให้โรงเรียนต้องประกาศปิดโรงเรียนพร้อมทั้งให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง กักตัวเฝ้าระวังอาการเป็นระยะเวลา 14 วันอีกด้วย หลังจากนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ออกประกาศปิดการเรียนการสอบแบบ onsite ทั้งจังหวัดสำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดในจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยสะสม 210 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหายแล้ว 164 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน 42 ราย