โควิดคลัสเตอร์ตับเต่าลามหนัก!ผู้ว่าฯสั่งล็อกดาวน์ชุมชนภูชี้ฟ้า โรงเรียน 2 จว.ทั้งพะเยา-เชียงราย ปิดระนาว

วันนี้ (18 มิ.ย.) โรงเรียนหลายแห่งใน จ.เชียงราย และ จ.พะเยา เช่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โรงเรียนเทิงวิทยาคม โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม รวมถึงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทุกแห่ง และโรงเรียนในพื้นที่ อ.เชียงคำ-อ.ภูซาง จ.พะเยา ต้องปิดการเรียนการสอนแบบเรียนในชั้นเรียนหรือ On Site พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบ On Line , On Demand และ On Hand แทน หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลัสเตอร์ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ลุกลามแพร่กระจาย ทำให้มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 2 จังหวัดแล้วไม่ต่ำกว่า 40 รายนอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เขียงราย ยังได้มีคำสั่งที่ 46/2564 กำหนดให้พื้นที่ ต.ตับเต่า อ.เทิง เป็นพื้นที่ควบคุมโดยห้ามเข้าและออกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลดังกล่าว และหากจำเป็นให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ต.ตับเต่า ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านตั้งจุดคัดกรองและพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป ห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 21.00-05.00 น.เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ห้ามรวมกลุ่มสังสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่า 2 คนขึ้นไป ให้ปิดถนนคนเดิน ตลาดนัด ตลาดนัดคลองถม ตลาดนัดเร่ ฯลฯสำหรับโควิดคลัสเตอร์ตับเต่า เริ่มพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 3 รายแรกเมื่อวันที่ 15 ม.ย. ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี และมีการพบปะสังสรรค์กับญาติมิตรหลายหมู่บ้านและพากันไปสังสรรค์กับคนในพื้นที่ อ.ภูซาง-อ.เชียงคำ จ.พะเยา ที่อยู่ติดกันเป็นผลทำให้ตั้งแต่วันที่ 16-17 มิ.ย.พบผู้ปวยใน ต.ตับเต่า อ.เทิง รวมกันทั้งหมดแล้ว 23 ราย , อ.ภูซาง 2 ราย และ อ.เชียงคำ 20 ราย โดยผู้ป่วยส่วนหนึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด ส่งผลให้ ศปก.แต่ละอำเภอมีคำสั่งให้กักตัวกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ไปแล้วเป็นจำนวนมากและกรณีของ จ.เชียงราย ยังมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลนครเชียงราย ติดเชื้อจากมารดาที่อาศัยอยู่ที่ ต.ตับเต่า อ.เทิง ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่ 658 ของ จ.เชียงราย ที่มีอาชีพขายประกันชีวิต ส่งผลให้โรงเรียน อบจ.เชียงราย ต้องประกาศปิดสอนแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.-4 ก.ค.2564 และทำให้สถานศึกษาอื่นๆ ปิดตามมาดังกล่าวด้านคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.พะเยา มีคำสั่งที่ 2194/2564 ให้ปิดโรงเรียนใน อ.ภูซาง และ อ.เชียงคำ จำนวน 7 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 17-30 มิ.ย.นี้ ส่วน ศปก.อ.เชียงคำ มีคำสั่งให้กักตัวผู้ปกครอง ครู นักเรียน ใน ต.ร่มเย็น รวมกัน 69 คนในระยะเวลาเดียวกัน และเผยแพร่ผังการเชื่อมโยงผู้ป่วยระหว่าง ต.ตับเต่า กับ อ.เชียงคำ และ อ.ภูซาง ที่เกิดจากผู้ป่วยเพียงไม่กี่ราย จากนั้นได้กระจายการติดต่อไปยังบุคคลอื่นๆ อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ ศปก.อ.ภูซาง จ.พะเยา ยังได้ประกาศปิดพื้นที่หมู่บ้านหล่าย หมู่ 9 ต.สบบง และตั้งด่านตรวจที่บ้านนาหนุน หมู่ 2 ต.ภูซาง ที่เชื่อมต่อบ้านขุนห้วยใคร้ ต.ตับเต่า อ.เทิง และด่านตรวจบ้านฮวก หมู่ 12 ต.ภูซาง เส้นทางไปภูซี้ฟ้า อ.เทิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ต.ตับเต่า อีกด้วย