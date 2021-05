ข้าวกล่อง10บาท ช่วยชาติ หลังเจ้าของร้านอาหารต้องปิดร้านเพราะโควิด 19

พระนครศรีอยุธยา

เวลา 17.00 น.วันนี้( 18 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่ามีร้านขายข้าวกล่องช่วยชาติ ในราคา อิ่มละ 10 บาท ภายในตลาดแกรนด์ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเดินทางไปตรวจสอบพบว่าที่ร้าน NEW COM BOY เลขที่ 51/244 หมู่ที่ 1 ตำบลธนู อำเภออุทัย ได้จัดตั้งโต๊ะมีฉากพลาสติกใส ที่บริเวณหน้าร้าน มีป้ายขนาดใหญ่ขึ้นว่า NEW COM BOY ข้าวกล่องช่วยชาติ 10 บาท และป้าย อิ่มละ 10 บาท พบกับนายพงษ์พล ยงศรีปัญญะฤทธิ์ อายุ 50 ปีเป็นเจ้าของกำลังเตรียมจัดร้านกับลูกน้องโดยมีพี่น้องประชาชนมารอต่อแถวเพื่อซื้อข้าวกล่องละ 10 บาท โดยมีกับข้าวน่ารับประทานหลายอย่าง เช่น กระเพราลูกชิ้น กระเพราหมูสับ กระเพราไก่ ไก่กระเทียม และไข่ดาว พอข้าวสุกก็เริ่มลงมือตักข้าวใส่กล่อง พร้อมราดผัดกระเพรา อย่างน่ารับประทานในราคาเพียงแค่ กล่องละ 10 บาท ใส่ไข่ดาวเพิ่มเพียง 5 บาท โดยมีลูกค้ามารออย่างไม่ขาดสายสอบถาม นายพงษ์พล เจ้าของร้าน เล่าว่า ตนเองปกติแล้วจะเปิดร้านตอนกลางคืนเป็นร้านอาหารมีลูกน้องหลายคนช่วงโควิดระบาดทำให้ตนเองต้องปิดร้านมาเกือบ 2 เดือนเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้ลูกน้องประมาณ 10 คน รวมถึงตัวเราเองไม่มีรายได้ จึงเริ่มคิดเปิดขาย ข้าวกล่องช่วยชาติ 10 บาทเพื่อนำรายได้เลี้ยงลูกน้องและประชาชนที่อยู่หอหรือมีค่าแรงขั้นต่ำคนที่ลำบาก ได้มีกำลังซื้อได้เพื่อช่วยๆกัน ลูกน้องก็ได้มีงานทำมีรายได้ ถ้าถามว่าได้อะไรไหม บอกตรงนี้แทบจะไม่เหลือ แต่ดีใจที่ได้ทำตรงนี้ ได้มีให้ลูกน้องให้พนักงานในร้านได้มีรายได้ก็ขอเชิญชวนผู้ที่อยู่หอพักหรืออาศัยในบริเวณตลาดแกรนด์ คนที่มีรายได้น้อยหรือรายได้เยอะก็ได้มาช่วยอุดหนุนกัน ช่วยเหลือกัน มีรายได้ให้ลูกน้องวันละ 250 – 300 บาทต่อวัน ก็ดีใจแล้ว ซึ่งขณะนี้เปิดมาได้ 4 – 5 วัน ขายได้วันละ 200 กล่องขึ้นไปโดยจะเปิดตั้งแต่ 16.00 – 21.00 น.ด้าน นางนฤมล งามขำ อายุ 58 ปี ชาวบ้านที่มาต่อแถวซื้อกล่าวว่า รู้สึกดีมาก เป็นการช่วยเหลือประชาชนทีมีรายได้น้อย ราคาถูก อิ่มด้วย และอร่อยด้วย พึ่งมาครั้งแรก มีคนแถวบ้านซื้อไปบอกว่าอร่อยราคาถูก ตนเองจึงเดินทางมารอต่อแถวซื้อในวันนี้อยากให้ทำต่อไปเพราะยังไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิด19 จะเป็นอย่างไรอยาอีกนานค่าไหน รายได้ก็น้อย ได้รับผลกระทบกันทุกอาชีพ ดีที่ได้เขามาช่วยเหลือกันขณะที่ นายมลชัย ดีแสวง อายุ 44 ปี อาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ภายในตลาดแกรนด์ มารอต่อแถวซื้อบอกว่า ดีมากเลยครับที่เขามาช่วยเหลือกัน ช่วงนี้โควิดระบาด อาชีพมอเตอร์รับจ้างก็ได้รับผลกระทบ ดีที่เขามาช่วยเป็นการลดรายจ่ายของเราไปด้วย 2 กล่อง 20 บาทก็อิ่มแล้ว แค่นี้เราก็อยู่ได้