กล้ามเนื้อสลาย!! ลง "Hyrox" ได้กายภาพ เสี่ยงหัวใจวาย ถ้าไม่ลิมิต [มีคลิป]

ใครจะลงเล่น ก็ต้องรู้ก่อนว่า "ออกกำลังปกติ" ในฟิตเนส ≠ "ลงแข่งกีฬา" เพื่อท้าทายขีดจำกัด "นักกีฬา Hyrox" เลยต้องรู้จัก "ลิมิตตัวเอง" ถ้าไม่อยาก "ร่างพัง"
ถึงขั้นต้องออกมาร้องขอชีวิต พร้อมกับแชร์อุทาหรณ์ จากการแข่ง "Hyrox" กันเลยทีเดียว สำหรับนักแสดงสาว "เจนิส-เจณิสตา พรหมผดุงชีพ"
หลังขอลองท้าทายตัวเอง ด้วยการลงแข่งขัน "ฟิตเนสระดับโลก" กีฬาสายพันธุ์ใหม่ ที่กำลังฮิตติดเทรนด์ในตอนนี้
ถึงแม้ประเทศเราในปีนี้ จะมีการจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่ 2 แล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรกของเธอ แถมทำเอาน่วมเลย
ผลักให้จุดจบหลังแข่งเสร็จของเธอคือ ต้องพาตัวเองไปรักษาร่างกายต่อ ที่ "คลินิกกายภาพ"
ครั้งนี้นักแสดงสาวยอมรับว่า ก่อนแข่งไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อ และวอร์มร่างกายอย่างเพียงพอ พอต้องออกแรงหนักๆ ร่างเลยพัง
นี่เลยเป็นเหตุผล ที่ทำให้คุณหมอและผู้เชี่ยวชาญหลายคน พยายามออกมาเตือน ถึง "ความอันตราย" และ "ความเสี่ยง" ถ้าจะลงกีฬาสายนี้
เพราะไม่ใช่แค่เคสของเจนิสที่บาดเจ็บ แต่ในงานยังเคยมีเหตุระทึก ถึงขั้นนักกีฬาหัวใจวาย ต้องเร่งปั๊มหัวใจ ยื้อชีวิตกันกลางงานมาแล้ว
ครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 20,000 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก มีเหล่าคนดังในบ้านเรา ลงแข่งขันกันอย่างคึกคัก เพื่อฝ่า "8 ด่านสุดหิน"
ถ้าเตรียมตัวไม่ดี อาจทำให้เสี่ยง "กล้ามเนื้อสลาย" บางรายหนักไปถึงขั้น "หัวใจวาย" จนเสียชีวิตได้เลย
และนี่คือความเสี่ยงที่ "นพ.ฆนัท ครุธกูล" อายุรแพทย์โรคหัวใจ และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพ ช่วยวิเคราะห์เอาไว้
ย้ำว่า "Hyrox" ไม่ใช่การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แต่คือกีฬาที่บีบให้ใช้ขีดความสามารถให้ได้มากที่สุด ซึ่งถ้าไม่รู้จัก "ลิมิต" ของตัวเอง ก็มีแต่จะ "บาดเจ็บ-เสี่ยงตาย"
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...ใครจะลงเล่น ก็ต้องรู้ก่อนว่า "ออกกำลังปกติ" ในฟิตเนส ≠ "ลงแข่งกีฬา" เพื่อท้าทายขีดจำกัด "นักกีฬา Hyrox" เลยต้องรู้จัก "ลิมิตตัวเอง" ถ้าไม่อยาก "ร่างพัง"...
.#Hyrox #HyroxThailand #HyroxThailand2026
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ถึงขั้นต้องออกมาร้องขอชีวิต พร้อมกับแชร์อุทาหรณ์ จากการแข่ง "Hyrox"… pic.twitter.com/YlRYlBb4En— LIVE Style (@livestyletweet) August 19, 2026
@livestyle.official ...ใครจะลงเล่น ก็ต้องรู้ก่อนว่า "ออกกำลังปกติ" ในฟิตเนส ≠ "ลงแข่งกีฬา" เพื่อท้าทายขีดจำกัด "นักกีฬา Hyrox" เลยต้องรู้จัก "ลิมิตตัวเอง" ถ้าไม่อยาก "ร่างพัง" @janistarrr... . ถึงขั้นต้องออกมาร้องขอชีวิต พร้อมกับแชร์อุทาหรณ์ จากการแข่ง "Hyrox" กันเลยทีเดียว สำหรับนักแสดงสาว "เจนิส-เจณิสตา พรหมผดุงชีพ" . หลังขอลองท้าทายตัวเอง ด้วยการลงแข่งขัน "ฟิตเนสระดับโลก" กีฬาสายพันธุ์ใหม่ ที่กำลังฮิตติดเทรนด์ในตอนนี้ . ถึงแม้ประเทศเราในปีนี้ จะมีการจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่ 2 แล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรกของเธอ แถมทำเอาน่วมเลย . ผลักให้จุดจบหลังแข่งเสร็จของเธอคือ ต้องพาตัวเองไปรักษาร่างกายต่อ ที่ "คลินิกกายภาพ" . ครั้งนี้นักแสดงสาวยอมรับว่า ก่อนแข่งไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อ และวอร์มร่างกายอย่างเพียงพอ พอต้องออกแรงหนักๆ ร่างเลยพัง . นี่เลยเป็นเหตุผล ที่ทำให้คุณหมอและผู้เชี่ยวชาญหลายคน พยายามออกมาเตือน ถึง "ความอันตราย" และ "ความเสี่ยง" ถ้าจะลงกีฬาสายนี้ . เพราะไม่ใช่แค่เคสของเจนิสที่บาดเจ็บ แต่ในงานยังเคยมีเหตุระทึก ถึงขั้นนักกีฬาหัวใจวาย ต้องเร่งปั๊มหัวใจ ยื้อชีวิตกันกลางงานมาแล้ว . ครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 20,000 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก มีเหล่าคนดังในบ้านเรา ลงแข่งขันกันอย่างคึกคัก เพื่อฝ่า "8 ด่านสุดหิน" . ถ้าเตรียมตัวไม่ดี อาจทำให้เสี่ยง "กล้ามเนื้อสลาย" บางรายหนักไปถึงขั้น "หัวใจวาย" จนเสียชีวิตได้เลย . และนี่คือความเสี่ยงที่ "นพ.ฆนัท ครุธกูล" อายุรแพทย์โรคหัวใจ และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพ ช่วยวิเคราะห์เอาไว้ . ย้ำว่า "Hyrox" ไม่ใช่การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แต่คือกีฬาที่บีบให้ใช้ขีดความสามารถให้ได้มากที่สุด ซึ่งถ้าไม่รู้จัก "ลิมิต" ของตัวเอง ก็มีแต่จะ "บาดเจ็บ-เสี่ยงตาย" . อ่านเต็มๆ : https://bit.ly/live-janishyrox2026 . สัมภาษณ์และเรียบเรียง : LIVE Style . LIVE Style - ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ ประเด็นสดใหม่เสิร์ฟมุมมอง . #LIVEstyle #LIVEstyleofficial #ข่าวTikTok #TikTokCommunityTH #TikTokบันเทิง #บันเทิงTikTok #Hyrox #HyroxThailand #HyroxThailand2026 #เจนิส #ออกกำลังกาย #ฟิตเนส #กีฬา #หัวใจวาย #กล้ามเนื้อสลาย #กายภาพ #กายภาพบําบัด #สุขภาพ #หมอ #แพทย์ #พยาบาล ♬ เสียงต้นฉบับ - LIVE Style
สัมภาษณ์และเรียบเรียง : ทีมข่าว MGR Live
ขอบคุณภาพ : Facebook "HYROX Thailand"
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