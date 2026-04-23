มาแล้ว “ติดใจ” กลับไป “โหยหา” ปรากฏการณ์ “The Thailand Effect” หยุดยาวไม่พอ ต้องขออยู่ยาว

เศร้ากันทะลักโลกออนไลน์ จนเกิดปรากฏการณ์“The Thailand Effect” เมื่อนักท่องเที่ยวติดใจไทยแลนด์ ถึงขนาดกลับบ้านเกิดแล้วโหยหา โพสต์โอดครวญแนวเศร้าซึม นับถอยหลังวันที่จะได้กลับมา บางรายถึงกับขออยู่ยาวไปเลย
** โรคคิดถึงเมืองไทย? ติดใจจนอยู่ยาว **
มาแล้ว “ติดใจ”กลับไปก็ “คิดถึง” นี่คือปรากฏการณ์ “The Thailand Effect” ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ พากันโพสต์ “โหยหา”เมืองไทย จนกลายเป็นไวรัลในหลายๆ โพสต์ หลังช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา
ยกตัวอย่างTikTok @michalchoinski_ที่เล่าเรื่อง โดยการเทียบภาพตอนได้ไปเที่ยวทะเล ท้าแดดระหว่างอยู่เมืองไทย ที่เต็มไปด้วย “รอยยิ้ม” แสนสดใส
แต่พอตัดสลับกลับไปบ้านเกิดตัวเอง กลับมีแต่ “ความหงอยเหงา”และความรู้สึก “คิดถึง”แต่เมืองไทย จนต้องบรรยายเอาไว้ว่า "The Thailand Effect คือของจริง"
{“The Thailand Effect” โรคคิดถึงเมืองไทย}
หรือTikTok @lisa.scotty ที่ใช้ภาพน้องหมาของตัวเองมาเล่าเรื่อง เทียบตอนออกไปวิ่งเล่นบนหาดทรายในไทย กับตอนนี้ในยุโรปมีแต่หิมะ เลยได้แต่นั่งคิดถึงช่วงเวลาดีๆ แล้วบอกว่า "เค้าแฮปปี้สุดๆ กับชีวิตตัวเองเลย!! ฉันก็เหมือนกันนะ"
รวมถึง TikTok @anitamendozat ที่มาไทยเพื่อพักใจ หนีสภาพอากาศของยุโรป ที่มีแต่ความอึมครึม ท้องฟ้าย้อมด้วยสีเทา จนทำให้เธอคิดถึงเมืองไทยมาก "ฉันต้องการกลับไปอีกครั้ง"
หลายคนช่วยวินิจฉัยว่า นี่คือ “โรคคิดถึงเมืองไทย”ซึ่งสำหรับบางคนก็อาการหนัก จนผันเป็นอาการ “ขออยู่ยาว”อย่างที่ “อังเดร เนเวลิง (Andre Neveling)”หนุ่มชาวแอฟริกาใต้ เขียนบทความไว้ใน www.businessinsider.com เว็บข่าวการเงินและการลงทุน
เล่าว่าตอนแรก เขาแค่หนีมาเที่ยวไทย เพื่อฮีลตัวเองจาก “ภาวะหมดไฟ”จากการทำงานในฮ่องกง แต่ไปๆ มาๆ เขากลับติดใจธรรมชาติ วัฒนธรรม รวมถึงเรื่องอาหาร เลยตัดสินใจเปลี่ยนจาก “นักท่องเที่ยว”มา เป็น “ผู้อยู่อาศัยระยะยาว” เสียเลย
{“อังเดร เนเวลิง"}
อีกรายคือแอร์โฮสเตสสาวชาวอเมริกัน “อนทัวเน็ตต์ อีวอนน์ (Antoinette Yvonne)”ที่ติดใจกรุงเทพฯ หลังได้มาเที่ยวพักร้อนแค่ 2 อาทิตย์ จนขอทิ้งชีวิตที่อเมริกา แล้วย้ายมาอยู่บ้านเราแบบถาวร
{“อนทัวเน็ตต์ อีวอนน์"}
หรือแม้แต่เคสของสาวอังกฤษอย่าง “คลอเดีย วูดแฮม (Claudia Woodham)”ที่ถูกแชร์เรื่องราวไว้บนเว็บไซต์ข่าวอย่าง “thethaiger.com”ว่าเธอขอทิ้ง “สภาพอากาศอันเลวร้าย”กับ “วิกฤตค่าครองชีพ” บนเกาะอังกฤษ แล้วย้ายมาอยู่ที่ “เกาะสมุย”ตั้งแต่ปี 2023 และไม่ขอกลับบ้านเกิดอีกแล้ว
{“คลอเดีย วูดแฮม"}
นี่เป็นเพียงบางเคสเท่านั้น ยังมีชาวต่างชาติอีกหลายราย เลือกให้เมืองไทยเป็น “บ้านหลังที่ 2” โดยข้อมูลจาก “International Living” สื่อที่นำเสนอคอนเทนต์ด้านการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ช่วยคอนเฟิร์มไว้อีกแรง
ด้วยการจัดอันดับ “ประเทศน่าอยู่” ประจำปี 2026 ซึ่งไทยติด Top10 ของโลก คืออยู่ที่ “อันดับ 9” ประเทศที่คนอยากมา “ใช้ชีวิตวัยเกษียณ” มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สอดคล้องกับข้อมูลสำรวจเมื่อปี 2024 จาก “CEOWORLD magazine”สื่อ ด้านธุรกิจนานาชาติ ที่จัดอันดับเอาไว้ว่า ประเทศไทยคือ “อันดับ 1” ประเทศที่นักท่องเที่ยวต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต
** หลง “เสน่ห์เมืองไทย” ไม่อยากกลับ **
อะไรที่ทำให้ “ประเทศไทย” กลายเป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติ เลือกมาพักฮีลใจ? ไม่ก็เลือกเป็นสถานที่เกษียณของชีวิต
คนที่จะให้คำตอบได้ตรงจุดที่สุดคนนึง คือฝรั่งที่อยู่ไทยมานานกว่า 37 ปี อย่าง "แอนดรูว์ บิ๊กส์ (Andrew Biggs)" ครูสอนภาษาอังกฤษ และอดีตพิธีกรชื่อดังชาวออสเตรเลีย
เขาช่วยวิเคราะห์ไว้ว่า อย่างแรกเลยคือ "สภาพอากาศ" เพราะในต่างประเทศ โดยเฉพาะฝั่ง "ยุโรป" จะ "อึมครึม" ตลอดเวลา ไม่หนาว ก็ฝนตก เหมือนเมืองถูกฉาบด้วย "สีเทาหม่นๆ" ตลอดเวลา
ตัดภาพมาที่เมืองไทย "ท้องฟ้าแจ่มใส" ตลอดทั้งปี เลยไม่แปลกที่จะเห็นชาวต่างชาติ กลับบ้านแล้วรู้สึกเศร้าซึม เพราะเดิมทีบรรยากาศก็พาให้เศร้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
อีกอย่าง หน้าหนาวของไทยก็กำลังดี ไม่ได้โหดเหมือนอเมริกา หรือยุโรป ที่ฤดูหนาวคือหนาวจนติดลบ
“ยุโรปนะ มันครึมตลอดเวลาครับ ฝนมันตก หนาว คือมันไม่เหมือนที่นี่”
“หน้าหนาวที่นู่น มันเหมือนอยู่ในช่องฟรีซเป็นเวลา 3 เดือน มันไม่สนุกนะ มันสนุกเดือนแรก 2 อาทิตย์แรก แต่หลังจากนั้น มันทรมานนะ มันหนาวมาก”
อีกอย่างคือ “ความหลากหลายของอาหาร” ที่ชวนติดใจ เพราะก่อนมาไทย นักท่องเที่ยวอาจรู้จักอาหารไทยแค่ไม่กี่อย่าง แต่พอมาจริงๆ จะรู้ว่ามันมีอีกเป็นร้อยๆ อย่าง ถ้าเป็นสายกินยิ่งจะมีความสุขมาก เพราะทั้งอร่อย แถมราคาไม่แพง ถ้าเทียบกับรายได้
นี่ก็คือปัจจัย ที่ทำให้เหล่าคนรุ่นใหม่ วัยทำงานอย่างพวก “Digital Nomad” กลุ่มคนที่ทำงานผ่านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต แล้วสามารถทำงานที่ไหนก็ได้บนโลก เลือกมาอยู่ไทยมากขึ้น เพราะ “ค่าครองชีพไม่แพง”
“ที่นี่ (ค่าครองชีพ)มันถูกกว่าอเมริกา มันถูกกว่าออสเตรเลีย มันถูกกว่ายุโรปแน่ๆ หมายถึงถ้าพูดถึงชีวิตประจำวัน
ถ้าไม่ฟุ่มเฟือยมาก การที่จะไปอยู่ในประเทศไทย ก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะ พวกนี้ Digital Nomad ก็สามารถที่จะหาค่าเช่า เดือนละ 8,000-10,000 บาท อันนี้ไม่มีทางทำได้ในต่างประเทศ”
เรียกได้ว่า เมืองไทยค่อนข้าง “ครบเครื่อง” ถ้าคุณเป็นคนหนุ่มสาววัยทำงาน ที่ต้องการ “ความบันเทิง”หรือออกไปแฮงค์เอาท์ยามค่ำคืน ก็สามารถเลือกใช้ชีวิตใน “เมืองใหญ่”ได้
หรือถ้าเป็นวัยเกษียณ อยากได้ “ความสงบ”ใช้ชีวิตชิลชิล ก็สามารถเลือกไปอยู่ตาม “ต่างจังหวัด”ได้เหมือนกัน
อีกจุดที่ “แอนดรูว์” มองว่าสำคัญมาก ที่ทำคนฝรั่งหลงเมืองไทยคือ “ผู้คน” ที่โอบรับความหลากหลาย ยิ้มแย้ม สนุกสนาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แม้จะเป็นคนแปลกหน้าก็ตาม ต่างจากบ้านเกิดที่พวกเขาจากมา
“คนไทยเอง ก็ค่อนข้างจะน่ารักกับชาวต่างชาติ นั่นก็ทำให้เราสร้างความประทับใจ ในใจของเขาครับ”
“ผมเองก็อยู่ที่นี่นานมาก 37 ปี แล้วผมรู้ดีนะครับว่า คนไทยก็มีดี มีไม่ดี แต่ที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือ เสน่ห์ของประเทศนี้ อยู่ที่คนไทย
คนส่วนใหญ่ที่จะพบในชีวิตประจำวัน ยิ้มแย้มแจ่มใส มารยาทดี พูดจาดี สนุกสนาน หายากแล้ว ในต่างประเทศ อย่างนี้นะ”
{"แอนดรูว์" ครูสอนภาษาอังกฤษ และอดีตพิธีกรชื่อดัง}
** “เศร้า” เพราะกลับมา “โลกความจริง” **
ถ้าให้มองในแง่จิตวิทยา “The Thailand Effect”หรือ “Thailand Blue Effect” ที่ผู้คนรู้สึก “เศร้า” หลังได้มาเที่ยวเมืองไทย ส่วนนึงน่าจะเป็นเพราะ “ภาวะซึมเศร้าหลังหยุดยาว (Post Vacation Blues)” ช่วยหนุนอีกแรง
อย่างที่ “ดร.จี๊ด” (ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย) อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วยวิเคราะห์เอาไว้ โดยอ้างอิงจากผลสำรวจของ “สมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกา (APA)”
พบว่า ชาวมะกันถึง “38%” มีปัญหาเรื่องสภาวะอารมณ์ เมื่อกลับมาทำงานหลังวันหยุดยาว ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีมานานมากแล้ว
เมื่อก่อนจะเรียกว่า “Blue Monday” หรือ “อาการเกลียดวันจันทร์”
ที่คนจะรู้สึกเบื่อหน่าย หดหู่ เศร้า กับการได้หยุดใช้ชีวิตสดใสใน “เสาร์-อาทิตย์” เลยทำให้ไม่ชอบต้นสัปดาห์ ที่ต้องกลับไปวนลูปทำงาน
“พอหลังจากมันหมดวันหยุดยาวแล้วเนี่ย พอต้องกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง ก็จะมีอาการคล้ายกับซึมเศร้า มีความรู้สึกเหนื่อยล้า หงุดหงิด เบื่อหน่าย รู้สึกท้อแท้”
แทนที่ “วันหยุดยาว”จะกลายเป็นการชาร์จแบต ให้พร้อมมาทำงาน แต่กลายเป็นว่า ผู้คนกลับรู้สึกเศร้า ท้อแท้
และที่มันกลับตาลปัตรแบบนี้
ทางจิตวิทยาอธิบายไว้ว่า เป็นเพราะคนเราจะมีความสุขมากๆ พอใกล้ถึงวันหยุด เพราะเราคาดหวังจะได้พัก ได้ไปใช้ชีวิตให้เต็มที่ โดย “ไม่มีความรับผิดชอบ”ไม่ต้องคำนึงถึง “ภาระ” ที่เรียกว่า “งาน”
แต่พอวันหยุด “หมดลง”เราต้องกลับมาเจอความรับผิดชอบที่ไม่อาจปฏิเสธได้ เลยทำให้เกิดการ “เปรียบเทียบ”ถึงชีวิตก่อนหน้า ที่เพิ่งมีความสุขสุดเหวี่ยงมาในวันหยุด กับความเป็นจริงตรงหน้า ที่มีงานกองงานให้เคลียร์เป็นภูเขา
“พอเข้าไปสู่โลกความเป็นจริง มันก็เกิดการเปรียบเทียบ ตอนวันหยุด เรามีอิสระ จะนอนตื่นกี่โมงก็ได้ ไปกินอะไรก็ได้ จะไปไหนก็ได้ ไม่ต้องมีตาราง ไม่ต้องมีความรับผิดชอบมากำหนดให้เรา”
ในเคสต่างชาติที่มาเที่ยวไทย แล้วกลับไปซึมเศร้าก็คล้ายๆ กัน แต่อาจไม่ใช่แค่เพราะเรื่องงานอย่างเดียว อาจรวมถึงบริบทสังคมที่ต่างกัน เป็นตัวเสริมด้วย
{“ดร.สุภลัคน์” อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาฯ}
อย่างการมาเที่ยวไทย ประเทศที่ไม่เร่งรีบ ชิลชิล ผู้คนสนุกสนานเป็นมิตร ท้องฟ้าแจ่มใส แต่พอกลับไปบ้านเกิด ที่เมืองมันดูอึมครึม ทุกคนต่างแข่งขัน เร่งรีบกันไปทำงาน ค่าครองชีพก็สูง มันก็ทำให้รู้เศร้าขึ้นมาได้
“มันก็ทำให้เขารู้สึก เปรียบเทียบระหว่าง สิ่งที่เขาเป็นจริงในประเทศของเขา แล้วก็สิ่งที่เขาได้มีประสบการณ์ในประเทศไทยค่ะ”
อีกอย่าง เวลาเราใช้ชีวิตในวันหยุด “สมอง” จะหลั่งสารสื่อประสาทพวก “โดปามีน” “เอ็นดอร์ฟิน” ที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุข แต่พอหมดวันหยุดปั๊บ สารพวกนี้จะหายไปเร็วมากๆ จนอาจทำให้ดาวน์ และเศร้าไปทันที
“พอถึงหมดวันหยุด เรากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอะ ไอ้สารสื่อประสาทพวกนี้ มันก็ลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะเราเข้าสู่โหมดเดิม ที่เราต้องทำ ภาระเรากลับมา ความรับผิดชอบกลับมา งานกลับมา
สิ่งที่เป็นจริงมันกลับมาละ เราต้องใช้ชีวิตกลับมาแล้ว ไอ้ตรงนี้ มันก็จะเกิดการลดลงอย่างรวดเร็ว มันเป็นธรรมดา ธรรมชาติของสมอง”
สกู๊ป : ทีมข่าว MGR Live
ขอบคุณภาพ : Facebook “Andrew Biggs แอนดรูว์ บิ๊กส์”, “Island life with Claudia” | TikTok @mroz.aleksandra, @predator19960, @ilovejon24hours, www.businessinsider.com
