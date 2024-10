“ทัวร์หมูเด้งสายฮา” ถล่มกล่าวหาทรมานสัตว์!! กูรูมาเอง ชมฐานแฟน-ระบบสวนสัตว์

ตอนนี้จะมีใครฮอตไปกว่าอินฟลูฯ แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอย่างอีก ฮิปโปแคระตัวน้อยที่ดังไกลไปทั่วโลก จนกลายเป็นทั้งไวรัล ทั้งมีม จนขยายไปถึงแบรนด์สินค้า ที่เข้าแถวมาจองตัวขอ featuring ด้วยตลกร้าย กระแสร้อนๆ นี้ดันไปเข้าตาองค์กรพิทักษ์สัตว์ระดับโลกอย่างจนต้องออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า นี่เป็นการและใช้ประโยชน์จากเกินควร ดังนั้น น้องควรได้ไม่รู้ PETA มีลานจอดรถกว้างหรือเปล่า เพราะหลังจากโพสต์ได้ไม่นานก็ปักธง เลี้ยวรถไปหาทันที พร้อมคอมเมนต์ปั่นๆ สไตล์คนไทย ด้วยการหยิบเอาในแบรนด์ต่างๆ มาแซะเทียบ จนแชร์กันเป็นไวรัลอีกรายก็มาฟ้องใต้โพสต์ว่า PETA รู้หรือยังว่า ในไทยกับเป็นพาหนะยอดนิยมเวลาเดินทาง ถือเป็นการใช้แรงงานสัตว์อย่างทารุณ หมูเด้งโชคดีมากนะ ที่ไม่เจออะไรแบบนี้ตรงนี้หลายคนก็เห็นด้วย และยังตอบคอมเมนต์นี้อีกว่าซึ่งเป็นการหยิบสุภาษิตมาเปรียบเปรย คล้ายเอาฮาให้ฝรั่งงงและความปั่นแนวๆ นี้ก็ยังไม่หมด มีคนเสริมต่ออีกหลายอย่างเลย ทั้งที่บอกว่า คนไทยเวลาเจ็บคอ จะกินบางคนหนักถึงขั้นจับ” มาขังในขวดเหล้า แถมยังเอามาทำแผ่นแก้ปวดหลังซ้ำร้ายยังใช้มาเป็นเครื่องครัวอีก หนักถึงขั้นว่า ไม่รู้ PETA รู้หรือยังว่า ไทยเอามาทำสบู่ และอีกมากมายหลากสไตล์กวน เรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์สะท้อน “ความปั่น” ไม่มีใครเกินของพี่ไทยได้เป็นอย่างดีเลยทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ไม่ได้มีแค่คอมเมนต์ปั่นๆ อย่างเดียว มีหลายคอมเมนต์ที่แสดงความไม่พอใจ อาจจะมาจากที่ PETA ใช้คำว่าซึ่งแฟนๆ หมูเด้งไม่เห็นด้วย จึงลุกออกมาปกป้อง ทั้งหมูเด้งและสวนสัตว์กันอย่างพร้อมเพรียง “น้องเขาอยู่แบบนี้ น่าจะมีความสุขกว่า เอาเขาไปปล่อยอีก”“ทำอย่างกับสวนสัตว์ เขาทรมานสัตว์ เขาเลี้ยงสุขสบาย สถานที่ศึกษาหาความรู้ เด็กๆ ได้เห็นสัตว์ต่างๆ ได้ง่าย จะให้ไปบุกป่าฝ่าดงเข้าไปดูหรือไง”หลังทัวร์ตบมุกขบวนใหญ่ ไปลงที่แฟนเพจของ PETA ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึง “ฐานแฟนที่เหนียวแน่น” ของที่ออกมาปกป้องอย่างพร้อมเพรียงกันแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นักการตลาดชื่อดัง ช่วยวิเคราะห์ปรากฏการณ์นี้ว่าหมายถึงเมื่อคนจำนวนมากได้ บวกกับที่ร่วมเสริม ก็ยิ่งผลักให้เจ้าฮิปโปฯ น้อยตัวนี้ มีฐานแฟนคลับที่ขยายออกไปได้กว้างขึ้นอีก ซึ่งทั้งหมดมาจากเกิดจากวิธีสร้างที่หยิบเอามาเป็นภาพลักษณ์ และนำเสนอไปยังผู้คน จนเกิดกลายเป็นความชื่นชอบ รักใคร่ ไปจนถึงคลั่งใคล้โดยเริ่มจากอย่างแรกคือ การสร้างต่อมาก็จากนั้นก็“หาวิธีเล่า”ที่โดนใจผู้คน และสำคัญที่สุดคือ“การทำซ้ำ”จนเกิดภาพจำและความเคยชิน“แต่ไม่ได้หมายความว่า (ถ้าทำแบบนี้ทุกครั้ง) จะมีฐานแฟน และคนมาปกป้องแบบนี้นะ(เคสหมูเด้ง)”คือสิ่งที่จะทำให้แฟนๆ ออกมาปกป้อง เวลาเหล่าคนดังหรืออินฟลูฯ มีปัญหา เพราะการที่ใครจะดังได้ ต้องเกิดจากความชื่นชอบ หลงใหล ในภาพที่แบรนด์นั้นๆ สร้างขึ้นมา“คนจะเกิดได้ มันต้องมาจากการสร้างตัวตนใช่ไหม แต่ตัวตน ถ้าไม่ใช่ตัวตันที่แท้จริงเนี่ย มันจะเป็นบูมเมอแรง หันมาฟันคุณเองนะ”เห็นได้จากเคสคนดังบนโลกออนไลน์หลายคน ที่ตอนแรกมีฐานแฟนมากมาย แต่เวลาผ่านไป เมื่อตัวตนที่แท้จริงเริ่มเผยออกมา จนแฟนๆ ค้นพบว่าไม่ตรงปก ไม่ตรงกับภาพลักษณ์ที่เคยนำเสนอไว้ จึงเกิดความเสื่อมศรัทธา ท้ายที่สุดผู้คนที่เคยชื่นชอบ ก็ออกมาปกป้องน้อยลงๆ ไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลาแต่กับนั้น น้องเป็นสัตว์ ทำให้ภาพที่เราเห็นตามสื่อ มันก็คือตัวตนของน้องจริงๆ และเพราะน้องเป็นฮิปโปฯ หมูเด้งเลยไม่สามารถทำเรื่องเสื่อมเสีย หรือก่อดรามาอะไร จนแฟนๆ หมดศรัทธาได้“คือคนเรา ต้องมีอะไรที่เรารักอย่างนึงในชีวิต ถ้าเรารักอะไรขึ้นมาสักอย่าง เราจะพยายามทำให้สิ่งที่เรารักเนี่ย มันไร้ราคี ไร้มลทินไปตลอด”นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะกับหรือที่เข้าไปอยู่ในใจคนได้แล้ว ซึ่งในเชิงการตลาดเรียกว่าคือแฟนๆ จะทำหน้าที่เหมือนคอยจับผู้ร้ายที่จะมาทำลายสิ่งที่พวกเขารักจะออกมาซ้ำเติมหรือปกป้อง ทั้งหมดอยู่ที่กับของคนคนนั้น หรือแบรนด์แบรนด์นั้นว่า ตรงกับหลักฐานที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่า“คุณ real หรือเปล่า คือสิ่งที่คุณสร้าง กับสิ่งที่เป็นตัวตนคุณจริงๆ real หรือเปล่า และคุณต้องไม่ทำอะไรที่ผิดพลาดนะ”ต้องยอมรับอย่างนึงว่า ในความเป็นจริงไม่ได้ใจดีกับทุกคน เพราะก่อนหน้านี้ก็มีดรามาที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนึง แสดงพฤติกรรมไม่น่ารักมีทั้งไปจนถึงใส่น้องหมูเด้ง ขณะที่เจ้าตัวดึ๋งกำลังหลับ เพื่อให้ตื่นขึ้นมาเล่นกับพวกเขา ซึ่งทางสวนสัตว์เอง เคยออกมาจัดการเรื่องนี้ไปแล้วด้วยการรอบส่วนแสดง ติดป้ายประกาศ ห้ามทำพฤติกรรมพวกนี้ และหากพบเห็น คนคนนั้นจะถูกตามกฎหมายทุกวันนี้ย้ำว่า ถ้าอยากมาเจอหมูเด้ง ตอนที่ยังไม่เค้ง ยังไม่ชัตดาวน์หลับไป หรือที่เรียกว่าตอนที่ทางแฟนเพจก็ออกมาทำตารางเวลา กิจวัตรตั้งแต่ตื่นยันพักผ่อนของน้องออกมาไว้แล้วด้วยหลังจากนั้น ข้อมูลเหล่านี้ก็ถูกแชร์ต่อๆ กันไปในหลายๆ เวอร์ชั่น รวมถึงเวอร์ชั่น Infographics จากเหล่าแฟนๆ รวมถึงสื่อมวลชน ที่ช่วยขยายเรื่องนี้ออกไปถามว่าแล้วทำไม PETA ต้องออกมาเรียกร้องประเด็นนี้? ในเมื่อปัจจุบัน ไม่เหลือการปฏิบัติต่อน้องอย่างไม่เหมาะสมแล้ว ดูทุกอย่างจะลงตัวไปหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ช่วยอธิบายให้ทีมข่าวฟังว่า อาจเพราะแต่จะมองเรื่องบนจุดยืนที่ว่าไม่ถูกฆ่า ทรมาน หรือเอามาใช้ประโยชน์ เมื่อมองไม่เหมือนกัน จึงได้เห็นการออกมาเคลื่อนไหวอย่างครั้งล่าสุดนี้หากถามว่าในการดูแลหมูเด้งดีไหม? ตัวแทนจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ย้ำว่าได้รับการรับรองมาตรฐานจากอยู่แล้ว ซึ่งทั่วโลกยอมรับ และไทยเองก็มีช่วยคุ้มครองอยู่ด้วยมองว่า เจ้าหน้าที่สวนสัตว์แต่ถ้าจะให้ดีกับทุกฝ่ายมากกว่านั้น ทั้งคนและสัตว์อาจจะต้องลดการสัมผัสตัวสัตว์ให้น้อยลง หรือเพิ่มเวลาให้สัตว์ได้พักผ่อนมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่