ออทิสติกอัจฉริยะ!! 11 ขวบ ไอคิวสูงกว่าไอน์สไตน์ ฝันเป็น “นักบินอวกาศ NASA”

“Albert Einstein”

“Stephen Hawking”

เด็กหญิงตัวน้อยบอกว่า การเป็นนักบินอวกาศของ NASA และได้ตั้งรกรากบนดาวอังคาร คือความฝันของเธอ

เป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลก กับเรื่องราวของสาวน้อยชาวเม็กซิกันวัย 11 ปี เธอมีชื่อว่าเด็กหญิงได้รับการวินิจฉัย ว่ามีความบกพร่องทางพัฒนาการ ตอนอายุ 3 ขวบเมื่ออยู่ที่โรงเรียน Adhara มักเพื่อนร่วมชั้นรังแกและล้อเลียน เนื่องจากเธอเป็นออทิสติก ซ้ำร้ายคุณครูก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจ ทำให้เธอต้องย้ายโรงเรียนถึง 3 ครั้งแต่ผู้เป็นแม่ ก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อสิ่งที่ลูกสาวกำลังเผชิญ แม่ได้พา Adhara เข้ารับการบำบัดอาการซึมเศร้าหลังจากนั้น ก็ได้รับคำแนะนำต่อ ว่าให้ส่งเด็กหญิงไปที่ Center for Attention to Talent (CEDAT) ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์ผู้เป็นแม่บอกอีกว่า ก่อนหน้านี้ Adhara เรียนพีชคณิตด้วยตัวเอง และจำตารางธาตุได้อีกด้วยหลังจากที่สาวน้อยเข้าสู่โรงเรียนดังกล่าวแล้ว ผลปรากฏว่าปัจจุบันเด็กหญิงเม็กซิกันวัย 11 ปีผู้นี้ กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเม็กซิโกส่วนการเรียนของ Adhara ก่อนหน้านี้ เธอจบชั้นประถมศึกษาตอนอายุ 5 ขวบ จบชั้นมัธยมศึกษาตอน 6 ขวบ และได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มาเรียบร้อยแล้วเมื่อเข้าไปดูที่อินสตาแกรมของเธอ ก็จะพบกับภาพ Adhara ใบหน้าเปื้อนยิ้ม ขณะสวมเสื้อและหมวกที่มีสัญลักษณ์ของหรือ(The National Aeronautics and Space Administration)เรื่องราวชีวิตของ Adhara เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว ส่วนสำคัญที่ทำให้มีวันนี้แน่นอนว่าย่อมเป็นผู้เป็นแม่ ที่มอบความรักและเลี้ยงดูลูกสาวด้วยความเข้าใจ จนกระทั่งพบพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ โลกของเรากำลังจะมีก็เป็นได้