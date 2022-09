“Playing for Change Day” เริ่มต้นขึ้นในปี 2554 เพื่อเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน เป็นวันที่เหล่านักดนตรีและผู้รักดนตรีจากทั่วทุกมุมโลกจะร่วมกันเล่นดนตรี ทำการแสดง ไม่ว่าจะบนเวที หัวมุมถนน ที่โรงเรียน ตามคาเฟ่ และสถานที่ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกผ่านดนตรีและศิลปะ และในปี 2565 นี้ มูลนิธิ Playing For Change ร่วมกับมูลนิธิพู่กัน Socialgiver และอุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดคอนเสิร์ต Playing for Change Day ขึ้นเพื่อฉลองวันพิเศษสำหรับการเล่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง- สนุกกับการแสดงดนตรีทั้งไทยและสากลจากน้องๆ นักเรียน อาสาสมัครและคุณครู โรงเรียนสอนดนตรีและศิลปะ มูลนิธิพู่กัน- ร่วมเวิร์กช็อป Music for Dummies อูคูเลเล่เล่นง่ายๆ และชมการแสดงจากวง RibbindaSky วงดนตรีอคูสติกในรูปแบบวง Trio จากเชียงใหม่- ชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะฝีมือนักเรียนจากมูลนิธิพู่กัน และนิทรรศการ “นิทานสร้างงานศิลป์” รวมผลงานของเด็กๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานภาพ -มาช่วยกัน แต่งเติมสีสัน สร้างงานศิลปะเพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกันร่วมฟัง ร่วมชม ร่วมสนุกกับดนตรีและศิลปะ ในบรรยากาศสบายๆ ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และสามารถรับชมผ่าน Live ทาง Facebook : TK Park อุทยานการเรียนรู้ และ Paintbrush Foundationตารางการแสดง14.00-14.30: แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม Playing for Change และมูลนิธิพู่กัน14.30-15.00: การแสดงดนตรีไทย โดยนักเรียนจากมูลนิธิพู่กัน15.00-16.00: การแสดงดนตรีสากล โดยนักเรียนจากมูลนิธิพู่กัน16.00-16.15: การแสดงผสมผสานงานศิลปะและดนตรี โดยคุณครูนักเรียนจากมูลนิธิพู่กัน16.15-17.00: เวิร์กช็อป Music for Dummies อูคูเลเล่เล่นง่ายๆ กับ RibbindaSky17.00-18.00: การแสดงดนตรีโดยวง RibbindaSky วงดนตรีอคูสติกในรูปแบบวง Trio จากเชียงใหม่