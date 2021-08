2 ปีโควิด ติดหนี้ 20 ล้าน!! จากใจร้านอาหารดังระดับนานาชาติ “ล็อกดาวน์ไร้แผน-ธุรกิจล้มตาย-วอนรัฐใช้หัวใจฟัง”

เจ้าของร้านอาหารในเครือและประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร วัย 50 ปี เปิดใจกับทีมข่าว MGR Live ด้วยน้ำเสียงติดเศร้า อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ ส่งผลธุรกิจร้านอาหารของเขาได้รับผลกระทบหนักอย่างเลี่ยงไม่ได้สำหรับร้านอาหารในเครือ Steve Cafe & Cuisine เป็นร้านอาหารไทยชื่อดัง โดยเฉพาะในหมู่ลูกค้าชาวต่างชาติ ที่หากมาเยือนเมืองไทยแล้วต้องแวะมาลิ้มลอง ขนาดที่ว่าต้องจองล่วงหน้าถึง 2 เดือน“ก่อนเกิดโควิดมันก็ไปของมันได้เรื่อยๆ ตอนนี้เรามีทั้งหมด 4 ร้าน ผลตอบรับค่อนข้างดี อย่างสาขาเทเวศร์ ด้วยโลเกชันเองมันก็หายาก แต่เราโชคดีว่าลูกค้าต่างชาติที่มา เขาเอาไปรีวิว เอาไปลงหนังสือ Lonely Planet คนยุโรปเวลามาเที่ยวจะถือ guide book เล่มนี้ ในนั้นจะมีคอลัมน์ของประเทศไทย เรื่องร้านอาหารที่จะต้องมากินถ้ามากรุงเทพ ในตอนนั้นมีแค่ 12 ร้าน เราก็เลยกลายเป็นที่นิยม ส่วนใหญ่เวลาฝรั่งเขาจะบินมา จะจองไว้ก่อนล่วงหน้า 2 เดือนฐานลูกค้าคนไทยก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นด้วย แล้วแต่สาขา ถ้าเป็นร้านสาขาเทเวศร์ ลูกค้าเราจะเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นต่างชาติ 50 เปอร์เซ็นต์เป็นคนไทยเริ่มมีข่าวเรื่องโควิดมาบ้างแล้วแต่ตอนนั้นมันยังไม่เข้าไทย เราก็ยังไม่รู้ว่าโควิดมันคืออะไร และไม่รู้จะร้ายแรงขนาดไหน”นับวันโควิด-19 คืบคลานเข้าใกล้ตัวมากขึ้น และตามที่กล่าวไปข้างต้นว่าลูกค้าชาวต่างชาติหายเกลี้ยง ส่วนลูกค้าก็ลดลง ประกอบกับที่ผ่านมา ทางร้านเน้นให้ลูกค้ามานั่งรับประทานอาหารที่ร้านเพื่อดื่มด่ำบรรยากาศ แต่เมื่อมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้น ทำให้ลูกค้าลดลงไปจนเขาแทบล้มทั้งยืน“พอปี 63 โควิดที่มีการล็อกดาวน์ครั้งแรกเดือนเมษา เราทำใจเลยว่าตายแน่ ทุกคนคงไม่ได้ตั้งหลักกันหรอก ไม่ได้เตรียมตัว สำหรับเราเองก็ถือว่าตอนนั้นล้มเหมือนกัน เพราะกลุ่มลูกค้าต่างชาติเราหาย 100 เปอร์เซ็นต์ เวลานั้นลูกค้าประจำคนไทยที่จะมาทานหรือจะมาสั่งออนไลน์ เราใช้คำว่าก็ทำใจเลยครับต้องเรียนให้ทราบก่อนว่า ร้านอาหาร Steve Cafe & Cuisine เป็นกึ่ง fine dining เป็นร้านอาหารไทย เรามีความเข้าใจว่า อาหารไทยเป็นอาหารที่ต้องนั่งทาน โดยเฉพาะ concept ของร้านเราเป็นร้าน homemade ต้องมานั่งทานที่ร้านเท่านั้นคือ ไม่มีช่องทางในการขายเลย”หลังจากที่ตั้งสติและทำความเข้าใจกับปัญหา การปรับตัวอย่างแรกที่เกิดขึ้น คือ หันมาทำ delivery ผ่านแพลตฟอร์ม Line Official Account ของทางร้านเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดกิจการมาเกือบ 10 ปีสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับกับมันว่ายังไงเราก็ต้องอยู่ออนไลน์ให้ได้ ก็ให้ลูกชายลูกสาวมาช่วยลง register ในการขาย delivery แต่ปรากฏว่าลูกก็หันมาบ่น ป๊าทำธุรกิจยังไง ไม่อยู่ใน delivery ใดๆ ทั้งสิ้น พวกหนูเองใช้สั่งอาหารแบบนี้มาตั้งหลายปีแล้ว ซึ่งผมก็บอกว่าป๊าไม่อยากจะลงและไม่คิดว่าจะขายได้ด้วยลูกก็บอกว่าไม่ทันแล้วล่ะ ชั่วโมงนี้ร้านอาหารเขาวิ่งไปหา delivery กันหมด เขาคงไม่รับเรา ไหนจะต้องลงทะเบียนอีก วุ่นวาย กินเวลาเป็นเดือนเราตายก่อนแน่ สุดท้ายก็เลยตัดสินใจสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเอง คือ สร้าง Line OA (Line Official Account) ของร้าน ผมมีหน้าที่ไปซื้อ tablet ให้แต่ละสาขาไว้ใช้ นั่นคือ การเริ่มปรับตัวครั้งแรกครับพอเราทำแพลตฟอร์มของเราเอง เราทำโปรได้ เช่น ลด 10 เปอร์เซ็นต์ หรือระยะทางไม่เกินกี่กิโล ยอดสั่งขั้นต่ำเท่าไหร่ ส่งฟรี เราสามารถสร้างลูกเล่นได้มากกว่าและเกิดการสื่อสารโดนตรงกับลูกค้าได้มากกว่า ลูกค้าต้องการอะไรหรือปรับเปลี่ยนอะไร สามารถแจ้งได้ตรงกับเรา ไม่จำเป็นต้องผ่าน third person การสื่อสารมันจะลำบากกว่า”นอกจาก Line Official Account ของทางร้านแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ Steve Cafe & Cuisine ก็เพิ่งมีการขยายฐานลูกค้าไปยัง application food delivery อื่นๆเพราะ food delivery ทำรายได้ให้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์จากยอดขายทั้งหมด“เพิ่งจะมาลงแพลตฟอร์ม delivery เมื่อปลายเดือน ก.ค. ต้องใช้คำว่า delivery platform หลายเจ้าเขาติดต่อเข้ามาเอง เราไม่ได้ติดต่อไป เหตุผลอาจจะเป็นการที่ว่ามันเริ่มเกิด demand จากร้านเรา เรารู้ได้จากลูกค้าติดต่อเข้ามาบอกว่า หาร้านไม่เจอใน 1, 2, 3, 4, 5 แพลตฟอร์ม ทำไมไม่มี เราก็บอกงั้นสั่ง Line OA ของเรา เขาก็บอกว่าบางทีเป็นเรื่องของการจัดส่ง delivery บางทีเป็นเรื่องของลูกค้าชินกับการใช้ app แบบนั้นสุดท้ายแล้วมันมี feedback ไปถึง app หรือ app อาจจะดูการ search หาชื่อร้านเรา ที่ติดต่อมา 5 เจ้าแล้วครับ สุดท้ายแล้วเขาให้ค่า GP (Gross Profit คือค่าดำเนินการของ Food delivery) เราดีพอสมควร ก็เลยตัดสินใจลงขายหลายแพลตฟอร์ม แต่จำนวนออร์เดอร์เทียบแล้วแพลตฟอร์มเรา 80 เปอร์เซ็นต์ แพลตฟอร์มอื่นแค่ 20 เปอร์เซ็นต์แน่นอนว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ตั้งแต่ร้านขนาดใหญ่ไปจนถึงหาบเร่แผงลอย ต่างพากันล้มเป็นโดมิโน ในเวลาต่อมาจึงมีการรวมตัวกันในหมู่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยมีสตีฟเป็นหัวเรือใหญ่ ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อเรียกร้องถึงมาตรการเยียวยาทว่า… กลับไม่ได้รับการตอบรับกลับมาแม้แต่น้อย“เราเริ่ม setup เป็นชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารมารวมตัวกัน พูดคุยกันจดหมายไปถึงนายกรัฐมนตรี สิ่งที่เราเรียกร้องเพื่อเอามาประคองธุรกิจร้านอาหารตัวอย่างเช่น ให้ลดค่าไฟ 30 เปอร์เซ็นต์ อย่างร้านผมขนาดล็อกดาวน์ ค่าไฟรวมกันทั้งกรุ๊ปอยู่ประมาณ 70,000 การไฟฟ้าฯเขาบอกลดไปก็ได้ซึ่งอันนี้เจ็บปวดมาก เบ็ดเสร็จแล้วผมได้ลดแค่หลักพัน ซึ่งมันอยู่ไม่ได้ทำไมถึงต้องลด 30 เปอร์เซ็นต์ให้เรา เหตุผลเพราะว่ามันเป็นต้นทุน operation cost ของร้าน เท่ากับไปเซฟต้นทุนของร้าน แต่มันไม่ได้รับเสียงตอบรับกลับมาเลยจากรัฐบาล จนถึงทุกวันนี้เราก็มีเครื่องหมายคำถาม ทำไมถึงช่วยลดค่าไฟ 30 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้เลยเหรอ หรือมันจะไปกระทบโบนัสของการไฟฟ้าฯรึเปล่า เราคิดถึงขนาดนั้น”ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้สัมภาษณ์ว่า มูลค่าทางการตลาดที่หายไปจากการสั่งปิดร้านอาหาร มีมูลค่ารวมแล้วเกือบ 2 แสนล้านบาท“มูลค่าทางการตลาดของร้านอาหารปี 62 โดยรวมอยู่ที่ 4 แสนล้าน จำนวนร้านอาหารทั้งประเทศมีที่ประมาณ 4 แสนร้าน รวมถึงร้านเล็กๆ ตึกแถว ร้าน street food จนกระทั่งมาปลายปี 63 มูลค่าทางการตลาดของร้านอาหารตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.2 แสนล้าน หายไป 8 หมื่นล้าน จำนวนร้านอาหารปิดตัวไป 8-9 หมื่นร้าน เหลือประมาณ 3 แสนกว่าร้านผมว่าร้านอาหารคงหายไปอีกประมาณ 1.4 แสนร้าน มหาศาลนะครับ เพราะผลกระทบรอบนี้มันหนักมาก ไม่ใช่ร้านอาหารที่เป็นร้านทั่วไป มันกระทบร้านในห้าง นี่คือ ผลพวงของการคิดไม่รอบคอบ”จากผลกระทบที่ผู้ประกอบการได้รับ แน่นอนว่า ได้สร้างแรงสะเทือนไปถึงภาคแรงงานด้วย เพราะหากผู้ประกอบการแบกรับภาระไม่ไหวจนกิจการปิดตัว พนักงานที่อยู่ในความดูแลก็ต้องถูกให้เลิกจ้างเช่นกัน“รัฐบาลแก้ปัญหาที่บุคคล แต่ไม่ได้แก้ปัญหาภาพรวมองค์ใหญ่ เอาง่ายๆ โครงการคนละครึ่ง ถามว่าดีมั้ย ดีนะ ลงไปช่วยร้านอาหารที่เป็น street food แต่เขาไม่มองถึงผู้ประกอบการรู้มั้ยว่า ร้านอาหารประมาณ 3 หมื่นกว่าร้านที่อยู่ในระบบภาษี จ่ายให้รัฐบาลปีนึงเกือบ 1 พันล้านบาท ทำไมเขาไม่ให้ร้านอาหารที่อยู่ในระบบเข้าร่วมได้ แปลกมั้ย เขาก็จะอ้างว่าช่วยรากหญ้า อ้าว… แล้ว SME ที่จ่ายภาษีทุกเดือนล่ะ ไม่ได้สำคัญเลยเหรอ ทุกวันนี้กลับไม่ได้รับการดูแลเลยซ้ำร้าย โครงการคนละครึ่ง ใช้จ่ายผ่าน application ก็ยังไม่ได้อีก แทนที่จะพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ได้เลย สุดท้ายไปตั้งหลักว่าเดี๋ยวรอโครงการที่ 3 เดือน ต.ค.แล้วกันผมก็นึกในใจว่าร้านอาหารที่เข้าร่วมจะเหลืออยู่ซักกี่ร้านและสำหรับร้านอาหาร Steve Cafe & Cuisine เอง จากวิกฤตโควิด-19 นี้ก็ส่งผลกระทบจนทำให้พนักงานในร้านหายไปเกินครึ่งด้วยเช่นกัน“ถ้าเป็นธุรกิจอื่นมีปัญหาปุ๊บ เขาสามารถจ้างพนักงานออกได้เลย แต่พอเป็นร้านอาหาร ความเป็นนายจ้างกับลูกจ้างมันแตกต่างกัน ความผูกพันสูงมาก โดยเฉพาะพนักงานที่เริ่มอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกๆ สู้กันมา จู่ๆ จะให้จ้างเขาออก ผมบอกเลยว่ายากมาก ฉะนั้น เราเลยจำเป็นต้องดูแลเขาต่อไป เราจำเป็นที่จะต้องดูแลเขาไว้ก่อนโควิดร้านเรามีพนักงานประมาณ 120 คน หลังโควิดรอบแรกเรามีพนักงานเหลืออยู่ประมาณ 60 เราไม่ได้ให้ออก แต่ปรากฏว่า เขาเทเรา (หัวเราะ) ด้วยความที่เขากลัว เป็นคนต่างจังหวัดบ้าง เป็นคนต่างด้าวกลับไปประเทศตัวเอง แล้วก็มารอบนี้ก็ทยอยกลับบ้านกันอีกเขากล่าวต่อว่า แม้ขณะนี้จะยังไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควร แต่ก็ยังมีความหวังอยู่ว่า รัฐบาลจะหันมาดูแลภาคธุรกิจร้านอาหาร เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้ประกอบการตัดสินใจพากันปิดตัวแล้ว โอกาสที่จะฟื้นกลับมานั้นเป็นไปได้ยาก“เราเหนื่อยกับการร้องขอ กระทั่งจดหมายฉบับล่าสุดผมเปลี่ยนหัวใหม่ ไม่ใช้คำว่าจดหมายในเรื่องของการเรียกร้องเยียวยา เพราะนายกฯเองเห็นแล้วอาจไม่อยากอ่าน ผมใช้คำว่า จดหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคธุรกิจร้านอาหาร เราคิดว่าฉบับสุดท้ายที่เราส่งไปเมื่อตอนเริ่มล็อกดาวน์รอบที่ 3 มันน่าจะได้ผล แต่สุดท้ายแล้วมันได้กลับมาน้อยมากผมก็พูดมาเสมอในจดหมายทุกฉบับว่ามันไม่ใช่เฉพาะร้านอาหารที่จะมีผลกระทบ supply chain ทั้งเกษตรกรเอง พ่อค้าแม่ค้าในตลาดผักสดก็เริ่มบ่นกันแล้ว ขายไม่ได้เพราะร้านอาหารปิด ยอดสั่งซื้อน้อยลง ภาคเกษตรกรสินค้าราคาตก ประมงก็เหมือนกัน มันกระทบไปหมด มันเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะร้านอาหารไม่เพียงแค่เรื่องราวของจดหมายเปิดผนึกที่ส่งไปถึงนายกรัฐมนตรี เจ้าของร้านอาหารชื่อดัง ยังได้ย้อนเล่าเหตุการณ์สุดฝังใจ นั่นคือ การที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศการล็อกดาวน์พื้นที่กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างกะทันหัน ช่วงเวลาราว 01.00 น. ของวันที่ 27 มิ.ย.ผ่านมา ซึ่งในส่วนของร้านอาหารมีข้อกำหนดว่า ห้ามกินที่ร้าน สามารถจำหน่ายได้เฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้น“(ถอนหายใจ) ผมใช้คำว่า “ซึ่งเป็นเด็กดีมาตลอด แต่สิ่งที่คุณทำคือทรยศเขา ถ้าคุณพูดกับเขาดีๆ แล้วบอกล่วงหน้าซัก 3-4 วัน ไม่มีใครกล้าปฏิเสธ ตัวผมเองรู้มาตั้งแต่ตอนบ่ายวันศุกร์แล้วว่าโดนแน่ๆ เราก็ positive think ว่าคงไม่อยู่ๆ ประกาศออกมา เราก็จัดการในเรื่องของวัตถุดิบให้มีผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อทราบดังนั้น สตีฟ จึงตัดสินใจรับซื้อวัตถุดิบจากร้านที่เตรียมของสดไว้และไม่สามารถระบายได้ทัน เพื่อมาทำอาหารแจกคนตกงานและบุคลากรทางการแพทย์ โดยกระจายข่าวผ่านแฮชแท็กเหตุการณ์ในครั้งนั้น ก็มีร้านอาหารชื่อดังอีกหลายร้าน ที่ออกมาประกาศรับซื้อวัตถุดิบด้วยเช่นกัน“เวลานั้นสิ่งที่ตัวผมเองทำได้คือ ผมสร้างแฮชแท็กขึ้นมา แล้วก็ประกาศ ใครที่เป็นร้านอาหารชาบู ปิ้งย่างเล็กๆ เฉพาะใน กทม.ของที่สต็อกเอาไว้แล้วขายไม่ได้ เอามาขายผม จริงๆ เราทำอาหารแจกบุคลากรทางการแพทย์กับชาวบ้านชุมชนเปราะบาง มาตั้งแต่โควิดรอบแรก เราทำมาตลอด ผมซื้อมาแล้วทำอาหารแจกต่อตอนแรกเราคิดว่ามีร้านไม่เยอะ แล้วศักยภาพเราก็ไม่ได้มีเงินเหลือเฟือที่จะซื้อ ก็ตั้งไว้ว่าน่าจะไม่เกินแสนนึง ปรากฏว่ามันกลายเป็นไวรัลแชร์ออกไปเยอะมาก มีร้านติดต่อเข้ามาเยอะ ผมเองก็เหงื่อแตกสิ ทำยังไงดี ก็เลยคุยกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบด้วยกันว่าตายแน่ ปรากฏว่าเพื่อนๆ เองก็บอกสตีฟลุย ซื้อตามวัตถุประสงค์ที่อยากจะช่วยกลุ่มคนที่ได้ข่าวก็ช่วยกัน ลูกค้าของร้านเอง ก็ line กันเข้ามาบอกว่าคุณสตีฟช่วยเลย เราก็เลยมีกองทุนขึ้นมา ได้ประมาณ 2.4 แสน ก็ช่วยซื้อของสดมันเกินก็เป็นเงินของผมเองที่ตั้งใจไว้”และเหตุการณ์การประกาศเคอร์ฟิวและล็อคดาวน์ครั้งล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.กระทั่งพิจารณาต่ออายุไปถึง 31 ส.ค.ยังไม่มีแผนรองรับถึงอนาคตหลังจากนั้น สตีฟยอมรับอย่างเหนื่อยใจว่า จากใจของคนทำร้านอาหารก็ปรับตัวตามไม่ไหวแล้วเช่นกันเหมือนรัฐบาลทำงานแค่เช้าชามเย็นชาม ประชุม ครม.ทุกวันพุธ อนุมัติอะไรออกมาทีต้องไปรออีกทีวันศุกร์ให้ร่างรายละเอียด แล้วพุธหน้าก็เข้าที่ประชุมอีกที กว่าจะประกาศออกมาเป็น พ.ร.ก.อีก 1 พุธ สรุปแล้ว 1 เรื่องในการเยียวยาแก้ปัญหาให้ประชาชนใช้เวลา 3 อาทิตย์ นี่คือการทำงานระบบราชการ ซึ่งมันไม่ทัน วิกฤตขนาดนี้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการขอวัคซีนอย่าลืมว่าร้านอาหาร ร้อยพ่อพันแม่มาทานข้าวกัน เราก็กลัวสิเราปิดมาถึงวันที่ 16 ส.ค.แล้วมาประกาศว่าต่อเลย ไม่มีแผนล่วงหน้าใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีการแจ้งว่าจะต้องทำอะไร รัฐบาลจะทำอะไร แก้ได้ยังไง สาธารณสุขจะทำอะไร ภาคเศรษฐกิจจะทำอะไรบ้าง คุณต้องแจ้งล่วงหน้าสิว่าวันที่ 1 ก.ย.ถ้าตัวเลขลงมาประมาณนี้ จะเปิดให้นั่งกี่เปอร์เซ็นต์ เราจะได้เตรียมตัวได้ ไม่ใช่เหมือนการล็อกดาวน์ตี 1 ที่ผ่านมาสำหรับร้านอาหารในเครือนั้น ทุกวันนี้ยังเปิดขายตามเงื่อนไขของรัฐบาล นอกจากนี้ ทางร้านเองก็ทำอาหารแจกให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว“เรายังขายอยู่ ทุกวันนี้ก็ยังแจก แจกตั้งแต่โควิดรอบแรก ผมก็ตลกดีนะได้เงินกู้มาทีไรก็มาทำอาหารแจก มาแจกหนักๆ คือรอบ 3 เราทำอาหารแจกตก 300 กล่องต่อวันคนที่ต้องการอาหารมากขึ้นที่เราดูแลเขามาเกือบ 2 เดือนอยู่ 3-4 แคมป์ เขาดีใจมากที่เราดูแลเขา พอคลายล็อกแล้วเราก็ขออนุญาตไปแจกสถานที่กักตัวแทนหรือแม้กระทั่งชุมชน อย่างชุมชนคลองเตย 70 ไร่ ซึ่งเรามองว่าน่าจะมีคนเอาไปให้เยอะ แต่ปรากฏว่าพอเราหยุดปุ๊บ เอาออกจากตารางแล้วไปใส่สถานที่กักตัว โรงพยาบาลสนามแทน แค่วันเดียวเขาโทร.กลับมาหาแล้ว บอกคุณสตีฟอย่างเพิ่งหยุด ขอเถอะ อาหารไม่พอ แปลกมากรอบนี้ นั่นถึงทำให้เรายังคงต้องแจกต่อ”นอกจากประชาชนในชุมชนใกล้เคียงที่ร้านตั้งอยู่ เขาผู้นี้ยังมอบความช่วยเหลือไปยังคนขับรถแท็กซี่และพนักงานขับรถส่งอาหารที่ผ่านไปมา ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนใส่บาตรกันน้อยลง จนต้องเลือกว่าอาหารที่ได้มาจะฉันในมื้อใด“โครงการทำอาหารแจกพี่ๆ แท็กซี่ที่ร้าน Steve cafe สาขาพระราม 6 ตอนแรกคิดว่าจะทำแค่อาทิตย์เดียว เราแจกวันละ 100 ชุด ปรากฏว่าโดดขึ้นมา 200 ชุด นอกจากพี่ๆ แท็กซี่แล้ว คือคนขับไรเดอร์ที่ส่งอาหาร เขาบอกออร์เดอร์ลดไปครึ่ง ได้มื้อนึงไปประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้เราต้องขยายโครงการนี้เป็น 3 อาทิตย์ แล้วเพิ่งจบไปแม้กระทั่งชาวบ้านแถวนั้นก็เดินมา บอกเราไม่ได้ขับแท็กซี่ ขอได้มั้ย และมีครอบครัวนึงมากัน 4 คนพ่อแม่ลูก บอกว่าน้าไม่มีแท็กซี่แล้ว น้าขออาหารทั้งครอบครัวได้มั้ย น้าเพิ่งโดนยึดแท็กซี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ผมเลยบอกงั้นน้ามาทุกวันหรือคนขับรถเมล์ ทุกรอบเราจะแจกอาหารหน้าร้านแพทคาเฟ่ รถเมล์จะวิ่ง 4 ด้าน ไม่เคยมีรถเมล์คันไหนจอดลงมารับอาหาร เชื่อมั้ยว่าเที่ยวนี้ทุกครั้งที่เราแจก รถเมล์ รถร่วมบริการจะจอด แล้วก็ให้กระเป๋าวิ่งลงมา ขอไป 2 ชุดคือตัวเขาและคนขับ ถ้าเขาไม่หิว เขาไม่จำเป็นต้องจอดรถเพื่อมาขอหรอกรวมทั้งเรามารู้ในเขตพระนคร พระเดินบาตรได้แต่พยายามเดินให้สั้นที่สุด พระวัดใหญ่ๆ เขาบอกเลยว่ามันมีผลกระทบไปถึงพระนะ เราก็เลยกระจายถวายอาหารพระสลับกันหลายวัด ก็ต้องดูแลพระด้วย มันทำให้เราหยุดแจกไม่ได้ครับ ล็อกดาวน์ถึงเมื่อไหร่ก็ต้องแจกถึงเมื่อนั้น”และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยังประคับประคองร้านให้ไปต่อได้ คือ การเข้าร่วมโครงการ Home isolation ของ สปสช.เป็นการทำอาหารแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้าน“ต้องใช้คำว่าโชคดีของ สปสช.เมื่อประมาณกลางเดือน ก.ค. ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้อะไร โจทย์ที่เขาให้มาก็เหนื่อยพอสมควร ตอนนั้นรู้สึกยังมีผู้ป่วยประมาณ 300 กว่าคน คนนึง 3 มื้อ ตกวันนึงประมาณเกือบ 1,000 ชุด เราก็เหงื่อแตก ทำยังไง มาเจอเคอร์ฟิวอีก ตี 4 ถึงจะออกจากบ้านได้ อาหารต้องส่งก่อน 6 โมงเช้า 3 มื้อเลย คุณสตีฟลองทำให้หน่อยได้มั้ย ผมก็โอเค ก็มาทำเราก็พัฒนามาเรื่อยๆ ตอนนี้เราทำประมาณ 1,500-1,600 กล่องต่อวัน เราก็มานั่งปรับปรุงอาหารใช้สมุนไพร ต้องมีผลไม้ ของสดให้เขาด้วย ก็ทำมาจนถึงวันนี้เกือบ 2 เดือนแล้ว ทำให้เราประคองธุรกิจอยู่ได้”และในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ หลายคนอาจเลือกที่จะประคองตัวเองก่อน แต่เจ้าของร้านอาหารรายนี้ ยังตัดสินใจแจกอาหารอยู่ ทั้งๆ ที่ตนเองเจอมาก็หนักไม่แพ้กัน สตีฟให้เหตุผลไว้ว่า เพราะยังมีคนที่ลำบากกว่าเขาอยู่มากผมคิดแค่นั้น เราไม่อยากให้คนอื่นลำบากเหมือนเรา ผมมีแจกหน้าร้าน แพทคาเฟ่ เขตพระนคร เชื่อมั้ยว่าเราแจกเที่ยง แต่ 11 โมงคนมายืนต่อแถวเป็นร้อยเคยมีเด็กน้อยตรงชุมชนวัดเทวราชกุญชร เขามาประจำ เมื่อ 3 อาทิตย์ที่แล้ว เขาพูดกับผมว่า “มันสะเทือนใจนะและผมโชคดี รอบนี้เราทำหนักขึ้น กลายเป็นว่าลูกค้าร้านร่วมบุญกับเราเยอะขึ้น บางคนสั่งอาหาร 50 กล่อง 100 กล่อง เสร็จแล้วก็บอก คุณสตีฟเอาไปแจกได้เลย เราก็เพิ่มน้ำกับขนมเข้าไป มีอย่างนี้ทุกวัน ลูกค้าร้านเราน่ารักมาก ไม่มีใครมองผมเป็นลบเลย เพราะเขารู้ว่าเราทำจริงๆ ทำตั้งแต่ต้นเมื่อผู้สัมภาษณ์ถามว่า ได้มีการวางแผนถึงทิศทางของธุรกิจร้านอาหารในเครือ Steve Cafe & Cuisine ที่มีอยู่ด้วยกันหลายร้านไว้อย่างไร เขาก็ให้คำตอบว่า เมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วก็คงต้องประคองกันต่อไปให้ตลอดรอดฝั่งเราพยาบามทำธุรกิจให้มันโต แม้กระทั่งในเรื่องของ online delivery เองก็ปรับตลอดเวลา ถามว่าตัวเลขรอบนี้ยอดสั่งออนไลน์สูงกว่ารอบที่แล้วมั้ย สูงขึ้น เพราะเรามีการปรับเป็นรูปแบบ packaging หน้าตาอาหารเราก็แตกแบรนด์มากขึ้น ขยายธุรกิจ เรารวมร้านอาหารทุกยี่ห้อของเราไปรวมในแพลตฟอร์มชื่อบริษัทกำจัดหิว ไม่ว่าจะเป็นหรือแม้กระทั่งอีกแบรนด์นึงของลูกสาวที่จะทำขึ้นมาคือจับรวมเข้ามาในแพลตฟอร์มของเราเองเราไม่หยุดโตนะ เมื่อไหร่ที่เกิดวิกฤตแล้วคุณถดถอยลง อันนี้อันตราย อันตรายในเรื่องของถ้าคุณไปกู้เงินกับแบงค์ แบงค์เขาจะดูศักยภาพของคุณว่าคุณมีโอกาสที่จะกลับมาเอาเงินจ่ายคืนเขามั้ยทั้งนี้ เขายังมีข้อเสนอแนะ ไปถึงหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในเรื่องของวัคซีน ควรมีมาตรการที่ชัดเจน เพื่อให้ร้านอาหารได้กลับมาเปิดได้ และควรมีการฉีดวัคซีนผู้ที่อาศัยในประเทศไทย โดยยกเว้นเพศ วัย และชาติพันธุ์“ผมกำลังตัดสินใจว่าจะเขียนจดหมายเปิดผนึกอีกฉบับ ว่าเรามาสร้างมาตรการต่างๆ เพื่อใช้ชีวิตปกติ หรือให้มันคู่กับโควิดไปให้ได้ แทนที่เราจะมาล็อกดาวน์แล้วไม่เกิดประโยชน์ ตัวเลขก็ยังเพิ่มตลอด ก็ยังมีคลัสเตอร์อื่นๆ เปิดแคมป์คนงาน เปิดโรงงานปกติ แต่มาล็อกร้านอาหาร มันลำเอียงไปมั้ย ฝ่ายสาธารณสุขเองก็บอกว่า ลองเปิดร้านอาหารสิมันอาจจะระบาดมากกว่านี้ มองคนละมุมเลยคุยกันไม่ได้ซักทีสิ่งที่สาธารณสุขคิดหรือแม้กระทั่งนายกกับทีมเศรษฐกิจก็คิดวันต่อวัน เขาไม่ได้คิดไปถึงอนาคต ควรออกมาตรการอะไรซักอย่าง เช่นเรื่องนี้ผมพูดออกสื่อมาหลายรอบแล้ว คุณบอกว่าให้คนไทยฉีดก่อน ต่างด้าวไว้ทีหลัง เพราะกลัวคนไทยยังได้ไม่ครบเลย คุณคิดแบบนั้นไม่ได้ ตราบใดที่คนต่างด้าวยังเดินหายใจร่วมกับคนในกรุงเทพอยู่ เขาคือคนกรุงเทพนะ เพราะถ้าคนไทยฉีดครบหมดแล้วแต่ต่างด้าวยังไม่ได้ฉีด คนต่างด้าวเป็นขึ้นมามันก็จะวนอยู่อย่างนี้”ขณะที่ความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารนั้น หลังจากที่ได้หารือกันในชมรมก็ได้ข้อสรุปว่า พวกเขาต้องการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ เพื่อมาประคองร้านให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งเรื่องนี้เรามีการประชุมทาง Zoom กับผู้ว่าแบงค์ชาติไปแล้ว เราเรียกร้องว่าธุรกิจ Nano SME เข้าแหล่งเงินทุนไม่ได้เลย เพราะเขาไม่มี statement หลายเจ้าเขาติดบูโร พวกมอร์เตอร์ไซค์ พวกรถยนต์ หาวิธีให้เขากู้หน่อยได้มั้ย หรือบางที่หนักเลย เป็นเรื่องของการพักชำระหนี้ตั้งแต่รอบ 3 ก็ไม่รู้อีกจะมีรอบ 4 พอจะไปยื่นกู้ก็ยื่นไม่ได้เพราะติดเงื่อนไข ปลดล็อกให้หน่อยเถอะเราก็คุยกับผู้ว่าการแบงก์ชาติ เพราะตอนนี้เงินที่ค้างอยู่ในท่อที่เอามาฟื้นฟูเศรษฐกิจ ค้างอยู่ 2 แสนกว่าล้าน ดึงออกมาตั้งกองทุนปล่อยให้ธุรกิจเหล่านี้กู้ผ่านแบงก์ชาติเอง หรือรัฐค้ำประกันให้ก็ได้ เพราะคนเหล่านี้กู้ไม่เยอะ เต็มที่ก็แสนนึง เพื่อมาประคองยืดอายุร้านเขาให้อยู่ หวังว่าจะเปิดได้ปลายปี แค่นั้นแหละ”เมื่อบทสนทนาดำเนินมาถึงช่วงสุดท้าย ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ใช้โอกาสนี้ ฝากย้ำไปถึงรัฐบาล สัมภาษณ์โดย : ทีมข่าว MGR Live
เรื่อง : กีรติ เอี่ยมโสภณ
ขอบคุณภาพ : เฟซบุ๊ก "Steve Cafe & Cuisine"