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เปิดฉากงานแสดงของเล่นโตเกียว จัดเต็มของเล่นใหม่​ แหวนทามาก็อตจิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ยูน่า โคกาวะ นางแบบชาวญี่ปุ่นที่รู้จักกันในชื่อ ยูชามิ มาร่วมงานที่บูธพร้อมสวมแหวนดีไซน์ใหม่
งานแสดงของเล่นโตเกียวเปิดฉากสุดยิ่งใหญ่ พาย้อนวันวานกับของเล่นในตำนานโฉมใหม่ และนวัตกรรมสุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่อคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นทามาก็อตจิในรูปแบบแหวน หรือบอร์ดเกมการลงทุนสุดท้าทาย

โตเกียว (28​ ส.ค.) - งานแสดงของเล่นที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นในวันพฤหัสบดีที่โตเกียว ด้วยสินค้าที่ชวนให้นึกถึงวันวานและสินค้าใหม่ที่ทันสมัย ​​โดยมีธีมต่างๆ เช่น การลงทุนและเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เพียงแต่มุ่งเป้าไปที่เด็กๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วย เนื่องจากตลาดกำลังเผชิญกับอัตราการเกิดที่ลดลงของประเทศ

งานแสดงของเล่นโตเกียว 2026 นำเสนอผลิตภัณฑ์กว่า 35,000 รายการจาก 185 บริษัทในญี่ปุ่นและต่างประเทศ ในขณะที่ตลาดของเล่นทำสถิติสูงสุดที่ 1.16 ล้านล้านเยน ในปีงบประมาณ 2025 เพิ่มขึ้น 6.3 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว ตามข้อมูลของสมาคมของเล่นแห่งญี่ปุ่น

บริษัท โทมี่ จำกัด ผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่ของญี่ปุ่นที่รู้จักกันดีในชื่อ ทาคาร่า โทมี่ ได้จัดแสดงเกมกระดานที่สร้างจากเกม RPG ยอดนิยม "Dragon Quest" เพื่อฉลองครบรอบ 40 ปีของแฟรนไชส์

ในเกม ผู้เล่นจะรับบทเป็นนักผจญภัย เคลื่อนตัวหมากรูปทรงรถม้าไปบนกระดาน และรวบรวมสมาชิกในปาร์ตี้ เช่น นักรบ นักบวช และจอมเวท เพื่อออกเดินทางสู่การเป็น "วีรบุรุษในตำนาน"

บริษัท เมกาเฮาส์ จำกัด ได้จัดแสดงเกมกระดานที่ผู้เล่นแข่งขันกันสร้างทรัพย์สินโดยการลงทุนในทองคำ หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล เพื่อเติมเต็มความฝันที่เลือกไว้ ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างสนุกสนานกับผู้ปกครอง

บริษัท บันได จำกัด เปิดตัวทามาก็อตจิ รุ่นล่าสุด ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่ให้เป็นแหวนสวมใส่ได้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของของเล่นชิ้นนี้ ด้วยทรงรูปไข่ขนาดเพียง 2.8 เซนติเมตร ทำให้มันเป็นทามาก็อตจิรุ่นที่เล็กที่สุด และผู้ใช้สามารถเลี้ยงตัวละครเสมือนจริงได้ถึง 30 แบบ

ยูน่า โคกาวะ นางแบบชาวญี่ปุ่นที่รู้จักกันในชื่อ ยูชามิ มาร่วมงานที่บูธพร้อมสวมแหวนดีไซน์ใหม่ ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น โดยกล่าวว่า "ตอนนี้​ คุณสามารถออกไปเที่ยวด้วยกัน (กับตัวละคร) ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว"

งานอีเวนต์ที่โตเกียว บิ๊ก ไซต์ จัดขึ้นเป็นเวลาสี่วัน โดยสองวันสุดท้ายในช่วงสุดสัปดาห์เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้