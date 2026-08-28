เปิดฉากงานแสดงของเล่นโตเกียว จัดเต็มของเล่นใหม่​ แหวนทามาก็อตจิ

งานแสดงของเล่นโตเกียวเปิดฉากสุดยิ่งใหญ่ พาย้อนวันวานกับของเล่นในตำนานโฉมใหม่ และนวัตกรรมสุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่อคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นทามาก็อตจิในรูปแบบแหวน หรือบอร์ดเกมการลงทุนสุดท้าทาย
โตเกียว (28 ส.ค.) - งานแสดงของเล่นที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นในวันพฤหัสบดีที่โตเกียว ด้วยสินค้าที่ชวนให้นึกถึงวันวานและสินค้าใหม่ที่ทันสมัย โดยมีธีมต่างๆ เช่น การลงทุนและเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เพียงแต่มุ่งเป้าไปที่เด็กๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วย เนื่องจากตลาดกำลังเผชิญกับอัตราการเกิดที่ลดลงของประเทศ
งานแสดงของเล่นโตเกียว 2026 นำเสนอผลิตภัณฑ์กว่า 35,000 รายการจาก 185 บริษัทในญี่ปุ่นและต่างประเทศ ในขณะที่ตลาดของเล่นทำสถิติสูงสุดที่ 1.16 ล้านล้านเยน ในปีงบประมาณ 2025 เพิ่มขึ้น 6.3 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว ตามข้อมูลของสมาคมของเล่นแห่งญี่ปุ่น
บริษัท โทมี่ จำกัด ผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่ของญี่ปุ่นที่รู้จักกันดีในชื่อ ทาคาร่า โทมี่ ได้จัดแสดงเกมกระดานที่สร้างจากเกม RPG ยอดนิยม "Dragon Quest" เพื่อฉลองครบรอบ 40 ปีของแฟรนไชส์
ในเกม ผู้เล่นจะรับบทเป็นนักผจญภัย เคลื่อนตัวหมากรูปทรงรถม้าไปบนกระดาน และรวบรวมสมาชิกในปาร์ตี้ เช่น นักรบ นักบวช และจอมเวท เพื่อออกเดินทางสู่การเป็น "วีรบุรุษในตำนาน"
บริษัท เมกาเฮาส์ จำกัด ได้จัดแสดงเกมกระดานที่ผู้เล่นแข่งขันกันสร้างทรัพย์สินโดยการลงทุนในทองคำ หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล เพื่อเติมเต็มความฝันที่เลือกไว้ ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างสนุกสนานกับผู้ปกครอง
บริษัท บันได จำกัด เปิดตัวทามาก็อตจิ รุ่นล่าสุด ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่ให้เป็นแหวนสวมใส่ได้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของของเล่นชิ้นนี้ ด้วยทรงรูปไข่ขนาดเพียง 2.8 เซนติเมตร ทำให้มันเป็นทามาก็อตจิรุ่นที่เล็กที่สุด และผู้ใช้สามารถเลี้ยงตัวละครเสมือนจริงได้ถึง 30 แบบ
ยูน่า โคกาวะ นางแบบชาวญี่ปุ่นที่รู้จักกันในชื่อ ยูชามิ มาร่วมงานที่บูธพร้อมสวมแหวนดีไซน์ใหม่ ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น โดยกล่าวว่า "ตอนนี้ คุณสามารถออกไปเที่ยวด้วยกัน (กับตัวละคร) ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว"
งานอีเวนต์ที่โตเกียว บิ๊ก ไซต์ จัดขึ้นเป็นเวลาสี่วัน โดยสองวันสุดท้ายในช่วงสุดสัปดาห์เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้