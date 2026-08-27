Kioxia-Sandisk ทุ่ม 5 ล้านล้านเยน สร้างโรงงานชิปใหม่รับกระแส AI​

Kioxia และ Sandisk ทุ่มงบ 5 ล้านล้านเยนขยายกำลังการผลิตชิปครั้งใหญ่ในญี่ปุ่น ตอบสนองความต้องการมหาศาลจากกระแสปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเติบโต
โตเกียว (27 ส.ค.) - ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผลิตชิปของญี่ปุ่น Kioxia Holdings Corp. กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า บริษัทและพันธมิตร Sandisk Corp. วางแผนที่จะใช้เงิน 5 ล้านล้านเยน (3.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในอีกหกปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มการผลิตชิปหน่วยความจำ เนื่องจากความต้องการที่เชื่อมโยงกับความเฟื่องฟูของปัญญาประดิษฐ์ยังคงแข็งแกร่ง
ฮิโรโอ โอตะ ประธานบริษัท Kioxia กล่าวว่า การร่วมทุนของบริษัทกับผู้ผลิตชิปหน่วยความจำของสหรัฐฯ จะสร้างโรงงานใหม่ด้วยงบประมาณ 1.8 ล้านล้านเยน ที่ไซต์คิตาคามิในจังหวัดอิวาเตะ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
เขากล่าวว่า การร่วมทุนนี้มีแผนจะเริ่มดำเนินการโรงงานใหม่ในปี 2562
โอตะพร้อมด้วยเดวิด โกเอคเคลเลอร์ ประธานและซีอีโอของ Sandisk ได้แจ้งแผนการดังกล่าวต่อซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรี ระหว่างการเยือนสำนักงานของเธอ
ทาคาอิจิกล่าวต้อนรับการลงทุนครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องที่ "น่ายินดีอย่างยิ่ง" และกล่าวว่ารัฐบาล "ยินดีเป็นอย่างยิ่ง"