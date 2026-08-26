สนามบินฮาเนดะ โตเกียว เปิดอาคารใหม่ รับนักท่องเที่ยวทะลัก

สนามบินฮาเนดะเปิดตัวอาคารผู้โดยสารใหม่ รับมือนักท่องเที่ยวทะลักและความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้น เสริม 6 ประตูขึ้นเครื่องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เตรียมให้บริการเต็มรูปแบบกันยายนนี้
โตเกียว (26 ส.ค.) - อาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายใหม่ที่มีประตูขึ้นเครื่อง 6 ประตู เปิดตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ณ สนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว ก่อนเปิดให้บริการในเดือนกันยายน ท่ามกลางความต้องการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้น
อาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายด้านเหนือของอาคารผู้โดยสารหมายเลข 1 นับเป็นการขยายขนาดใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนกันยายน ปี 1993 โครงสร้างแบบผสมผสานนี้ใช้เหล็กและไม้ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตร เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามข้อมูลจากบริษัท เจแปน แอร์พอร์ต เทอร์มินัล จำกัด ผู้ดำเนินการสนามบินฮาเนดะ
สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่นี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร โดยมีทั้งห้องรับรองและพื้นที่สำหรับเด็ก รวมถึงรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อช่วยในการเดินทาง เช่น "iino" ซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด 4 คน และให้บริการฟรี
ด้วยเป้าหมายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 60 ล้านคนในปี 2030 ผู้ใช้สนามบินฮาเนดะจึงเกิน 90 ล้านคนเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว จำนวนเที่ยวบินขึ้นและลงจอดอยู่ที่ประมาณ 490,000 เที่ยวบิน ซึ่งเป็นขีดจำกัดสูงสุดของความจุเที่ยวบิน
นอกจากปัญหาความแออัดแล้ว การขยายอาคารผู้โดยสารก่อนหน้านี้ยังทำให้เวลาที่ใช้ในการขนส่งสัมภาระเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เที่ยวบินล่าช้า
สายการบินญี่ปุ่นประกาศเมื่อต้นเดือนนี้ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป จะกำหนดให้ผู้โดยสารเช็คอินสัมภาระสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง จากเดิม 20 นาที เพื่อลดความล่าช้า
คุณคุมิโกะ ไซโตะ ผู้บริหารระดับสูงของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดทำการเมื่อวันอังคารว่า "เนื่องจากระยะทางจากจุดตรวจรักษาความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารสนามบินฮาเนดะจึงจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเร็วขึ้นเพื่อดำเนินการเช็คอินให้เสร็จสิ้น และเราขอความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกท่านเพื่อให้มั่นใจว่าเที่ยวบินจะออกเดินทางตรงเวลา"
จากข้อมูลของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว อัตราการออกเดินทางตรงเวลา ซึ่งหมายถึงการออกเดินทางภายใน 15 นาทีจากเวลาที่กำหนด ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 83 เปอร์เซ็นต์ในบรรดาสายการบิน 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ 2025