เกาหลีเหนือวิจารณ์นายกญี่ปุ่น​ ไหว้ศาลยาสุกุนิ​ ทะเยอทะยานทางทหาร

เกาหลีเหนือซัดนายกฯ ญี่ปุ่นหลังโค้งคำนับศาลเจ้ายาสุกุนิ ชี้สะท้อนความทะเยอทะยานทางทหารที่เกินขอบเขต กล่าวหาโตเกียวกำลังปลุกผีลัทธิทหารนิยมและไม่เคยเรียนรู้บทเรียนจากประวัติศาสตร์
ปักกิ่ง (25 ส.ค.) - เกาหลีเหนือวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิของญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ในการโค้งไปคำนับต่อศาลเจ้ายาสุกุนิ ในกรุงโตเกียว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสงคราม เมื่อต้นเดือนนี้ โดยสื่อของรัฐระบุว่า ท่าทีของเธอสะท้อนให้เห็นถึง "ความทะเยอทะยานทางทหารที่เกินขอบเขต"
สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) กล่าวในบทวิเคราะห์ว่า "เป็นเรื่องที่หาดูได้ยากที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะโค้งคำนับต่อศาลเจ้าในวันแห่งความพ่ายแพ้"
ทาคาอิจิ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากนโยบายความมั่นคงที่แข็งกร้าว ไม่ได้ไปเยือนศาลเจ้า ซึ่งเป็นที่เคารพอาชญากรสงครามและผู้เสียชีวิตจากสงครามหลายล้านคน ในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบ 81 ปีของการยอมจำนนของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สอง
อย่างไรก็ตาม เธอได้ส่งเครื่องบูชาและเข้าร่วมพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากสงคราม โดยทำการโค้งคำนับในลานจอดรถของหอประชุมนิปปอนบูโดกัน ซึ่งอยู่ห่างจากศาลเจ้าเพียงไม่กี่ร้อยเมตร
ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เธอเคยไปเยือนศาลเจ้าชินโตแห่งนี้เป็นประจำในวันครบรอบสงคราม
ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นแหล่งที่มาของความขัดแย้งทางการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับความเสียหายจากการรุกรานของญี่ปุ่นในช่วงสงครามมาอย่างยาวนาน ญี่ปุ่นเคยรุกรานจีนเป็นอาณาบริเวณกว้างก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง และเข้ายึดครองคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่ปี 1910 ถึง 1945
สำนักข่าว KCNA อ้างในบทวิเคราะห์ว่า รัฐบาลทาคาอิจิได้ "ดำเนินนโยบายทางทหารที่อันตรายอย่างยิ่ง" ซึ่งไม่เคยปรากฏในรัฐบาลก่อนๆ โดยอ้างถึงความพยายามในการแก้ไขหลักการไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์สามประการของญี่ปุ่น รวมถึงมาตรการอื่นๆ
มีรายงานว่ารัฐบาลทาคาอิจิกำลังพิจารณาหลักการสามประการเกี่ยวกับการไม่ครอบครอง ผลิต หรืออนุญาตให้มีอาวุธนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นอีกครั้ง ก่อนที่จะมีการแก้ไขเอกสารความมั่นคงแห่งชาติที่สำคัญภายในสิ้นปีนี้
"ญี่ปุ่นจะต้องทำผิดซ้ำรอยอดีต เพราะไม่เคยเรียนรู้บทเรียน แต่กลับปฏิเสธอดีตของตนในฐานะประเทศอาชญากรสงครามและประเทศที่พ่ายแพ้" บทวิเคราะห์กล่าว
เมื่อเร็วๆ นี้ เกาหลีเหนือได้ร่วมมือกับจีนในการวิพากษ์วิจารณ์ญี่ปุ่น โดยกล่าวหาโตเกียวว่าดำเนินนโยบาย "ลัทธิทหารนิยมใหม่" เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม สำนักข่าว KCNA วิพากษ์วิจารณ์ทาคาอิจิเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชาแด่ศาลเจ้ายาสุกุนิ และวิพากษ์วิจารณ์ชินจิโร โคอิซูมิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสที่มาเยือนศาลเจ้า