ญี่ปุ่นผนึกกำลังตุรกี ค้านเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซ

ญี่ปุ่นผนึกกำลังตุรกีและซาอุฯ คัดค้านแผนอิหร่านเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซ ย้ำหลักการเดินเรือเสรี หวั่นกระทบความมั่นคงพลังงานโลกและดันราคาน้ำมันพุ่งสูง
นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ และประธานาธิบดีเรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ของตุรกี แสดงจุดยืนคัดค้านการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านแดนสำหรับเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวันพุธ โดยยืนยันความร่วมมืออย่างใกล้ชิดท่ามกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่หยุดชะงัก
หลังจากการสนทนาทางโทรศัพท์ นางทาคาอิจิเน้นย้ำถึงความสำคัญของการ "รับประกันการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัย" ผ่านช่องแคบ "โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม" ซึ่งนายแอร์โดอันตอบว่ามุมมองของเขาเกี่ยวกับเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญนี้ "สอดคล้องอย่างสมบูรณ์" กับมุมมองของเธอ
นางทาคาอิจิยังกล่าวกับนายแอร์โดอันว่าญี่ปุ่น "ชื่นชมอย่างยิ่ง" ความพยายามของตุรกีในการไกล่เกลี่ยสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์ พวกเขาตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในหลากหลายด้าน เช่น ความมั่นคง เศรษฐกิจ และการศึกษา
การจราจรผ่านช่องแคบยังคงถูกจำกัดอย่างเข้มงวด เนื่องจากสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเผชิญหน้ากันในเรื่องการควบคุมและค่าธรรมเนียมผ่านแดน
มีรายงานว่าเตหะรานกำลังพยายามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือและเรียกร้องขออนุญาตในการผ่านช่องแคบ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่วอชิงตันปฏิเสธ
การปิดล้อมช่องแคบได้ส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงาน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานและส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลเสียต่อญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐฯ ที่มีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับอิหร่านมาโดยตลอด และพึ่งพาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเป็นอย่างมาก
ในวันพุธต่อมา รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น โทชิมิตสึ โมเตกิ และรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย เจ้าชายไฟซาล บิน ฟาร์ฮาน อัล-ซาอุด ตกลงในการประชุมที่ริยาดว่าจะร่วมมือกันเพื่อรักษาการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยผ่านช่องแคบ
กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่า พวกเขายังยืนยันความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับตลาดระหว่างประเทศ ซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในผู้จัดหาน้ำมันดิบรายหลักของญี่ปุ่น