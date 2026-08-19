โจ ฮิซาอิชิ นักแต่งเพลงจิบลิ สร้างสถิติโลก ดนตรีออร์เคสตร้ายอดขายตั๋วมากสุด

โจ ฮิซาอิชิ นักแต่งเพลงคู่บุญสตูดิโอจิบลิ สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ได้รับการจดบันทึก 3 สถิติโลกจากกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดส์ หลังจัดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่บัตรขายหมดเกลี้ยง ตอกย้ำความเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจ
นิวยอร์ก (19 ส.ค.) - โจ ฮิซาอิชิ นักแต่งเพลงและวาทยกรชาวญี่ปุ่นผู้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชั่นของสตูดิโอจิบลิ ได้รับการยกย่องในเดือนนี้สำหรับการสร้างสถิติโลก 3 รายการ รวมถึงรายการหนึ่งที่ทำได้ระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์จนถึงวันจันทร์ที่ Radio City Music Hall ในนิวยอร์ก
ในคืนที่เจ็ดและคืนสุดท้ายของการแสดง "Cinema Music Concert" ฮิซาอิชิได้รับการยกย่องจากกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดส์สำหรับการแสดงต่อเนื่องยาวนานที่สุดของนักแต่งเพลงคลาสสิก ณ สถานที่อันเป็นสัญลักษณ์แห่งนี้
หลังจากการแสดงรอบปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม กรรมการจากกินเนสส์ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้เขาหลังเวทีสำหรับสถิติอีกสองรายการ ได้แก่ ยอดขายบัตรเข้าชมการแสดงดนตรีคลาสสิกที่สูงสุดในโรงละครกลางแจ้งฮอลลีวูดโบว์ลในลอสแอนเจลิส และจำนวนบัตรเข้าชมที่ขายได้มากที่สุดโดยนักประพันธ์เพลงคลาสสิกในระหว่างการแสดงที่โตเกียวโดมในญี่ปุ่น
“ผมค่อยๆ ทำทีละขั้นตอนครับ ตอนแรกผมทำในญี่ปุ่น แล้วเมื่อผมเริ่มทำไปทั่วโลก ผู้คนทั่วโลกก็ยอมรับมัน” นักดนตรีวัย 75 ปีกล่าวกับสำนักข่าวเกียวโด
“ก่อนที่ผมจะรู้ตัว ผู้คนก็มาชมคอนเสิร์ตของผมมากมายจน” เขากล่าวเสริม
จากข้อมูลของกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด การแสดงสามครั้งของฮิไซชิระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคมปีนี้ ที่ฮอลลีวูดโบว์ล ซึ่งเขาอำนวยเพลงให้กับวงลอสแอนเจลิสฟิลฮาร์โมนิก มียอดขายตั๋ว 45,538 ใบ ขณะที่คอนเสิร์ตภาพยนตร์สตูดิโอจิบลิรอบสุดท้ายที่สนามกีฬาโตเกียวในวันที่ 16 และ 17 กรกฎาคม 2025 มียอดขายตั๋วรวม 133,453 ใบ
ตามข้อมูลของเมดิสันสแควร์การ์เดนเอนเตอร์เทนเมนต์ ฮิไซชิอำนวยเพลงให้กับคณะนักร้องประสานเสียงมาสเตอร์วอยซ์จากนิวยอร์ก และวงออร์เคสตราแห่งเซนต์ลุค ที่เรดิโอซิตี้มิวสิคฮอลล์ สถานที่จัดแสดงขนาดประมาณ 6,000 ที่นั่งในมิดทาวน์แมนฮัตตัน รวมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
เมื่อได้ยินท่วงทำนองเริ่มต้นของเพลงที่คุ้นเคยจากภาพยนตร์อนิเมะที่กำกับโดยฮายาโอะ มิยาซากิ รวมถึง "นาอุสิกาแห่งหุบเขาแห่งสายลม" "โทโทโร่" "เจ้าหญิงโมโนโนเกะ" และ "Spirited Away (สปริทอะเวย์)" ที่ได้รับรางวัลออสการ์ ผู้ชมก็ส่งเสียงดังสนั่น
ฮิซาอิชิแนะนำลูกสาวของเขา ซึ่งร้องเพลงขณะที่เขาเล่นเปียโนในเพลง "One Summer's Day" ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ "Spirited Away" อันโด่งดัง เรียกเสียงปรบมือดังกึกก้อง
ฉากจากภาพยนตร์ถูกฉายบนจอสามจอที่แขวนอยู่บนเพดานของเวทีคอนเสิร์ต
แฟนเพลงบางคนที่รู้จักฮิไซชิผ่านผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์ของมิยาซากิ เดินทางมายังนครนิวยอร์กจากต่างรัฐ
ไมล์ส กู๊ดเดน ผู้ซึ่งมีอายุครบ 31 ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เดินทางพร้อมครอบครัวห้าคนจากวอชิงตันโดยรถบัสเพื่อมาชมคอนเสิร์ตในวันนั้น เขาบอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ฟัง "เพลงธีมหลักจาก 'Howl's Moving Castle' ซึ่งไพเราะมาก และเอาจริงๆ แล้วก็อยากฟังเพลงอะไรก็ตามจาก 'Spirited Away' ด้วย"
โจ ฮิซาอิชิ หรือชื่อจริง มาโมรุ ฟูจิซาวะ เริ่มต้นอาชีพนักแต่งเพลงร่วมสมัยด้วยความสนใจในดนตรีมินิมัลลิสต์ โดยออกอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกในปี 1982 เขาใช้ชื่อในวงการเพลงว่า ฮิซาอิชิ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ควินซี โจนส์ ศิลปินแจ๊สและโปรดิวเซอร์เพลงชาวอเมริกันที่เขาชื่นชม
การร่วมงานกับมิยาซากิของฮิซาอิชิเริ่มต้นด้วยภาพยนตร์เรื่อง "Nausicaa of the Valley of the Wind" ในปี 1984 ขณะเดียวกันเขายังแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ให้กับผลงานของ ทาเคชิ คิตาโนะ ผู้กำกับและนักแสดงตลกชาวญี่ปุ่น รวมถึงภาพยนตร์ดราม่าอาชญากรรมเรื่อง "Hana-bi" ซึ่งได้รับรางวัลสิงโตทองคำจากเทศกาลภาพยนตร์เวนิสในปี 1997
"ผมรู้สึกว่าผมควรจะทำในสิ่งที่ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกต่อไป นั่นคือการส่งมอบดนตรีให้กับแต่ละบุคคล ผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด" ฮิซาอิชิกล่าว