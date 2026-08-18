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ญี่ปุ่นเตือนภัย โรคมือเท้าปากระบาดหนักรอบ 2 ปี ยอดผู้ป่วยพุ่งเกินเกณฑ์​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โรค มือ เท้า ปาก เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อทารกและเด็กเล็ก โดยทั่วไปจะทำให้เกิดผื่นเล็กๆ คล้ายตุ่มพองภายในปาก และบนฝ่ามือ ฝ่าเท้า และหลังเท้า ภายใน 3-5 วันหลังการติดเชื้อ
ญี่ปุ่นเตือนภัยโรคมือ เท้า ปาก ระบาดหนักทั่วประเทศในรอบ 2 ปี ยอดผู้ป่วยเด็กพุ่งสูงเกินเกณฑ์แล้ว 27 จังหวัด แนะผู้ปกครองและสถานศึกษาเฝ้าระวังและใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนรักษา

เกียวโดนิวส์​ รายงาน​ (18 ส.ค.)​ จำนวนผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเกินเกณฑ์เตือนภัยของรัฐบาลใน 27 จังหวัด และถือเป็นการระบาดครั้งแรกในรอบสองปี

ตามข้อมูลการสำรวจที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร​ ของสถาบันความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น พบว่ามีผู้ป่วยทั้งหมด 15,845 ราย จากสถานพยาบาลเด็กประมาณ 2,000 แห่ง ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม

ตัวเลขดังกล่าวเทียบเท่ากับผู้ป่วย 7.03 รายต่อสถานพยาบาล ซึ่งมากกว่าระดับในสัปดาห์ก่อนหน้าถึง 1.5 เท่า เกณฑ์เตือนภัยทั่วประเทศอยู่ที่ 5 รายต่อสถานพยาบาล ตัวเลขนี้เกินระดับดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรอบสองปี บ่งชี้ว่าการติดเชื้อกำลังแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในขณะที่ญี่ปุ่นเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งโดยปกติแล้วจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น

จังหวัดชิมาเนะมีอัตราสูงสุด โดยมีผู้ป่วย 18 รายต่อสถานพยาบาล ตามมาด้วยจังหวัดซากะที่ 11.83 ราย โตเกียวที่ 11.72 ราย และชิบะที่ 11.59 ราย จังหวัดโทยามะรายงานผู้ป่วย 10.69 รายต่อสถานพยาบาล ขณะที่จังหวัดนารารายงาน 10.09 ราย

ทางการแนะนำให้ผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานรับเลี้ยงเด็กใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค รวมถึงการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำไหลและสบู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือสัมผัสกับอุจจาระ และหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกัน

โรค มือ เท้า ปาก เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อทารกและเด็กเล็ก โดยทั่วไปจะทำให้เกิดผื่นเล็กๆ คล้ายตุ่มพองภายในปาก และบนฝ่ามือ ฝ่าเท้า และหลังเท้า ภายใน 3-5 วันหลังการติดเชื้อ

ไข้มักไม่รุนแรง และผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายภายใน 3-7 วัน ประมาณครึ่งหนึ่งของกรณีที่รายงานเกิดขึ้นในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี แม้ว่าการระบาดอาจส่งผลกระทบต่อเด็กวัยประถมศึกษาและผู้ใหญ่ได้เช่นกัน

โรคนี้แพร่กระจายผ่านละอองฝอยในระบบทางเดินหายใจ การสัมผัสโดยตรง และทางอุจจาระ-ปาก ในกรณีที่หายาก อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง รวมถึงเยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และอัมพาตอ่อนแรงเฉียบพลัน

ยังไม่มีวัคซีนหรือยาป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ

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