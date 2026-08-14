ฝนถล่มชิบะ ญี่ปุ่น น้ำท่วมหนักเสียชีวิต 4 ราย ทางการเตือนภัยระดับสูงสุด​

ญี่ปุ่นอ่วมหนัก ฝนถล่มจังหวัดชิบะสังเวยแล้ว 4 ศพ ถนนหลายสายจมบาดาลเป็นอัมพาต ทางการประกาศเตือนภัยระดับสูงสุด สั่งอพยพประชาชนนับแสนคน
เกียวโดนิวส์ (14 ส.ค.) มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และอีก 1 รายหมดสติ จากเหตุฝนตกหนักถล่มภาคตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อวันพฤหัสบดีและต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันศุกร์ โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด สำหรับฝนตกหนักในพื้นที่มากกว่าหนึ่งในสามของเทศบาลในจังหวัดชิบะ ใกล้กรุงโตเกียว
เกิดน้ำท่วมถนนทั่วทั้งจังหวัด ขณะที่เมืองชิบะและอิชิกาวะ รวมถึงเมืองอื่นๆ ได้เรียกร้องให้ประชาชนใช้มาตรการความปลอดภัยโดยทันที
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งญี่ปุ่นยังได้ออกประกาศเตือนภัยดินถล่มระดับ 5 สำหรับหลายเทศบาลในจังหวัด รวมถึงชิบะและอิชิฮาระที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ประกาศเตือนภัยทั้งหมดถูกลดระดับลงในเช้าวันศุกร์
สำนักงานฯ กล่าวว่า ฝนตกหนักเกิดจากอากาศอุ่นชื้นที่ไหลเข้าสู่ภาคตะวันออกของญี่ปุ่น รวมกับอากาศเย็นด้านบน ทำให้สภาพบรรยากาศไม่เสถียรอย่างมาก ฝนตกหนักอาจยังคงตกต่อเนื่องในจังหวัดชิบะและพื้นที่ใกล้เคียงไปจนถึงวันศุกร์
ตามรายงานของสำนักงานจัดการภัยพิบัติและดับเพลิง มีการออกคำสั่งอพยพสำหรับประชาชนกว่า 400,000 คนในจังหวัดชิบะและอิบารากิในช่วงหนึ่ง
ณ เวลา 7.00 น. ของวันศุกร์ คำสั่งอพยพยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับประชาชนประมาณ 126,000 คนในสองจังหวัดดังกล่าว ตามรายงานของสำนักงาน
มีการจัดตั้งศูนย์อพยพกว่า 200 แห่งในจังหวัดชิบะและอิบารากิ รวมถึงจังหวัดไซตามะและกุนมะ ตามรายงานของสำนักคณะรัฐมนตรี
ชายคนหนึ่งที่ถูกพบในน้ำท่วมบนถนนที่จมอยู่ใต้น้ำในเมืองอิชิกาวะ เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนหญิงอายุ 66 ปีเสียชีวิตหลังจากติดอยู่ในรถบนถนนที่ถูกน้ำท่วมในเมืองซากุระ ตามรายงานของรัฐบาลจังหวัด
ตำรวจกล่าวว่า ชายคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วหลังจากพบหมดสติอยู่บนถนนที่ถูกน้ำท่วมในเมืองยาจิโย จังหวัดชิบะ ขณะที่ทางราชการจังหวัดกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ชายอีกคนหนึ่งที่พบว่าหมดสติอยู่ในเมืองซากุระก็เสียชีวิตแล้วเช่นกัน
หญิงคนหนึ่งติดอยู่ในรถในเมืองคาชิวะ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่ยังคงไม่ตอบสนอง
รายงานพบน้ำทะลักออกมาจากท่อระบายน้ำในเมืองชิบะ ขณะที่ผู้คนต่างเดินลุยน้ำสูงถึงเข่าเพื่อรีบกลับบ้าน
ประชาชนประมาณ 1,800 คนรวมตัวกันที่อาคารราชการจังหวัด ซึ่งจัดไว้ให้สำหรับผู้ที่ติดค้างอยู่
หนึ่งในนั้นคือหญิงอายุ 34 ปี ที่กำลังเดินทางกลับบ้านจากโตเกียว ขณะที่ร้านสะดวกซื้อและป้อมตำรวจก็ไฟดับ
"ฉันอยากจะหลีกเลี่ยงการค้างคืนที่นี่ แต่ฉันต้องรอให้ฝนหยุดและน้ำลดลง" เธอกล่าว “ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย”
หญิงสาววัย 24 ปีคนหนึ่งกล่าวว่า เธอไม่สามารถกลับบ้านได้หลังจากเลิกงาน และต้องนอนค้างคืนในอาคารดังกล่าว
“(ทางรัฐบาลจังหวัด) ให้ขนมคุกกี้และผ้าเช็ดตัวมาให้ ข้างในค่อนข้างหนาว แต่ฉันนอนหลับได้ประมาณสี่ชั่วโมง” เธอกล่าว
ในเขตชูโอ จังหวัดชิบะ ปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงสูงถึง 115 มิลลิเมตรในคืนวันพฤหัสบดี ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณน้ำฝนรายเดือนในเดือนสิงหาคมของปีปกติ
ไฟฟ้าดับในบางช่วงเวลา ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประมาณ 45,000 หลังในจังหวัดชิบะ ตามรายงานของบริษัทในเครือของบริษัท โตเกียว อิเล็กทริก พาวเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด