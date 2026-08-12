ปราสาทคุมาโมโตะกลับมาเปิดให้เข้าชมแล้ว หลังแผ่นดินไหวญี่ปุ่น

ปราสาทคุมาโมโตะพร้อมเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง เพียง 2 สัปดาห์หลังเผชิญแผ่นดินไหว 7.1 ริกเตอร์ ส่งสัญญาณแห่งความหวังและการฟื้นตัวของเมืองท่ามกลางความสูญเสีย
คุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น (12 ส.ค.) - ปราสาทคุมาโมโตะที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวจะเปิดให้เข้าชมอีกครั้งในปลายสัปดาห์นี้ ทางเมืองกล่าวเมื่อวันอังคาร หลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ริกเตอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อสองสัปดาห์ก่อน
ปราสาทคุมาโมโตะ ซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์พิเศษระดับชาติ จะเปิดให้เข้าชมอีกครั้งในวันพฤหัสบดี หลังจากที่เมืองยืนยันความปลอดภัยของเส้นทางเข้าชมและภายในหอคอยหลักแล้ว
ปราสาทแห่งนี้ปิดทำการมาตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งวัดระดับความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ 7 ตามมาตรวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นในบางพื้นที่ แม้ว่างานบูรณะความเสียหายจากแผ่นดินไหวรุนแรงในปี 2016 ยังคงดำเนินต่อไป
สองสัปดาห์หลังเกิดแผ่นดินไหว ประชาชน 3,714 คนยังคงอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพ 89 แห่งในจังหวัดคุมาโมโตะ บนเกาะคิวชู หนึ่งในสี่เกาะหลักของญี่ปุ่น รัฐบาลท้องถิ่นกล่าวเมื่อวันอังคาร
ตามข้อมูลจากทางการ ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 39 ราย มีผู้บาดเจ็บสาหัส 26 ราย ขณะที่บ้านเรือน 23,404 หลังถูกทำลายหรือเสียหาย ซึ่งเป็นตัวเลขที่รวมถึงการประมาณการ และประมาณ 33,300 ครัวเรือนยังคงไม่มีน้ำใช้
ความเสียหายต่อภาคการค้าและอุตสาหกรรมรวมเป็นเงิน 95.2 พันล้านเยน และคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นอีก