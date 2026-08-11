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โยซาโคอิ เทศกาลเต้นรำเปี่ยมพลังประวัติและสีสันแห่งเมืองโคจิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เสียงนารุโกะก้องกังวาน นักเต้นกว่า 18,000 ชีวิตสู้ความร้อนระอุ ปลุกพลังเมืองโคจิในเทศกาลโยซาโคอิ การเฉลิมฉลองที่ถือกำเนิดจากความหวังเพื่อฟื้นฟูจิตใจและแบ่งปันความสุขให้แก่กัน

(11 ส.ค.)​ เทศกาลโยซาโคอิเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในเมืองโคจิทางตะวันตกของญี่ปุ่น โดยมีนักเต้นประมาณ 18,000 คน จาก 197 ทีม ทั้งจากในและนอกจังหวัดโคจิ เข้าร่วม

นักเต้นในชุดสีสันสดใสแสดงพร้อมกัน โดยตีกลองไม้ขนาดเล็กที่เรียกว่า นารุโกะ เสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณจัดงานแม้จะมีอากาศ​ร้อน​

"ผมจะไม่ยอมให้ความร้อนเอาชนะผม และผมจะเต้นต่อไปด้วยรอยยิ้มจนจบ" ซาโตะ โอกาซาวาระ กล่าว

ก่อนเริ่มเทศกาลหลักในวันพุธ มีกิจกรรมก่อนเทศกาลจัดขึ้นในเย็นวันอาทิตย์

เทศกาลนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 1954 เพื่อขอพรให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญรุ่งเรือง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักเต้นหลายคนเป็นลมแดดหลังจากจำกัดการดื่มน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงห้องน้ำที่แออัด ในปีนี้ ผู้จัดงานอนุญาตให้นักแสดงและผู้ชมใช้ห้องน้ำในสถานที่สาธารณะ และนำห้องสุขาเคลื่อนที่ที่ใช้ในสถานการณ์ภัยพิบัติมาไว้ในสถานที่จัดงานด้วย

เทศกาลโยซาโคอิเป็นการเฉลิมฉลองการเต้นรำระดับใหญ่และเปี่ยมพลัง จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 12 สิงหาคม ในเมืองโคจิ จังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น ประวัติและที่มา

มีจุดเริ่มต้นมาจาก​ความต้องการปลุกจิตใจที่ห่อเหี่ยวของประชาชนและฟื้นฟูสังคมในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังสงคราม

เทศกาลประสบความสำเร็จ​ ได้ขยายตัวเป็นปรากฏการณ์ทั่วประเทศ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดเทศกาลย่อยที่สำคัญ เช่น เทศกาลโยซาโคอิโซรันของซัปโปโร

นอกจากการเต้นรำ​ นักเต้นทุกคนยังต้องถือไม้ตีขนาดเล็ก (นารุโกะ) ซึ่งเดิมใช้เพื่อทำเสียงดังไล่นกออกจากนาข้าว

แม้ว่าดนตรีสมัยใหม่ (ร็อก ป๊อป แซมบ้า) จะได้รับการต้อนรับ แต่เพลงของทุกทีมต้องผสมผสานส่วนหนึ่งของการเต้นรำโยซาโคอิ นารุโกะดั้งเดิม ซึ่งเป็นทำนองเพลงพื้นบ้าน

จังหวะย่างเท้าก้าวรำของนักเต้นสวมเครื่องแต่งกายที่สดใสและประณีต​ เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการแสดงท่าเต้นที่ประสานกันอย่างมีชีวิตชีวาตามขบวนพาเหรด​ และมักจะมีรถบรรทุกดนตรีที่ตกแต่งอย่างสวยงามเรียกว่า จิกาทาชะ​ ตลอดเส้นทางถนนที่กำหนดไว้

โยซาโคอิ​ คือการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชน​ การเต้นรำนี้ต้อนรับผู้คนทุกเพศทุกวัย ทุกภูมิหลัง และทุกระดับทักษะ ทำหน้าที่เป็นสะพานทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง

ผูกความเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่ต้องเหมือนกัน ในขณะที่ทุกทีมต้องใช้ไม้ตีกลองแบบดั้งเดิม (นารุโกะ) และองค์ประกอบทางดนตรีพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมได้รับอิสระอย่างมากในการแสดงออกถึงตัวตนผ่านดนตรีสมัยใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวะร็อก และเครื่องแต่งกายที่สดใส​

โยซาโคอินี้จึงเป็นเทศกาลการเต้นรำบนท้องถนนของญี่ปุ่นที่มีพลังและมีการประสานงานสูง ซึ่งเกิดขึ้นจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงคราม และสัมพันธ์กัน​ลึกซึ้งเกี่ยวกับชุมชน ความยืดหยุ่น และความสุขที่แบ่งปันกัน