โยซาโคอิ เทศกาลเต้นรำเปี่ยมพลังประวัติและสีสันแห่งเมืองโคจิ

เสียงนารุโกะก้องกังวาน นักเต้นกว่า 18,000 ชีวิตสู้ความร้อนระอุ ปลุกพลังเมืองโคจิในเทศกาลโยซาโคอิ การเฉลิมฉลองที่ถือกำเนิดจากความหวังเพื่อฟื้นฟูจิตใจและแบ่งปันความสุขให้แก่กัน
(11 ส.ค.) เทศกาลโยซาโคอิเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในเมืองโคจิทางตะวันตกของญี่ปุ่น โดยมีนักเต้นประมาณ 18,000 คน จาก 197 ทีม ทั้งจากในและนอกจังหวัดโคจิ เข้าร่วม
นักเต้นในชุดสีสันสดใสแสดงพร้อมกัน โดยตีกลองไม้ขนาดเล็กที่เรียกว่า นารุโกะ เสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณจัดงานแม้จะมีอากาศร้อน
"ผมจะไม่ยอมให้ความร้อนเอาชนะผม และผมจะเต้นต่อไปด้วยรอยยิ้มจนจบ" ซาโตะ โอกาซาวาระ กล่าว
ก่อนเริ่มเทศกาลหลักในวันพุธ มีกิจกรรมก่อนเทศกาลจัดขึ้นในเย็นวันอาทิตย์
เทศกาลนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 1954 เพื่อขอพรให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญรุ่งเรือง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักเต้นหลายคนเป็นลมแดดหลังจากจำกัดการดื่มน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงห้องน้ำที่แออัด ในปีนี้ ผู้จัดงานอนุญาตให้นักแสดงและผู้ชมใช้ห้องน้ำในสถานที่สาธารณะ และนำห้องสุขาเคลื่อนที่ที่ใช้ในสถานการณ์ภัยพิบัติมาไว้ในสถานที่จัดงานด้วย
เทศกาลโยซาโคอิเป็นการเฉลิมฉลองการเต้นรำระดับใหญ่และเปี่ยมพลัง จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 12 สิงหาคม ในเมืองโคจิ จังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น ประวัติและที่มา
มีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการปลุกจิตใจที่ห่อเหี่ยวของประชาชนและฟื้นฟูสังคมในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังสงคราม
เทศกาลประสบความสำเร็จ ได้ขยายตัวเป็นปรากฏการณ์ทั่วประเทศ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดเทศกาลย่อยที่สำคัญ เช่น เทศกาลโยซาโคอิโซรันของซัปโปโร
นอกจากการเต้นรำ นักเต้นทุกคนยังต้องถือไม้ตีขนาดเล็ก (นารุโกะ) ซึ่งเดิมใช้เพื่อทำเสียงดังไล่นกออกจากนาข้าว
แม้ว่าดนตรีสมัยใหม่ (ร็อก ป๊อป แซมบ้า) จะได้รับการต้อนรับ แต่เพลงของทุกทีมต้องผสมผสานส่วนหนึ่งของการเต้นรำโยซาโคอิ นารุโกะดั้งเดิม ซึ่งเป็นทำนองเพลงพื้นบ้าน
จังหวะย่างเท้าก้าวรำของนักเต้นสวมเครื่องแต่งกายที่สดใสและประณีต เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการแสดงท่าเต้นที่ประสานกันอย่างมีชีวิตชีวาตามขบวนพาเหรด และมักจะมีรถบรรทุกดนตรีที่ตกแต่งอย่างสวยงามเรียกว่า จิกาทาชะ ตลอดเส้นทางถนนที่กำหนดไว้
โยซาโคอิ คือการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชน การเต้นรำนี้ต้อนรับผู้คนทุกเพศทุกวัย ทุกภูมิหลัง และทุกระดับทักษะ ทำหน้าที่เป็นสะพานทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง
ผูกความเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่ต้องเหมือนกัน ในขณะที่ทุกทีมต้องใช้ไม้ตีกลองแบบดั้งเดิม (นารุโกะ) และองค์ประกอบทางดนตรีพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมได้รับอิสระอย่างมากในการแสดงออกถึงตัวตนผ่านดนตรีสมัยใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวะร็อก และเครื่องแต่งกายที่สดใส
โยซาโคอินี้จึงเป็นเทศกาลการเต้นรำบนท้องถนนของญี่ปุ่นที่มีพลังและมีการประสานงานสูง ซึ่งเกิดขึ้นจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงคราม และสัมพันธ์กันลึกซึ้งเกี่ยวกับชุมชน ความยืดหยุ่น และความสุขที่แบ่งปันกัน