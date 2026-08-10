แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ อาสาสมัครกว่า 1,200 คนเข้าพื้นที่ช่วยฟื้นฟู​

พลังน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย อาสาสมัครกว่า 1,200 คนมุ่งหน้าสู่คุมาโมโตะเพื่อช่วยฟื้นฟูหลังแผ่นดินไหว เผยยอดสมัครเกินความต้องการที่ตั้งไว้
คุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น (10 ส.ค.) - อาสาสมัครบรรเทาภัยพิบัติกว่า 1,200 คน ได้เดินทางเข้าสู่จังหวัดคุมาโมโตะที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแล้ว นับตั้งแต่เทศบาลต่างๆ เริ่มรับอาสาสมัครในเดือนนี้
มีการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครบรรเทาภัยพิบัติขึ้นใน 11 เทศบาลในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น ตามคำขอของคนในพื้นที่ และ 10 แห่งได้เริ่มส่งอาสาสมัครไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เทศบาลทั้ง 10 แห่งนี้ได้รับใบสมัครมากกว่าจำนวนอาสาสมัครที่รับไว้
อาสาสมัครที่ลงทะเบียนแล้วทั้งหมด 1,293 คน ณ วันศุกร์ จะเข้าร่วมในงานต่างๆ เช่น การกำจัดเศษซากและทำความสะอาดบ้านเรือนที่เสียหายจากแผ่นดินไหว
ในเบื้องต้น รัฐบาลจังหวัดขอให้ผู้ที่ต้องการเป็นอาสาสมัครงดเว้นการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม จนกว่ารัฐบาลท้องถิ่นจะพร้อมรับพวกเขา
ตามข้อมูลจากรัฐบาลคุมาโมโตะ ณ วันเสาร์ ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 39 ราย และมีผู้คนกว่า 6,500 คนยังคงอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมีบ้านเรือนประมาณ 18,000 หลังถูกทำลายหรือเสียหาย
ริซาโกะ มัตสึโมโตะ วัย 58 ปี ซึ่งใช้เวลาช่วงวันหยุดพักผ่อนเดินทางจากเมืองอิวาตะทางตอนกลางของญี่ปุ่นมาช่วยเหลือในอุกิ หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด กล่าวว่า "เนื่องจากฉันมาพักผ่อนที่นี่บ่อยๆ ฉันจึงอยากช่วยเหลือ"