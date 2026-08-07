มิตซูบิชิ อิเล็กทริก สร้างโรงงานใหม่ ลุยโครงการเครื่องบินรบร่วม 3 ชาติ

มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ประกาศสร้าง 3 โรงงานใหม่ รองรับโครงการเครื่องบินรบแห่งอนาคตที่พัฒนาร่วมกับอังกฤษและอิตาลี ส่งสัญญาณความคืบหน้าครั้งสำคัญจากแผนสู่การผลิตจริง คาดสร้างกำไรได้ภายในสิ้นทศวรรษนี้
โตเกียว (7 ส.ค.) - บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น วางแผนที่จะสร้างโรงงาน 3 แห่งเพื่อผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องบินรบขั้นสูงที่กำลังพัฒนาร่วมกันโดยญี่ปุ่น อังกฤษ และอิตาลี และคาดว่าโครงการนี้จะสร้างผลกำไรได้ภายในสิ้นทศวรรษนี้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทกล่าว
บริษัทญี่ปุ่นแห่งนี้เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในโครงการพัฒนาเครื่องบินรบระดับโลก (GCAP) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะส่งเครื่องบินรบแนวหน้าไปประจำการภายในปี 2535 แผนการก่อสร้างนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าโครงการกำลังก้าวข้ามข้อตกลงของรัฐบาลและการออกแบบเบื้องต้นไปสู่การก่อสร้างโรงงานแล้ว
“ผมคิดว่าโครงการนี้อาจเริ่มสร้างรายได้ประมาณปีงบประมาณ 2029 หรือ 2030 หรืออาจจะเร็วกว่านั้นสักปี” เคนิชิโร ฟูจิโมโตะ กล่าวในการสัมภาษณ์ เขากล่าวเสริมว่า บริษัทจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการจัดส่งบุคลากรและสร้างต้นแบบ
โครงการ GCAP นำโดยบริษัท Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ในญี่ปุ่น, BAE Systems PLC ในสหราชอาณาจักร และ Leonardo ในอิตาลี แคนาดาเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ ขณะที่เยอรมนีและซาอุดีอาระเบียได้รับการพิจารณาให้เป็นพันธมิตรเพิ่มเติมที่เป็นไปได้ แม้ว่าเจ้าหน้าที่โครงการจะกล่าวว่าผู้เข้าร่วมใหม่จะต้องไม่ทำให้เป้าหมายการเปิดตัวในปี 2035 ล่าช้าออกไป
บริษัทผู้ผลิตเรดาร์และขีปนาวุธของญี่ปุ่นกำลังพยายามเพิ่มยอดขายธุรกิจด้านการป้องกันประเทศประจำปีให้มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็น 6.9 แสนล้านเยน ภายในเดือนมีนาคม
บริษัทคาดว่าการส่งออกจะคิดเป็นสัดส่วนสำคัญของการเติบโตนั้น รวมถึงงาน GCAP อุปกรณ์สำหรับเรือรบชั้นโมกามิที่ญี่ปุ่นจะส่งมอบให้กับออสเตรเลีย และชิ้นส่วนสำหรับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM-120 AMRAAM ที่ผลิตโดยบริษัทป้องกันประเทศของสหรัฐฯ RTX Corp.
ในเดือนเมษายน ญี่ปุ่นได้ผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกอาวุธที่มีมานานหลายทศวรรษ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศ เนื่องจากความขัดแย้งในยูเครนและตะวันออกกลางทำให้การผลิตอาวุธของชาตะวันตกตึงเครียด
ฟูจิโมโตะกล่าวว่า การลดลงของคลังขีปนาวุธของสหรัฐฯ ในระหว่างความขัดแย้งกับอิหร่าน รวมถึงอาวุธที่ส่งมอบให้กับยูเครน อาจสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตของญี่ปุ่น เนื่องจากวอชิงตันพยายามเติมเต็มคลังอาวุธของตน
"ผมไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดใดๆ ได้ แต่ในระดับมหภาค ความเป็นไปได้นั้นมีอยู่" เขากล่าว