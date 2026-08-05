สลด ญี่ปุ่นร้อนจัดคร่าชีวิตสิงโต 3 ตัวในสวนสัตว์จากลมแดด​

ญี่ปุ่นร้อนจัดคร่าชีวิตสิงโต 3 ตัวที่สวนสัตว์ทามะในโตเกียว นับเป็นโศกนาฏกรรมจากลมแดดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 62 ปีของสวนสัตว์
บีบีซี/รอยเตอร์ (5 ส.ค.) - สิงโต 3 ตัวเสียชีวิตจากอาการเป็นลมแดดที่สวนสัตว์ในโตเกียว หลังจากอุณหภูมิกลางฤดูร้อนทั่วประเทศญี่ปุ่นสูงขึ้น
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ สวนสัตว์ทามะในกรุงโตเกียว สิงโตเพศเมีย 3 ตัว อายุระหว่าง 3 ถึง 15 ปี ได้เสียชีวิตจากความร้อนจัดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 62 ปีของสวนสัตว์แห่งนี้
สิงโตทั้งสามตัวเกิดในสวนสัตว์ และจากการตรวจชันสูตรพบว่ามีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงและอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ อย่างไรก็ตาม สาเหตุการตายที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการสอบสวน สวนสัตว์กล่าวในแถลงการณ์เมื่อสัปดาห์นี้
เนื่องจากอุณหภูมิในโตเกียวสูงขึ้นอย่างฉับพลันในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม สิงโตส่วนใหญ่จากทั้งหมด 16 ตัวในสวนสัตว์เริ่มเบื่ออาหารและซึมเซาจนต้องได้รับการรักษา สวนสัตว์กล่าว
ในขณะที่สิงโตบางตัวฟื้นตัว แต่บางตัวก็ทรุดโทรมลงจนมีอาการรุนแรง รวมถึงไม่สามารถยืนได้และหมดสติ สวนสัตว์กล่าว
"ไม่มีสัตว์อื่นใดแสดงอาการป่วย แต่เจ้าหน้าที่กำลังดูแลสัตว์อย่างระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิม" เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ทามะกล่าว
ทางสวนสัตว์กล่าวว่า การรักษา เช่น การฉีดน้ำและการให้ยาผ่านทางสายน้ำเกลือยังคงดำเนินต่อไป
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้ระงับการเข้าชมของสาธารณชนเกี่ยวกับสิงโตตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม เนื่องจากอาการของพวกมันทรุดลง
ยังไม่แน่ชัดว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมอีกครั้งเมื่อใด
มิว่า โคซากะ ตัวแทนจากสวนสัตว์ กล่าวกับบีบีซีว่า นี่เป็นครั้งแรกที่สวนสัตว์ประสบกับการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความร้อน
“ปีที่แล้วก็ร้อนเช่นกัน แต่ไม่มีสิงโตตัวไหนของเราป่วยหนักแบบนี้” มิว่า โคซากะ กล่าว
บีบีซีรายงานลำดับเหตุการณ์การเสียชีวิต โดยเริ่มจากสิงโตที่อายุน้อยที่สุดในสามตัว ชื่อมูกิ
สวนสัตว์กล่าวว่า สิงโตอายุสามขวบตัวนี้สูญเสียความอยากอาหาร และหนึ่งวันต่อมาก็ไม่สามารถยืนได้
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ทามะกล่าวว่า ได้มีการจัดหาอากาศถ่ายเทและน้ำเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายของเธอ และต่อมาได้ให้สารน้ำใต้ผิวหนัง ยาบำรุงตับ และวิตามิน
เธอเสียชีวิตในวันที่ 28 กรกฎาคม
อิชิโกะ สิงโตเพศเมียอายุ 11 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
ลูเอนา สิงโตเพศเมียอายุ 15 ปี เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตามรายงานของบีบีซี
อุณหภูมิในพื้นที่สูงขึ้นเกือบ 39 องศาเซลเซียสในช่วงกลางถึงปลายเดือนกรกฎาคม ทำให้มีการประกาศเตือนภัยภาวะเป็นลมแดด
สิงโตมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา ซึ่งพวกมันคุ้นเคยกับความร้อนแห้งแล้งมากกว่าสภาพอากาศร้อนชื้นของโตเกียว ซึ่งทำให้พวกมันควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ยาก