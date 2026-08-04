ญี่ปุ่นเผยข้อมูล นักท่องเที่ยวต่างชาติบริโภคข้าวเยอะกว่าคนญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นทึ่ง ข้อมูลใหม่เผยนักท่องเที่ยวต่างชาติกินข้าวมากกว่าคนญี่ปุ่นถึง 70% เฉลี่ยวันละ 4 ถ้วย ชี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ถูกมองข้ามหลังเกิดภาวะข้าวขาดแคลนทั่วประเทศ
เกียวโดนิวส์ (4 ส.ค.) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้เผยแพร่ข้อมูลปีงบประมาณ 2025 เกี่ยวกับการบริโภคข้าวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่น และเผยให้เห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกินข้าวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก
จากข้อมูลที่รวบรวมผ่านแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวจาก 14 ประเทศและภูมิภาค MAFF ประมาณการว่านักท่องเที่ยวต่างชาติบริโภคข้าวสวยเฉลี่ย 570 กรัมต่อวันในระหว่างที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น ซึ่งเทียบเท่ากับข้าวสวยประมาณ 4 ชามมาตรฐาน
นี่เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 350 กรัม หรือประมาณ 2.5 ชาม ต่อคนต่อวัน
ประเทศที่บริโภคข้าวมากที่สุดคือเวียดนาม ที่ 718 กรัม ตามมาด้วยอินโดนีเซีย (714 กรัม) ฟิลิปปินส์ (695 กรัม) และไทย (629 กรัม) นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาบริโภคโดยเฉลี่ย 565 กรัม ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนบริโภค 546 กรัม ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในกลุ่มที่สำรวจคือฮ่องกง ซึ่งนักท่องเที่ยวยังคงบริโภค 468 กรัม
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ตัวเลขเหล่านี้กล่าวกันว่าคนญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยบริโภคข้าวสุกประมาณ 330-340 กรัมต่อวัน นั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉลี่ยกินข้าวมากกว่าคนญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (MAFF) ระบุว่า ตัวเลขที่สูงขึ้นนั้นไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารที่ร้านซูชิเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความนิยมของข้าวปั้นโอนิกิริด้วย โดยนักท่องเที่ยวจำนวนมากรับประทานข้าวหลายครั้งต่อวัน
ในทางกลับกัน ชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มแหล่งคาร์โบไฮเดรตอื่นๆ ในอาหารประจำวันของพวกเขา โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของขนมปังและบะหมี่ นอกเหนือจากการบริโภคข้าวในชีวิตประจำวัน
จากการคำนวณล่าสุดของกระทรวง คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติบริโภคข้าวสารประมาณ 82,000 ตัน หรือเทียบเท่าข้าวกล้อง 91,000 ตัน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2025 ถึงมิถุนายน 2026 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 61,000 ตันในเดือนมีนาคมปีนี้
ประมาณการที่ปรับปรุงใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากวิกฤตการณ์ขาดแคลนข้าวในญี่ปุ่นปี 2024 ซึ่งถูกขนานนามว่า "การจลาจลข้าวเรวะ" เมื่อราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นและชั้นวางสินค้าว่างเปล่าทำให้เกิดความกังวลไปทั่วประเทศ แม้ว่าการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีซึ่งเชื่อมโยงกับความร้อนจัดจะเป็นปัจจัยสำคัญ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำสถิติสูงสุดในปีนั้นก็ทำให้เกิดคำถามว่าความต้องการด้านการท่องเที่ยวอาจถูกประเมินต่ำเกินไปหรือไม่