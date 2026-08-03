ญี่ปุ่นทำสถิติใหม่ พ่อลางานเลี้ยงลูกทะลุ 50% เป็นครั้งแรก

ญี่ปุ่นสร้างสถิติใหม่ คุณพ่อลางานเลี้ยงลูกทะลุ 50% เป็นครั้งแรก บรรลุเป้าหมายรัฐบาลก่อนกำหนด สะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวัฒนธรรมการทำงานและบทบาทของชายในครอบครัวยุคใหม่
โตเกียว (3 ส.ค.) - กระทรวงแรงงานของญี่ปุ่นแถลงเมื่อวันศุกร์ว่า อัตราการลาเพื่อดูแลบุตรของพ่อในญี่ปุ่นสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2025 ซึ่งเห็นได้ชัดว่าได้รับแรงหนุนจากความพยายามของรัฐบาลในการส่งเสริมให้พ่อใช้เวลาลาหยุดงานเพื่อดูแลบุตร
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ระบุว่า ในปีงบประมาณที่แล้ว อัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้น 10.4 จุดเปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า เป็น 50.9 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 13 การสำรวจครั้งแรกจัดทำขึ้นในปีงบประมาณ 1993
ตัวเลขดังกล่าวบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลที่ 50 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2025 กระทรวงฯ ระบุว่าการเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากความก้าวหน้าในสถานที่ทำงานขนาดเล็ก แต่ผู้หญิงยังคงนำหน้าอยู่มากที่ 88.3 เปอร์เซ็นต์ โดยมีช่องว่างที่เห็นได้ชัดในระยะเวลาการลาด้วย
มาตรการสนับสนุนล่าสุดดูเหมือนจะได้ผล รวมถึงการกำหนดให้นายจ้างต้องอธิบายระบบการลาเพื่อดูแลบุตรแก่พนักงานที่แจ้งว่าตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร และการแนะนำโครงการลาหลังคลอดสำหรับพ่อที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
การสำรวจครอบคลุมผู้หญิงและผู้ชายที่มีบุตรเกิดระหว่างเดือนตุลาคม 2023 ถึงกันยายน 2024 และตรวจสอบว่าพวกเขาได้ใช้การลาเพื่อดูแลบุตรหรือไม่ภายในเดือนตุลาคม 2025
เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานที่ทำงาน อัตราการลาของผู้ชายในธุรกิจที่มีพนักงาน 5 ถึง 29 คนเพิ่มขึ้นเป็น 42.9 เปอร์เซ็นต์จาก 25.1 เปอร์เซ็นต์ในการสำรวจครั้งก่อน ในขณะที่ธุรกิจที่มีพนักงาน 500 คนขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น 60.7 เปอร์เซ็นต์จาก 53.8 เปอร์เซ็นต์
สำหรับผู้ชาย ระยะเวลาลาหยุดที่พบบ่อยที่สุดคือหนึ่งเดือนถึงน้อยกว่าสามเดือน คิดเป็นร้อยละ 30.3 ส่วนผู้หญิง สัดส่วนที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.4 ลาหยุดเป็นเวลา 12 เดือนถึงน้อยกว่า 18 เดือน
รัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการลาเพื่อดูแลบุตรของพ่อให้ถึงร้อยละ 85 ภายในปี 2030 การสำรวจล่าสุดครอบคลุมสถานที่ทำงานประมาณ 6,300 แห่งที่มีพนักงานห้าคนขึ้นไป และได้รับคำตอบจาก 3,291 แห่ง