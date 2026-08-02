แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ 7.1 ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง 34 ราย เสียหายหนัก

ญี่ปุ่นระทึก แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ถล่มคุมาโมโตะ ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเป็น 34 ราย บาดเจ็บกว่าร้อยคน ห้างสรรพสินค้าพังถล่มและเกิดระเบิดซ้ำ ประชาชนนับหมื่นคนต้องอพยพด่วน
หลังจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อต้นสัปดาห์นี้ (28 ก.ค.) ยอดผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นเป็น 34 รายแล้ว แผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ 7 ตามมาตราส่วนญี่ปุ่น
🚨 ผู้เสียชีวิต: มีผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่ รวมถึงโรงงานกระดาษและห้างสรรพสินค้าเอออน
⛺ การอพยพ: ขณะนี้มีผู้คนกว่า 10,000 คนอยู่ในศูนย์อพยพ
⚡ สาธารณูปโภค: ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ 23,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ และ 75,000 ครัวเรือนไม่มีน้ำใช้
🚆 การขนส่ง: รถไฟความเร็วสูงคิวชูชินคันเซ็นยังคงระงับการให้บริการระหว่างฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ และคาโกชิมะ เนื่องจากยังคงมีการประเมินความเสียหายอยู่
สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวคุมาโมโตะ 28-31 กรกฎาคม 2569
เจ้าหน้าที่จากจังหวัดคุมาโมโตะกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต 35 ราย โดย มีผู้เสียชีวิต 20 รายในยาตสึชิโร 7 รายในคาชิมะ 4 รายในฮิคาว่า 2 รายในอุกิ และ 1 รายในโคสะ มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 129 คน โดย 126 คนอยู่ในคุมาโมโตะ และอีก 3 คนอยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะ คาโกชิมะ และโออิตะ ผู้บาดเจ็บ 6 รายมีอาการสาหัส มีผู้อพยพจากที่อาศัยประมาณ 10,000 คน
28 ก.ค. - ชั้นสองของห้างสรรพสินค้า Aeon Mall Kumamoto ในคาชิมะพังถล่ม ตามด้วยการระเบิด หน่วยกู้ภัยกู้ร่างผู้เสียชีวิต 7 รายและผู้รอดชีวิต 5 รายจากซากปรักหักพัง บุคคลภายในผับที่อยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้า 300 เมตร กล่าวว่าเขาได้ยินเสียงระเบิดหลังจากเกิดแผ่นดินไหวและเห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นเหนืออาคาร มีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 55 คนจากเหตุระเบิด
สาเหตุของการระเบิดยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แม้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลจะแจ้งต่อสื่อมวลชนว่ามีรายงานการรั่วไหลของแก๊ส
แผ่นดินไหวทำให้ต้องอพยพผู้ซื้อสินค้า 3,000 คน หลังจากนั้น พนักงานของห้างสรรพสินค้าบางคนได้กลับเข้าไปข้างในและต่อมาก็ถูกแรงระเบิด
ในเมืองยาตสึชิโร ปล่องไฟของโรงงานของบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีส์พังถล่ม ทำให้มีผู้เสียชีวิต 9 คนและบาดเจ็บ 2 คน อีกคนหนึ่งเสียชีวิตจากบ้านพังถล่มในเมือง ศาลาบูชาของศาลเจ้ายาตสึชิโร-กู และส่วนหนึ่งของสะพานก็พังถล่มเช่นกัน
มีรายงานไฟไหม้ในเมืองและในมัตสึบาเสะ ผู้อยู่อาศัย 2 คนและเจ้าหน้าที่ 1 คนในบ้านพักคนชราในฮิคาว่าได้รับบาดเจ็บจากกำแพงพังถล่ม
ชาวเวียดนามคนหนึ่งเสียชีวิตหลังจากเครนถล่มทับเขาในเมืองโคสะ และอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บหลังจากกำแพงถล่ม
ในเมืองฮิคาว่า บ้านและอาคารอย่างน้อย 125 หลังพังถล่ม และอีก 754 หลังได้รับความเสียหาย
ในเมืองอุกิ ส่วนหนึ่งของเพดานที่ห้างสรรพสินค้า Aeon Mall Uki ก็พังถล่มลงมาเช่นกัน ในเบื้องต้นมีคน 5 คนติดอยู่หลังจากบ้านสองหลังพังถล่มในเมือง
ตามรายงานของเจอาร์คิวชู รถไฟบรรทุกสินค้าตกรางใกล้สถานี ยาตสึชิโร อย่างน้อย 12 คนได้รับบาดเจ็บฟกช้ำที่แขนหรือขาภายในรถไฟชินคันเซ็น คิวชู ใกล้สถานี ชิน-ยาสยาตสึชิโร หน่วยงานดังกล่าวระบุว่ามีรายงานรางรถไฟหักและแผงกั้นเสียงพังถล่มมากกว่า 200 ครั้ง แต่ไม่มีรถไฟชินคันเซ็นตกราง
มีรายงานรางรถไฟบิดงอที่สถานีรถไฟในคุมาโมโตะและระหว่างสถานีมัตสึบาเสะและโอกาวะบนสายหลักคาโกชิมะ
ครัวเรือนประมาณ 48,300 หลังในจังหวัดคุมาโมโตะไม่มีไฟฟ้าใช้ เช่นเดียวกับ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นประมาณ 30 สาขาไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ครัวเรือนมากถึง 84,000 หลังไม่มีน้ำใช้ในจังหวัดคุมาโมโตะและนางาซากิ
ปราสาทคุมาโมโตะ ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวคุมาโมโตะปี 2016 อยู่แล้ว มีรายงานว่าได้รับความเสียหายเพิ่มเติม โดยกำแพงหินพังทลายลงในประมาณ 40 จุด ในขณะเกิดแผ่นดินไหว ปราสาทกำลังอยู่ระหว่างการบูรณะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2052 กำแพงของอาคารหลายแห่งพังทลายลงในจังหวัดซากะ
นักเรียนมัธยมปลายได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาที่ศาลาว่าการเมืองยาเมะ จังหวัดฟุกุโอกะ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกคนหนึ่งในจังหวัดโออิตะ