แผ่นดินไหวคุมาโมโตะสะเทือนซัพพลายเชน โรงงานชิปและรถยนต์หยุดการผลิต​

แผ่นดินไหวคุมาโมโตะทำอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเป็นอัมพาต โซนี่ โตโยต้า และโรงงานชิปหลายแห่งประกาศหยุดสายการผลิต หวั่นผลกระทบเศรษฐกิจบานปลาย กระทบห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
โตเกียว (30 ก.ค.) - การปิดโรงงานหลายแห่งในจังหวัดคุมาโมโตะ รวมถึงโรงงานที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ ได้ขยายวงกว้างขึ้นในวันพุธ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ริกเตอร์ในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้เมื่อวันก่อน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างหากการหยุดดำเนินการยืดเยื้อออกไป
บริษัทโซนี่ เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของโซนี่ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น ได้หยุดการดำเนินงานที่โรงงานในเมืองคิคุโยทันทีหลังจากเกิดแผ่นดินไหว โดยยังไม่มีกำหนดการกลับมาดำเนินการอีกครั้ง
บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่อื่นๆ เช่น เรเนซัส อิเล็กโทรนิคส์ คอร์ปอเรชั่น และโตเกียว อิเล็กโทรน จำกัด ก็ได้หยุดการดำเนินงานที่โรงงานสองแห่งในจังหวัดเช่นกัน บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น ก็ได้หยุดดำเนินการที่โรงงานในเมืองโคชิและคิคุจิ
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คิวชู อิงค์ ได้กลับมาดำเนินการชั่วคราวที่โรงงานสามแห่งในจังหวัดฟุกุโอกะที่อยู่ใกล้เคียง หลังจากทำการตรวจสอบความปลอดภัยแล้ว ต่อมาได้ประกาศว่าจะระงับการดำเนินงานอีกครั้งตั้งแต่เย็นวันพุธถึงดึกวันศุกร์ เนื่องจากปัญหาด้านโลจิสติกส์และสภาพการณ์ที่ซัพพลายเออร์
บริษัทฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด หยุดการผลิตที่โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ในเมืองโอซุไปจนถึงวันศุกร์ ขณะที่บริษัทนิสสัน มอเตอร์ จำกัด กล่าวว่าจะระงับการผลิตบางส่วนที่โรงงานสองแห่งในจังหวัดฟุกุโอกะตั้งแต่บ่ายวันพฤหัสบดีเนื่องจากความล่าช้าในการจัดส่งชิ้นส่วน
การปิดโรงงานยังคงดำเนินต่อไปในโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท รวมถึงโรงงานผลิตเบียร์ของบริษัทซันโทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ในเมืองคาชิมะ และโรงงานของบริษัทมิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น ในเมืองอูโตะ
บริษัทนิปปอน เปเปอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด กล่าวว่ากำลังประเมินความเสียหายทั้งหมดที่โรงงานยาตสึชิโร หลังจากปล่องควันได้รับความเสียหายอย่างหนัก และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะสามารถกลับมาผลิตได้เมื่อใด
แผ่นดินไหวครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทไปรษณีย์ญี่ปุ่นได้ระงับบริการที่ทำการไปรษณีย์ทั่วจังหวัด บริษัทยามาโตะ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ระงับการขนส่งพัสดุ ขณะที่บริษัทซากาวะ เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้ระงับบริการรับและส่งพัสดุชั่วคราวในบางพื้นที่