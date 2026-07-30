ญี่ปุ่นวิกฤตซ้ำ แผ่นดินไหว ไฟดับ อากาศร้อนจัด บีบคนหนีนอนในรถ​

ญี่ปุ่นวิกฤตซ้ำซ้อนหลังแผ่นดินไหว คลื่นความร้อนและไฟฟ้าดับบีบให้ผู้ประสบภัยนับพันต้องหนีจากศูนย์พักพิงไปอาศัยในรถยนต์ แม้ต้องเผชิญอากาศร้อนจัดและเสี่ยงปัญหาสุขภาพ
โตเกียว (30 ก.ค.) - ไฟฟ้าดับและอากาศร้อนจัดกำลังซ้ำเติมความยากลำบากของประชาชนหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น ทำให้บางคนต้องนอนค้างคืนโดยไม่มีเครื่องปรับอากาศ และบางคนต้องหาที่พักพิงในรถยนต์ของตนเอง
หนึ่งวันหลังจากที่ประชาชนประมาณ 10,000 คนถูกอพยพหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ริกเตอร์ในจังหวัดคุมาโมโตะและพื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนหลายพันคนยังคงอยู่ในศูนย์พักพิงกว่า 400 แห่งในจังหวัดเมื่อวันพุธ ศูนย์พักพิงบางแห่งยังไม่เปิดให้บริการเนื่องจากไฟฟ้าและน้ำประปาขัดข้อง
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในจังหวัดจะสูงขึ้นถึง 40 องศาเซลเซียส โดยเจ้าหน้าที่ได้เตือนให้ระมัดระวังภาวะเป็นลมแดด
เท็ตสึโอะ อิชิโอกะ วัย 79 ปี เลือกที่จะนอนในรถของเขา “มันลำบากมากที่ไม่สามารถเหยียดขาได้ ผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าผมหลับไปหรือเปล่า”
เมื่อภูมิภาคนี้ประสบกับแผ่นดินไหวรุนแรงในปี 2016 ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากการนอนในรถกลายเป็นประเด็นสำคัญ
การนอนในรถอาจให้ความเป็นส่วนตัวได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนถึงความเสี่ยงของ “*อาการชั้นประหยัด” ซึ่งเกิดจากการที่เลือดแข็งตัวเนื่องจากการอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน*
เมืองคุมาโมโตะอนุญาตให้ประชาชนนอนในรถของตนได้ในลานจอดรถที่กำหนดไว้สองแห่งในสถานที่สาธารณะ นอกเหนือจากที่พักพิงประมาณ 180 แห่งในวันอังคาร
หญิงวัย 50 ปีคนหนึ่งก็เลือกนอนในรถเช่นกัน เพราะเธอไม่อยากให้คนอื่นเห็นเธอกินยาสำหรับโรคเรื้อรังของเธอ เธอบอกว่าเธอพอใจกับพื้นที่ส่วนตัวในรถ แต่เสริมว่า “ฉันกังวลว่าน้ำมันจะหมดเร็วแค่ไหน”
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นมีความรุนแรงถึงระดับ 7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดความรุนแรงของประเทศ และตามมาด้วยแผ่นดินไหวขนาดเล็กอีกเกือบ 200 ครั้ง ณ เที่ยงวันพุธ
เมืองยาตสึชิโระ หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ได้เปิดศูนย์พักพิงประมาณ 60 แห่ง แม้ว่าบางเขตจะไม่มีไฟฟ้าและน้ำใช้ก็ตาม
ที่ศูนย์พักพิงแห่งหนึ่ง เครื่องปรับอากาศถูกปิดชั่วคราว
"ในศูนย์พักพิงร้อนมาก เราเลยนอนข้างนอก" มาซาฮารุ สึคาดะ วัย 69 ปี กล่าว ซึ่งอพยพมาพร้อมกับภรรยาและหลานสาววัยประถม มีคนอีกประมาณ 20 คนทำเช่นเดียวกัน
ในโตเกียว นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ให้คำมั่นว่าจะดูแลให้มีการส่งสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหว ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบซากปรักหักพังและประเมินความเสียหายและความหายนะที่เกิดจากแผ่นดินไหวอีกครั้ง
ทาคาอิจิกล่าวในการประชุมคณะทำงานของรัฐบาลว่า "มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่พักอาศัยอยู่ในรถยนต์ ดังนั้นเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอ นอกจากนี้เรายังขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบ (ผู้คน) เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาประสบกับภาวะเจ็บป่วยจากการเดินทางในชั้นประหยัด"
*หมายเหตุ - Economy Class Syndrome (หรือโรคชั้นประหยัด) คือ ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (Deep Vein Thrombosis - DVT) ซึ่งมักเกิดขึ้นบริเวณขา จากการนั่งอยู่ในท่าเดิมนานเกิน 3–4 ชั่วโมงโดยไม่มีการขยับเขื้อน ทำให้เลือดไหลเวียนช้าลงและจับตัวเป็นลิ่ม