ระเบิดห้างคุมาโมโตะ ญี่ปุ่น เสียชีวิต 2 ราย ภัยแผ่นดินไหว​

แผ่นดินไหว 7.1 ถล่มคุมาโมโตะ ก่อนระเบิดซ้ำกลางห้างดังสังเวย 2 ศพ คาดแก๊สรั่วจากแรงสั่นสะเทือน เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคาร
โตเกียว (29 ก.ค.) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวเมื่อวันพุธว่า พบผู้เสียชีวิต 2 ราย และหญิงอีก 1 รายหมดสติ หลังจากเกิดระเบิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น หลังแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ริกเตอร์
คาดว่าสาเหตุของการระเบิดเกิดจากแก๊สรั่ว หลังเกิดแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อเวลาประมาณ 16:27 น. ของวันอังคาร ก่อนหน้านี้มีผู้สูญหาย 10 คนในที่เกิดเหตุ ตามรายงานของรัฐบาลจังหวัด
กองกำลังป้องกันตนเองได้เข้าปฏิบัติการกู้ภัยที่ห้างสรรพสินค้าเอออน มอลล์ คุมาโมโตะ ในจังหวัดคาชิมะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชินจิโร โคอิซูมิ กล่าวว่า มีกำลังพลประมาณ 3,600 นายถูกระดมกำลังไปยังพื้นที่ประสบภัย
บริษัทเอออน จำกัด ผู้ดำเนินการห้างสรรพสินค้า กล่าวว่า การระเบิดเกิดขึ้นหลังจากพนักงานและลูกค้าได้อพยพออกจากห้างสรรพสินค้าแล้ว หลังแผ่นดินไหวรุนแรง
ตำรวจจังหวัดกล่าวว่า มีคนประมาณ 200 คนออกมาก่อนเกิดการระเบิด หน่วยงานดับเพลิงและจัดการภัยพิบัติระบุ เกรงว่ายังมีอีกหลายคนที่ติดอยู่ภายในอาคารหลังจากชั้นสองพังถล่มลงมา
ผู้ที่ติดต่อกับพนักงานที่ติดอยู่ในอาคารได้รับแจ้งว่ามีคนจำนวนมากกำลังรอการช่วยเหลือ
ผู้ซื้อสินค้าที่อพยพออกมากล่าวว่า เห็นคนกลับเข้าไปในอาคารอีกครั้งหลังจากหนีออกไปทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหว
ห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่ชานเมืองคุมาโมโตะ
โฆษกของเอออนที่สำนักงานใหญ่ในชิบะ ทางตะวันออกของโตเกียว กล่าวว่า ผู้รับผิดชอบได้รายงานว่าทุกคนอพยพออกไปหมดแล้ว โดยอ้างอิงจากการตรวจสอบด้วยสายตา แต่หลังจากนั้นกว่า 30 นาที ก็มีข่าวการระเบิดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่กล่าว
เพดานและผนังของห้างสรรพสินค้าเอออน คุมาโมโตะ พังถล่มลงมา เผยให้เห็นโครงเหล็กของอาคาร ขณะที่เศษซากกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
ชายวัย 44 ปี เจ้าของร้านทำผมใกล้เคียง กล่าวว่า เขาได้ยินเสียงดังคล้ายกับรถขนาดใหญ่ชนกับอะไรบางอย่าง
“ผมเห็นควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาทันทีหลังจาก (การระเบิด)” เขากล่าว