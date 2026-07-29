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ระเบิดห้างคุมาโมโตะ ญี่ปุ่น เสียชีวิต 2 ราย ภัยแผ่นดินไหว​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แผ่นดินไหว 7.1 ถล่มคุมาโมโตะ ก่อนระเบิดซ้ำกลางห้างดังสังเวย 2 ศพ คาดแก๊สรั่วจากแรงสั่นสะเทือน เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคาร

โตเกียว (29​ ก.ค.)​ - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวเมื่อวันพุธว่า พบผู้เสียชีวิต 2 ราย และหญิงอีก 1 รายหมดสติ หลังจากเกิดระเบิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น หลังแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ริกเตอร์

คาดว่าสาเหตุของการระเบิดเกิดจากแก๊สรั่ว หลังเกิดแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อเวลาประมาณ 16:27 น. ของวันอังคาร ก่อนหน้านี้มีผู้สูญหาย 10 คนในที่เกิดเหตุ ตามรายงานของรัฐบาลจังหวัด

กองกำลังป้องกันตนเองได้เข้าปฏิบัติการกู้ภัยที่ห้างสรรพสินค้าเอออน มอลล์ คุมาโมโตะ ในจังหวัดคาชิมะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชินจิโร โคอิซูมิ กล่าวว่า มีกำลังพลประมาณ 3,600 นายถูกระดมกำลังไปยังพื้นที่ประสบภัย

บริษัทเอออน จำกัด ผู้ดำเนินการห้างสรรพสินค้า กล่าวว่า การระเบิดเกิดขึ้นหลังจากพนักงานและลูกค้าได้อพยพออกจากห้างสรรพสินค้าแล้ว หลังแผ่นดินไหวรุนแรง

ตำรวจจังหวัดกล่าวว่า มีคนประมาณ 200 คนออกมาก่อนเกิดการระเบิด หน่วยงานดับเพลิงและจัดการภัยพิบัติระบุ เกรงว่ายังมีอีกหลายคนที่ติดอยู่ภายในอาคารหลังจากชั้นสองพังถล่มลงมา

ผู้ที่ติดต่อกับพนักงานที่ติดอยู่ในอาคารได้รับแจ้งว่ามีคนจำนวนมากกำลังรอการช่วยเหลือ

ผู้ซื้อสินค้าที่อพยพออกมากล่าวว่า เห็นคนกลับเข้าไปในอาคารอีกครั้งหลังจากหนีออกไปทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหว

ห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่ชานเมืองคุมาโมโตะ

โฆษกของเอออนที่สำนักงานใหญ่ในชิบะ ทางตะวันออกของโตเกียว กล่าวว่า ผู้รับผิดชอบได้รายงานว่าทุกคนอพยพออกไปหมดแล้ว โดยอ้างอิงจากการตรวจสอบด้วยสายตา แต่หลังจากนั้นกว่า 30 นาที ก็มีข่าวการระเบิดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่กล่าว

เพดานและผนังของห้างสรรพสินค้าเอออน คุมาโมโตะ พังถล่มลงมา เผยให้เห็นโครงเหล็กของอาคาร ขณะที่เศษซากกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ

ชายวัย 44 ปี เจ้าของร้านทำผมใกล้เคียง กล่าวว่า เขาได้ยินเสียงดังคล้ายกับรถขนาดใหญ่ชนกับอะไรบางอย่าง

“ผมเห็นควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาทันทีหลังจาก (การระเบิด)” เขากล่าว